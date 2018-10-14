Трамп: Иран больше не помышляет о лидерстве на Ближнем Востоке

Их валюта обрушилась, на улицах бунты. Поэтому недалек тот час, когда иранцы придут и скажут: «Мы хотим заключить новую сделку»,

Иран был близок к доминирующей роли на Ближнем Востоке, однако сегодня ситуация в корне поменялась, передает ТАСС заявление Дональда Трампа в штате Кентукки.Трамп напомнил о своем «правильном» решении о выходе из сделки по иранскому атому 2015 года, рассказав, что за неделю до вступления в должность президента ему подробно доложили о складывающейся на Ближнем Востоке ситуации: Иран уже прибирал к рукам весь регион, и установление над ним полного контроля – лишь вопрос времени.Сейчас же иранские власти об этом больше не думают, «у них сейчас небольшая катастрофа», - заявил президент США.отметил Трамп., добавил он.Напомним, о выходе из соглашения президент США объявил в мае текущего года. Кроме того, он заявил о возвращении старых и введении новых санкций в отношении Тегерана. Первый пакет ограничений вступил в действие в начале августа. Он охватил, в частности, куплю-продажу золота, других металлов и автомобилестроительный сектор страны. Второй пакет санкций вступит в силу в ноябре.Остальные участники соглашения по иранской ядерной программе (РФ, КНР, Франция, ФРГ и Британия) не одобрили выход Соединенных Штатов из Совместного всеобъемлющего плана действий и заявили о своей приверженности ранее достигнутым договоренностям. Мало того, ЕС разработал и приступил к реализации проекта, который способен заблокировать действие антииранских санкций на своей территории. Документ также запрещает европейским компаниям принимать к исполнению любые решения иностранных судов, вынесенных на основании этих ограничений.