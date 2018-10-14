Глава МО Нидерландов заявила о нахождении в состоянии войны с РФ
Глава министерства обороны Нидерландов Анна Теодора Бернадина (Анк) Бейлевельд объявила о том, что её страна находится в состоянии войны с Россией. Речь идёт о «кибервойне», в которой, как заявлено в Минобороны Нидерландов, это королевство пытается противостоять российским атакам. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.
По словам г-жи Бейлевельд, Россия предпринимает попытки повлиять на ход политических дебатов в Нидерландах. Ранее, напомним, та же Бейлевельд заявляла, что российские хакеры якобы пытались получить доступ к базе данных Организации по запрещению химического оружия. Это нашумевшая история, когда четверых россиян выслали из Нидерландов, объявив, что те якобы поселились в гостинице неподалёку от штаб-квартиры ОЗХО с той целью, чтобы через внутреннюю сеть Wi-Fi подключиться к сети ОЗХО.
По словам Бейлевельд, Нидерландам необходимо «перестать быть наивными при поведении в киберпространстве». Это, по мнению министра обороны Голландии, необходимо, чтобы противостоять «хакерскому вмешательству со стороны России».
Выступление Анк Бейлевельд завершилось тем, что она призвала к выделению больших средств на кибербезопасность.
Все эти заявления европейских говорящих голов укладываются в концепцию по наращиванию мощи западного мира (во главе с США и Британией) в киберпространстве. Здесь стоит напомнить заявления Эдварда Сноудена, который ещё несколько лет назад сообщил о том, что спецслужбы США предпринимают все усилия, чтобы сделать слежку в Интернете тотальной. АНБ и ЦРУ держат под колпаком крупнейших производителей американской электроники и владельцев интернет-площадок с целью контроля над данными пользователей.
Выставлять Россию как главную угрозу в данном случае удобно. Теперь подключена очередная говорящая голова – Анк Бейлевельд.
По словам г-жи Бейлевельд, Россия предпринимает попытки повлиять на ход политических дебатов в Нидерландах. Ранее, напомним, та же Бейлевельд заявляла, что российские хакеры якобы пытались получить доступ к базе данных Организации по запрещению химического оружия. Это нашумевшая история, когда четверых россиян выслали из Нидерландов, объявив, что те якобы поселились в гостинице неподалёку от штаб-квартиры ОЗХО с той целью, чтобы через внутреннюю сеть Wi-Fi подключиться к сети ОЗХО.
По словам Бейлевельд, Нидерландам необходимо «перестать быть наивными при поведении в киберпространстве». Это, по мнению министра обороны Голландии, необходимо, чтобы противостоять «хакерскому вмешательству со стороны России».
Выступление Анк Бейлевельд завершилось тем, что она призвала к выделению больших средств на кибербезопасность.
Все эти заявления европейских говорящих голов укладываются в концепцию по наращиванию мощи западного мира (во главе с США и Британией) в киберпространстве. Здесь стоит напомнить заявления Эдварда Сноудена, который ещё несколько лет назад сообщил о том, что спецслужбы США предпринимают все усилия, чтобы сделать слежку в Интернете тотальной. АНБ и ЦРУ держат под колпаком крупнейших производителей американской электроники и владельцев интернет-площадок с целью контроля над данными пользователей.
Выставлять Россию как главную угрозу в данном случае удобно. Теперь подключена очередная говорящая голова – Анк Бейлевельд.
- Использованы фотографии:
- Википедия
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