Роковая ошибка саудовских танкистов. Уничтожение "Абрамса" хуситами
В Интернете опубликованы кадры представителей йеменской группировки хуситов, противостоящих саудовскому вторжению. На кадрах продемонстрировано уничтожение танка «Абрамс». Танк M1A2S Abrams принадлежал вооружённым силам Саудовского королевства.
Примечательно, что атака была проведена хуситами на юге Саудовской Аравии. Танк находился неподалёку от границы с Йеменом – в провинции Джизан. Хуситы осуществили наступление в том месте, где бронетехника противника практически не поддерживалась пехотными подразделениям. При этом танк первоначально вёл огонь в направлении йеменской территории.
В конечном итоге бронемашина ВС Саудовской Аравии была поражена, когда оказалась на вершине одного из холмов. Танк подошёл к одному из блокпостов саудовской армии, где его и настиг боеприпас хуситов. При учёте того, что танк вёл огонь без какого-либо существенного сопровождения (работал лишь пулемётчик), маневр с выездом на вершину холма можно назвать роковой ошибкой, допущенной экипажем "Абрамса".
После попадания боеприпаса в танк, члены экипажа начали выбираться наружу и разбегаться. В этот момент они подверглись обстрелу со стороны хуситов, занявших позиции на нескольких направлениях. После этого хуситы начали вплотную подходить к саудовскому погранпосту и вести огонь на поражение из различного стрелкового оружия. В итоге позиции саудитов у границы были захвачены.
В момент подхода хуситов к танку видно, что внутреннее пространство машины объято пламенем. Хуситы танк подожгли. Рядом с "Абрамсом", броня которого практически не пострадала, а то самое внутреннее пространство в итоге практически полностью выгорело - тела саудовских военнослужащих.
Более полная версия:
Хуситы на пограничном посту саудитов захватили трофеи, включая несколько единиц стрелкового оружия и гранатомёты.
В аккаунтах социальных сетей не говорится о том, какое оружие было применено в отношении танка американского производства.
Примечательно, что атака была проведена хуситами на юге Саудовской Аравии. Танк находился неподалёку от границы с Йеменом – в провинции Джизан. Хуситы осуществили наступление в том месте, где бронетехника противника практически не поддерживалась пехотными подразделениям. При этом танк первоначально вёл огонь в направлении йеменской территории.
В конечном итоге бронемашина ВС Саудовской Аравии была поражена, когда оказалась на вершине одного из холмов. Танк подошёл к одному из блокпостов саудовской армии, где его и настиг боеприпас хуситов. При учёте того, что танк вёл огонь без какого-либо существенного сопровождения (работал лишь пулемётчик), маневр с выездом на вершину холма можно назвать роковой ошибкой, допущенной экипажем "Абрамса".
После попадания боеприпаса в танк, члены экипажа начали выбираться наружу и разбегаться. В этот момент они подверглись обстрелу со стороны хуситов, занявших позиции на нескольких направлениях. После этого хуситы начали вплотную подходить к саудовскому погранпосту и вести огонь на поражение из различного стрелкового оружия. В итоге позиции саудитов у границы были захвачены.
В момент подхода хуситов к танку видно, что внутреннее пространство машины объято пламенем. Хуситы танк подожгли. Рядом с "Абрамсом", броня которого практически не пострадала, а то самое внутреннее пространство в итоге практически полностью выгорело - тела саудовских военнослужащих.
Более полная версия:
Хуситы на пограничном посту саудитов захватили трофеи, включая несколько единиц стрелкового оружия и гранатомёты.
В аккаунтах социальных сетей не говорится о том, какое оружие было применено в отношении танка американского производства.
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