Пентагон: Фосфорные бомбы в Сирии? Это не мы...
В ходе операции в Сирии американские военные наносят только обоснованные, точечные удары, как того требует международные правовые акты, передает ТАСС заявление представителя Пентагона Шона Робертсона.
Таким образом Робертсон прокомментировал недавние сообщения о применении Соединенными Штатами боеприпасов с белым фосфором.
Он отметил, что согласно внутренним правилам, западная коалиция не может открыто обсуждать с представителями СМИ использование того или иного оружия при ведении боевых действий.
Однако, по словам Робертсона, он со всей ответственностью может заявить, что удары в Сирии наносятся лишь после их оценки с точки зрения военной необходимости, гуманности, избирательности и пропорциональности. Такой подход соответствует международному гуманитарному праву и признанным в мире правилам ведения войны, добавил он.
Ранее курдские СМИ сообщили, что американские самолеты нанесли в субботу 14 ударов по объектам ИГ (группировка запрещена в РФ) на восточном побережье Евфрата. При этом в ходе атаки применялись боеприпасы с белым фосфором.
И это не единичный случай. В августе 2017 года Военное обозрение писало о нанесении ударов фосфорными бомбами по госпиталю в Ракке. Бомбардировке ВВС США подверглись машины скорой помощи, электрогенераторы и внутренние помещения госпиталя. Данный случай наглядно иллюстрирует заявление Робертсона о «избирательности, пропорциональности и гуманности».
Подобная атака также была зафиксирована в июне того же года.
Факты применения западной коалицей запрещенного оружия подтвердила и правозащитная организация Amnesty International. Из июньского доклада организации следует, что авиация и артиллерия коалиции при штурме города Ракки в ходе непропорциональных и неизбирательных атак «убили и ранили тысячи гражданских лиц», нарушив тем самым международное гуманитарное право. Такие действия, по мнению правозащитников, подпадают под понятие «военное преступление».
Таким образом Робертсон прокомментировал недавние сообщения о применении Соединенными Штатами боеприпасов с белым фосфором.
Он отметил, что согласно внутренним правилам, западная коалиция не может открыто обсуждать с представителями СМИ использование того или иного оружия при ведении боевых действий.
Однако, по словам Робертсона, он со всей ответственностью может заявить, что удары в Сирии наносятся лишь после их оценки с точки зрения военной необходимости, гуманности, избирательности и пропорциональности. Такой подход соответствует международному гуманитарному праву и признанным в мире правилам ведения войны, добавил он.
Ранее курдские СМИ сообщили, что американские самолеты нанесли в субботу 14 ударов по объектам ИГ (группировка запрещена в РФ) на восточном побережье Евфрата. При этом в ходе атаки применялись боеприпасы с белым фосфором.
И это не единичный случай. В августе 2017 года Военное обозрение писало о нанесении ударов фосфорными бомбами по госпиталю в Ракке. Бомбардировке ВВС США подверглись машины скорой помощи, электрогенераторы и внутренние помещения госпиталя. Данный случай наглядно иллюстрирует заявление Робертсона о «избирательности, пропорциональности и гуманности».
Подобная атака также была зафиксирована в июне того же года.
Факты применения западной коалицей запрещенного оружия подтвердила и правозащитная организация Amnesty International. Из июньского доклада организации следует, что авиация и артиллерия коалиции при штурме города Ракки в ходе непропорциональных и неизбирательных атак «убили и ранили тысячи гражданских лиц», нарушив тем самым международное гуманитарное право. Такие действия, по мнению правозащитников, подпадают под понятие «военное преступление».
- Использованы фотографии:
- Amnesty International
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