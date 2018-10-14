Когда ВМФ РФ получит океанографическое судно "Алмаз"? На "Янтаре" рассказали

Океанографическое исследовательское судно "Алмаз" (далее ОИС "Алмаз") – второй корабль проекта 22010. Его готовность на данный момент порядка 40% процентов. Планируется, что он будет передан в состав ВМФ РФ в будущем году. Об этом сообщили в пресс-службе калининградского судостроительного завода «Янтарь».Проект 22010 был инициирован Минобороны РФ в интересах Главного управления глубоководных исследований. Головной корабль этого проекта «Янтарь», был назван в честь завода-изготовителя, и был передан ВМФ РФ в 2016 году. В тот же год был заложен и «Алмаз», 1-й серийный корабль этой серии, получивший название в честь одноименного КБ-разработчика вышеназванного проекта.Представитель корабельного завода «Янтарь» сказал, что сборка корабля идёт строго по плану. Минобороны РФ, как и запланировано, по техническому графику, получит ИОС в будущем году. «Алмаз» войдёт в состав ТОФ, отрабатывая задачи по обеспечению запусков российских космических носителей с космодрома Восточный.«Алмаз» по своим габаритным параметрам не отличается от своего старшего брата «Янтаря»: все-таки оба судна сконструированы в рамках единого инженерного проекта. Но «Алмаз» по времени новее, поэтому его электронная начинка и исследовательское оборудование будут более современными и технологически продвинутыми. Соответственно, и список выполняемых задач будет более разнообразным.Другой полезный опыт по эксплуатации «Янтаря» тоже будет использован при окончательной сборке и оснастке «Алмаза». Так, на последнем уже не будет вертолёта, который есть в номенклатуре штатных транспортных средств головного корабля этой серии, так как наличие винтокрылой машины на борту судна оказалось невостребованным. С другой стороны, в арсенале «Алмаза» могут появиться глубоководные аппараты «Мир-1» и «Мир-2», которые до этого были в наличии лишь на судне «Академик Келдыш». Помимо этих средств погружения на втором ОИС проекта 22010 будут уже привычные безэкипажные автономные аппараты классов «Русь» и «Консул», хорошо себя зарекомендовавшие при выполнении различных типов задач. Глубина погружения "Консула", для справки - до 6,5 км.