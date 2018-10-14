Индия - США: Введёте санкции за С-400 - получите ответку

И в конечном итоге Индия углубит партнёрство с Россией. У Индии есть множество вариантов поставщиков на мировом рынке. Та же Россия, Франция или Швеция с удовольствием помогут Индии с вооружениями.

Мы выступаем против любой гонки вооружений в Южной Азии и предлагаем меры по поощрению сдержанности, иначе это приведёт к эффекту домино как в ядерном плане, так и в плане обычных вооружений.