Агитпроп Константина Сёмина: США готовы к войне с Китаем?
Константин Сёмин в своей авторской программе «Агитация и пропаганда» представил материал о том, что между США и Китаем всё чаще и чаще пробегает искра, способная привести к пожару опасного противостояния двух крупнейших экономик мира. Константин Сёмин приводит риторику российских элит в лице Алексея Кудрина (глава Счётной палаты) и сравнивает её с риторикой Китая.
Кудрин предъявляет заявление о необходимости пойти на уступки американским партнёрам, иначе у России возникнут проблемы с развитием. Китайские власти вместо заявлений об уступках сами вступают в противостояние с США, показывая, что только контрударом можно сбить спесь с американцев.
В выпуске «Агитации и пропаганды» напоминается о поручении Трампа подготовить отчёт о степени готовности промышленности страны к войне. Отчёт подготовлен. И в нём слово «Россия» упоминается 1 раз, а слово «Китай» 196 раз.
Это является показателем того, кого сегодня в Вашингтоне воспринимают реальным противником, и кто в действительно способен обрушить американскую экономику в случае продолжения политики давления со стороны Вашингтона.
Приводится конкретный пример того, как Китай ввёл санкции в виде поднятия пошлин на сумму в 60 млрд долларов и избавился от 3 млрд долларов долговых бумаг. Даже эта малая в сравнении с общими объёмами долговых бумаг США, имеющихся у Китая, сумма способствовала лихорадке на международных биржах, уронив доходы США по облигациям до минимума за 8 месяцев.
Все подробности в сюжете телеканала «Россия 1»:
Кудрин предъявляет заявление о необходимости пойти на уступки американским партнёрам, иначе у России возникнут проблемы с развитием. Китайские власти вместо заявлений об уступках сами вступают в противостояние с США, показывая, что только контрударом можно сбить спесь с американцев.
В выпуске «Агитации и пропаганды» напоминается о поручении Трампа подготовить отчёт о степени готовности промышленности страны к войне. Отчёт подготовлен. И в нём слово «Россия» упоминается 1 раз, а слово «Китай» 196 раз.
Это является показателем того, кого сегодня в Вашингтоне воспринимают реальным противником, и кто в действительно способен обрушить американскую экономику в случае продолжения политики давления со стороны Вашингтона.
Приводится конкретный пример того, как Китай ввёл санкции в виде поднятия пошлин на сумму в 60 млрд долларов и избавился от 3 млрд долларов долговых бумаг. Даже эта малая в сравнении с общими объёмами долговых бумаг США, имеющихся у Китая, сумма способствовала лихорадке на международных биржах, уронив доходы США по облигациям до минимума за 8 месяцев.
Все подробности в сюжете телеканала «Россия 1»:
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