Нехорошее знамение: в Херсоне Порошенко встретили «палкой»

Петр Алексеевич, подумайте об Украине. Не надо баллотироваться в президенты,

Президента Украины Петра Порошенко продолжают преследовать роковые символы: то рядом с ним в обморок падают солдаты, то после его визита сгорает детский санаторий, то вдруг рушится «открытый» им мост. В субботу упал под ноги марширующих курсантов государственный флаг.Инцидент произошел во время визита Порошенко в Херсон. Во время торжественного марша подразделений Херсонской морской академии, приуроченного посвящению в курсанты первокурсников, сломалось древко государственного флага, пишет ресурс Гривна Знаменосец не сумел удержать тяжелое полотнище, и оно рухнуло на брусчатку парка Славы под ноги марширующим. В руках у курсанта осталась лишь «палка», говорится в сообщении.Пока в происшествии обвинили внезапный порыв ветра. А дальше – кто знает, какие версии появятся у недремлющей Службы безопасности страны.Совсем скоро стартует президентская предвыборная кампания, и, судя по социологическим опросам населения Украины, шансов у Петра Порошенко остаться в своем кресле на второй срок совсем немного – его рейтинг стремится к нулю.Его поездки по регионам – один из способов поднять свой авторитет. «Однако сегодняшний казус с государственным флагом – не очень хороший знак», отмечает издание.написал один из комментаторов в соцсети.