Индия - США: Введёте санкции за С-400 - получите ответку
В Индии идёт активное обсуждение угроз со стороны США по поводу подписания контракта на закупку ЗРК С-400. Напомним, что Дональд Трамп на минувшей неделе заявил, что США введут против Индии «ощутимые санкции». Речь идёт о санкционном пакете CAATSA, который фактически запрещает военно-техническое сотрудничество с РФ.
Бывший ведущий финансовый советник индийского Минобороны Амит Коушиш (Amit Cowshish) говорит о том, что такими угрозами США наносят удар прежде всего по самим себе. По словам эксперта, при любой попытке давления на Нью-Дели Индия ещё больше пойдёт на сближение с Россией.
В заявлении индийского эксперта говорится о том, что Индии придётся приспосабливаться к американским санкциям, как это уже вынуждены делать многие страны мира, включая Россию.
В Индии обвиняют США ещё и в том, что эта страна, угрожая санкциями, сама не продала Индии ни одного пакета военных технологий и пока только говорит о возможности открыть заводы на индийской территории по сборке истребителей F-16. Теперь даже эти обещания США уже не дают, продолжая стращать санкциями.
На этом фоне Пакистан выступил с резкой критикой продажи ЗРК С-400 Индии. В МИД Пакистана заявили, что этот шаг может спровоцировать гонку вооружений в регионе.
SputnikNews приводит заявление представителя МИД Пакистана:
Ранее в Минобороны Индии заявили, что один из полков С-400 будет размещён на северо-западе Индии для прикрытия воздушного пространства от возможного удара со стороны Пакистана. В частности, речь зашла о прикрытии Амритсара - города с населением более миллиона человек, расположенного в штате Пенждаб у пакистанской границы.
Бывший ведущий финансовый советник индийского Минобороны Амит Коушиш (Amit Cowshish) говорит о том, что такими угрозами США наносят удар прежде всего по самим себе. По словам эксперта, при любой попытке давления на Нью-Дели Индия ещё больше пойдёт на сближение с Россией.
В заявлении индийского эксперта говорится о том, что Индии придётся приспосабливаться к американским санкциям, как это уже вынуждены делать многие страны мира, включая Россию.
И в конечном итоге Индия углубит партнёрство с Россией. У Индии есть множество вариантов поставщиков на мировом рынке. Та же Россия, Франция или Швеция с удовольствием помогут Индии с вооружениями., - отмечает эксперт.
В Индии обвиняют США ещё и в том, что эта страна, угрожая санкциями, сама не продала Индии ни одного пакета военных технологий и пока только говорит о возможности открыть заводы на индийской территории по сборке истребителей F-16. Теперь даже эти обещания США уже не дают, продолжая стращать санкциями.
На этом фоне Пакистан выступил с резкой критикой продажи ЗРК С-400 Индии. В МИД Пакистана заявили, что этот шаг может спровоцировать гонку вооружений в регионе.
SputnikNews приводит заявление представителя МИД Пакистана:
Мы выступаем против любой гонки вооружений в Южной Азии и предлагаем меры по поощрению сдержанности, иначе это приведёт к эффекту домино как в ядерном плане, так и в плане обычных вооружений.
Ранее в Минобороны Индии заявили, что один из полков С-400 будет размещён на северо-западе Индии для прикрытия воздушного пространства от возможного удара со стороны Пакистана. В частности, речь зашла о прикрытии Амритсара - города с населением более миллиона человек, расположенного в штате Пенждаб у пакистанской границы.
- Использованы фотографии:
- коллаж из фото Минобороны и businessinsider
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