Косачёв: ЕС утвердит новые санкции против РФ, уверен на 100 процентов

Так что, ждем очередных бессмысленных по прямому назначению, но весьма полезных для Евросоюза санкций,

Нет никаких сомнений в том, что в понедельник министры иностранных дел стран ЕС утвердят новый режим антироссийских санкций в отношении РФ за «использование химического оружия », передает ТАСС заявление главы комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева.Для решения этого вопроса главы МИД соберутся 15 октября в Люксембурге.Вероятность введения новых антироссийских санкций практически составляет 100 процентов. И дело не в том, что у европейцев вырос новый «зуб» на россиян, или они действительно ожидают какого-то эффекта от своих действий, отметил Косачев.По его словам, своими санкциями ЕС и США пытаются решить сразу 3 задачи. Во-первых, предпринимаемые западными странами меры служат доказательством их собственной правоты: раз санкции введены, значит, Россия действительно виновата.Во-вторых, тем самым они снимают любые встречные обвинения: раз мы наказываем, значит сами уж точно вне подозрений. По определению.И, в-третьих, считает Косачёв, Запад пытается «застолбить» за собой право без доказательства вины судить и карать любую страну по своему усмотрению с использованием своих преимуществ в экономике и во влиянии на международные структуры.Если бы подобное происходило в каком-нибудь суде, западные страны первыми начали бы кричать о произволе, однако сами ведут себя в мире авторитарно, по-диктаторски.Не зря же всё больше государств заявляет о необходимости изменить модель мира, которую на Западе иезуитски называют «либеральной», отметил глава комитета.заключил он.Напомним, разработка нового санкционного режима началась по итогам июньского саммита ЕС. Решение об этом было принято сразу же после экстренной сессии ОЗХО, созванной по инициативе Лондона в связи с делом об отравлении Скрипаля в Солсбери. На сессии делегаты большинством голосов наделили организацию правом самой называть виновных (в том числе предполагаемых, как в случае с Россией) в совершении химатак.