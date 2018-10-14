В российской армии выявлено нацистское сообщество
Следственный комитет РФ обвинил рядового Олегом Константинова из Переславля-Залесского в организации профашистского экстремистского сообщества, сообщает Коммерсантъ.
По версии следствия, после призыва в армию Константинов вовлек в свое сообщество 6 сослуживцев по войсковой части, обеспечивающей безопасность комплекса зданий Минобороны в Москве. Его обвиняют в создании сообщества, возбуждении межрасовой ненависти и унижении человеческого достоинства. Организация экстремистов выявлена в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудников ФСБ.
По данным следователей, Константинов увлекся национал-социалистической идеологией фашистской Германии еще на «гражданке». Свои идеи он распространял через социальные сети. В переписке с «сочувствующими», которых называл «собратьями по крови и нации» молодой человек утверждал в российских бедах виноваты евреи и кавказцы, с которыми уже давно пора разобраться.
В соцсетях Константинова поддерживали около 40 человек, однако на предложенную им встречу в Москву для выборов «фюрера» приехали только двое. Так что вождем ему побыть не удалось, не удались и запланированные ранее антикавказские погромы – три человека, это совсем не та сила, которая требуется для проведения подобных акций.
После призыва в армию Константинов стал искать единомышленников среди сослуживцев. В итоге ядро сообщества (вместе с ним) составили 7 так называемых активистов. Но дальше обсуждения «зловещих» планов дело не пошло – организацию вычислили сотрудники ФСБ.
Сослуживцы в ходе расследования указали на Константинова как на организатора экстремистской группы. Они раскаялись и заявили, что рядовой Константинов ввел их в заблуждение. Несостоявшийся фюрер в итого тоже признал свою вину. Сейчас он с неким Ткачевым находится в СИЗО. Расследование дела продолжается.
Напомним, ранее Минобороны сообщило о создании в ведомстве Главного военно-политического управления, одной из задач которого станет противодействие экстремистской идеологии в Вооруженных силах России.
По версии следствия, после призыва в армию Константинов вовлек в свое сообщество 6 сослуживцев по войсковой части, обеспечивающей безопасность комплекса зданий Минобороны в Москве. Его обвиняют в создании сообщества, возбуждении межрасовой ненависти и унижении человеческого достоинства. Организация экстремистов выявлена в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудников ФСБ.
По данным следователей, Константинов увлекся национал-социалистической идеологией фашистской Германии еще на «гражданке». Свои идеи он распространял через социальные сети. В переписке с «сочувствующими», которых называл «собратьями по крови и нации» молодой человек утверждал в российских бедах виноваты евреи и кавказцы, с которыми уже давно пора разобраться.
В соцсетях Константинова поддерживали около 40 человек, однако на предложенную им встречу в Москву для выборов «фюрера» приехали только двое. Так что вождем ему побыть не удалось, не удались и запланированные ранее антикавказские погромы – три человека, это совсем не та сила, которая требуется для проведения подобных акций.
После призыва в армию Константинов стал искать единомышленников среди сослуживцев. В итоге ядро сообщества (вместе с ним) составили 7 так называемых активистов. Но дальше обсуждения «зловещих» планов дело не пошло – организацию вычислили сотрудники ФСБ.
Сослуживцы в ходе расследования указали на Константинова как на организатора экстремистской группы. Они раскаялись и заявили, что рядовой Константинов ввел их в заблуждение. Несостоявшийся фюрер в итого тоже признал свою вину. Сейчас он с неким Ткачевым находится в СИЗО. Расследование дела продолжается.
Напомним, ранее Минобороны сообщило о создании в ведомстве Главного военно-политического управления, одной из задач которого станет противодействие экстремистской идеологии в Вооруженных силах России.
- Использованы фотографии:
- https://ru.depositphotos.com
Ctrl Enter
Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter