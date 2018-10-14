Радикалов корчит от памятника Ватутину в Киеве. Пытались снести





Из украинской столицы приходят сообщения о том, что радикалы, празднующие сегодня так называемый «день защитника Украины» (украинская имитация 23 февраля), попытались снести памятник генералу Николаю Ватутину в Мариинском парке. Там же располагается захоронение Николая Фёдоровича Ватутина, погибшего в Киеве в апреле 1944 года.До сотни неонацистов-молодчиков из различных радикальных организаций Украины, включая запрещённую в России «ОУН» (*УНА-УНСО), сначала забросали памятник прославленному генералу яйцами, после чего поднесли к монументу лестницы и стали накидывать верёвку.Удивляет, что на этот раз сработала киевская полиция, которая воспрепятствовала сносу монумента в честь командующего войсками 1-го Украинского фронта.Группу радикалов, которые пришли сносить памятник Ватутину, возглавляет представитель ОУН* Николай Кохановский (Коханивский).По словам радикала, наличие памятника советскому генералу является «нарушением закона о декоммунизации». Обратило на себя внимание высказывание руководителя управления национальной полиции города Киева Андрея Крищенко. Тот согласился с Коханивским, заявив, что памятник «действительно символизирует коммунистическое наследство, и его нужно сносить». При этом Крищенко добавил, что для этого нужно дождаться соответствующего юридического решения.На данный момент радикалы отступили, однако наиболее агрессивные пообещали вернуться в тёмное время суток.Памятник Николаю Ватутину в последние годы часто подвергается атакам радикалов. То краской зальют, то забросают яйцами. В этой связи в России высказывались предложения по переносу праха прославленного генерала из Киева в Москву.