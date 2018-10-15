Мост, соединяющий остров, на котором расположена крепость, с материком. Вид на крепость с востока

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Крепость с южной стороны

Крепость со стороны моря (с запада)

Современный ливанский город Сайда, названный в древности Сидон основавшими его финикийцами, являлся исходным портом их средиземноморской торговли. Город не раз захватывался завоевателями. Египтяне, ассирийцы, вавилоняне, персы, македоняне, римляне, арабы, турки-сельджуки, турки-османы и другие народы, каждый в свое время, устанавливали здесь свою власть.Отметились здесь и крестоносцы, называвшие город Сажет (Sagette), что похоже на латинское слово “sagitta” — «стрела». Ими он был взят под предводительством короля Иерусалима Болдуина I (1110–1118) вскоре после Первого крестового похода, 4 декабря 1110 г. Город удерживался крестоносцами до 1187 г., когда он перешел в руки египетского султана Салах-ад-Дина (правил в 1174–1193). Позднее Сажет был возвращен крестоносцам.Находившийся в Леванте французский король Людовик IX (правил в 1226–1270) приказал в 1253 г. возвести новые городские укрепления.Сажет защищался от напавших на него мамлюков немногочисленными рыцарями-тамплиерами до 14 июля 1291 г. Оставшиеся в живых рыцари эвакуировались на остров Кипр.Позднее крепость Сайды несколько раз восстанавливалась и подвергалась разрушениям, пока не была приведена в боевую готовность в начале XVII в. при повелителе друзов (читай «ливанцев») Фахр-ад-Дине бен Маане (правил в 1590–1633), который готовился к войне с Османской империей. После устранения османами строптивого ливанского лидера крепость потеряла свое военное значение. В настоящее время ее руины — музей под открытым небом.