Чтиво выходного дня. "ВО" открывает свой Ельцин-центр, милости просим
Не так давно был поднят вопрос о том, что одного Ельцин-центра в России недостаточно, и потому в Москве собираются открыть ещё один. Доводы тех, кто поддерживают эту идею, примерно одинаковы: Память о первом президенте России должна оставаться в сердцах каждого из россиян, ведь он первый, он настоящий демократ, настоящий радетель за судьбы Отечества.
В рубрике «Чтиво выходного дня» мы решили пойти в авангарде тех, кто собирается создавать Ельцин-центры по всей России. «Военное обозрение» открывает свой Ельцин-центр, в котором пока только один «выставочный зал». В этом виртуальном зале круглосуточно, в любую погоду и при любой геомагнитной обстановке, крутится один единственный ролик – выступление Бориса Ельцина перед американскими конгрессменами в 1992 году. Для понимания...
То, что заявлял Борис Николаевич в Вашингтоне 26 лет назад, как любит говаривать другой глава государства, надо бы «отлить в граните». Ибо эти заявления не должны забывать в России, которую Борис Николаевич прибыл сдавать со всеми «потрохами» в логово заклятых друзей. Кстати, многие из тех, кто тогда сидел в зале, и сегодня продолжают оставаться в должности сенаторов, и явно помнят ту речь первого президента России.
Что ж, открываем свой Ельцин-центр, виртуально перерезая красную ленточку.
Понимая, что есть определённый риск по заплёвыванию экранов, «ВО» предупреждает: запаситесь как минимум ветошью или салфетками для протирания мониторов.
Борис Ельцин:
Должно быть после перевода фразы о «великой державе», на лицах у многих сенаторов возникли лёгкие улыбки. «Великая держава» на тот момент стояла в очередях за продуктами питания и слушала байки о великой силе ваучерной приватизации, переживая одновременно галопирующую инфляцию.
Далее – лицемерия невероятного масштаба от Б.Ельцина во время его выступления в конгрессе США:
Прилетевший в Вашингтон глава тогдашней России предельно понятно, в двух-трёх фразах, описал, что он прибыл с подтверждением факта безоговорочной капитуляции. «Коммунистический идол», оказывается, сеял рознь и жестокость, а светлые эльфы из состава властей США никогда ничем подобным в своей истории, конечно же, не занимались.
Ельцин:
Это особенно важное заявление на фоне сегодняшних реалий, когда капитализм с человеческим обликом бродит по стране, сообщая о своей заботе о людях, например, в виде повышения пенсионного возраста.
Б.Ельцин:
Реформы не провалились? Или случайностью можно считать вывод многих сотен миллиардов долларов в ту же экономику США? Случайность в том, что, по кудриномике, все "лишние" доходы РФ должны вкладываться в американские бумажки, а не пускаться в промпроизводство, науку и технологии?
Ельцин в 1992 году пригласил США к расследованию "тёмных страниц бывшей империи", заявив о разработке в СССР бактериологического оружия, ситуации с корейским "Боингом", об американских военнопленных в Корее.
А сегодня мы удивляемся, почему американцы вмешиваются в наши внутренние дела. Так они же были официально приглашены 26 лет назад!.. Но в гостях явно засиделись, и когда им указывают на дверь, те заявляют, что приглашение пока никем не отменено.
В рубрике «Чтиво выходного дня» мы решили пойти в авангарде тех, кто собирается создавать Ельцин-центры по всей России. «Военное обозрение» открывает свой Ельцин-центр, в котором пока только один «выставочный зал». В этом виртуальном зале круглосуточно, в любую погоду и при любой геомагнитной обстановке, крутится один единственный ролик – выступление Бориса Ельцина перед американскими конгрессменами в 1992 году. Для понимания...
То, что заявлял Борис Николаевич в Вашингтоне 26 лет назад, как любит говаривать другой глава государства, надо бы «отлить в граните». Ибо эти заявления не должны забывать в России, которую Борис Николаевич прибыл сдавать со всеми «потрохами» в логово заклятых друзей. Кстати, многие из тех, кто тогда сидел в зале, и сегодня продолжают оставаться в должности сенаторов, и явно помнят ту речь первого президента России.
Что ж, открываем свой Ельцин-центр, виртуально перерезая красную ленточку.
Понимая, что есть определённый риск по заплёвыванию экранов, «ВО» предупреждает: запаситесь как минимум ветошью или салфетками для протирания мониторов.
Борис Ельцин:
Господин спикер палаты представителей, уважаемый президент сената, уважаемые члены конгресса, дамы и господа! Я имею высокую честь выступить здесь, в конгрессе великой свободной страны, как впервые за 1000-летню историю России всенародно избранный президент, как гражданин великой державы, сделавшей свой выбор в пользу свободу и демократии.
Должно быть после перевода фразы о «великой державе», на лицах у многих сенаторов возникли лёгкие улыбки. «Великая держава» на тот момент стояла в очередях за продуктами питания и слушала байки о великой силе ваучерной приватизации, переживая одновременно галопирующую инфляцию.
Далее – лицемерия невероятного масштаба от Б.Ельцина во время его выступления в конгрессе США:
Коммунистический идол, который сеял повсюду на Земле социальную рознь, вражду и беспримерную жестокость, который наводил страх на человеческое сообщество, рухнул! Рухнул навсегда! И я здесь для того, чтобы заверить вас в том, что на нашей земле мы не дадим ему воскреснуть.
Прилетевший в Вашингтон глава тогдашней России предельно понятно, в двух-трёх фразах, описал, что он прибыл с подтверждением факта безоговорочной капитуляции. «Коммунистический идол», оказывается, сеял рознь и жестокость, а светлые эльфы из состава властей США никогда ничем подобным в своей истории, конечно же, не занимались.
Ельцин:
Коммунизм не имеет человеческого облика. Свобода и коммунизм несовместимы.
Это особенно важное заявление на фоне сегодняшних реалий, когда капитализм с человеческим обликом бродит по стране, сообщая о своей заботе о людях, например, в виде повышения пенсионного возраста.
Б.Ельцин:
Сегодня свобода Америки защищается и в России. Если реформы провалятся, то придётся заплатить многие сотни миллиардов долларов, чтобы хоть как-то компенсировать эту потерю.
Реформы не провалились? Или случайностью можно считать вывод многих сотен миллиардов долларов в ту же экономику США? Случайность в том, что, по кудриномике, все "лишние" доходы РФ должны вкладываться в американские бумажки, а не пускаться в промпроизводство, науку и технологии?
Ельцин в 1992 году пригласил США к расследованию "тёмных страниц бывшей империи", заявив о разработке в СССР бактериологического оружия, ситуации с корейским "Боингом", об американских военнопленных в Корее.
А сегодня мы удивляемся, почему американцы вмешиваются в наши внутренние дела. Так они же были официально приглашены 26 лет назад!.. Но в гостях явно засиделись, и когда им указывают на дверь, те заявляют, что приглашение пока никем не отменено.
- Автор:
- Володин Алексей
- Использованы фотографии:
- Википедия
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