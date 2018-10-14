Чтиво выходного дня. "ВО" открывает свой Ельцин-центр, милости просим

Господин спикер палаты представителей, уважаемый президент сената, уважаемые члены конгресса, дамы и господа! Я имею высокую честь выступить здесь, в конгрессе великой свободной страны, как впервые за 1000-летню историю России всенародно избранный президент, как гражданин великой державы, сделавшей свой выбор в пользу свободу и демократии.

Коммунистический идол, который сеял повсюду на Земле социальную рознь, вражду и беспримерную жестокость, который наводил страх на человеческое сообщество, рухнул! Рухнул навсегда! И я здесь для того, чтобы заверить вас в том, что на нашей земле мы не дадим ему воскреснуть.

Коммунизм не имеет человеческого облика. Свобода и коммунизм несовместимы.

Сегодня свобода Америки защищается и в России. Если реформы провалятся, то придётся заплатить многие сотни миллиардов долларов, чтобы хоть как-то компенсировать эту потерю.