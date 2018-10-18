Мы мирные люди, но наш бронепоезд… Часть 1
В любом музее, в том числе и музеях военной техники, есть своя "Джоконда". Появление такого или таких экспонатов часто происходит вопреки воле даже самих музейщиков. Так просто происходит. Специалисты часто заостряют внимание на вещах, мало интересных простому обывателю, но обывателю интересна мощь и величие оружия. И это вполне себе нормальное явление.
Нельзя представить танк Т-34, возле которого не будет посетителей. Или одинокую "Катюшу". Нет, такое может быть, но в одном случае – если музей не совсем музей, а так… Место освоения фондов и бюджета.
Слава богу, в нашей стране это явление весьма редкое, да и не о горе-музеях сейчас речь.
Речь сегодня пойдет о бронепоездах. Именно так, во множественном числе. Хотя акцент мы сделаем на объекте, который выпускался уже во время войны, — бронепоезде БП-43, но не обойдем вниманием по мере сил и остальные модели.
Возникает вопрос: почему во множественном числе? Ответ прост. Каждый бронепоезд уникален. Это относится к любому такому бронеобъекту. Двух одинаковых поездов нет.
Очень часто при рассмотрении того или иного бронепоезда возникает вполне резонный вопрос: «А почему в СССР мало внимания уделялось такому мощному вооружению»? Для ответа (который будет более чем удивительным) необходимо вернуться ко времени гражданской войны.
Понимание значимости бронепоездов пришло давно. Именно поэтому недостатка таких составов в РККА не было. Точного количества бронепоездов на момент окончания Гражданской войны установить не удалось. А вот цифра БП, которые находились в боевых частях РККА, есть — 123 единицы!
Необходимо отметить и то, что само понятие «бронепоезд» достаточно расплывчато. В приказах того времени часто встречаются тяжелые и легкие бронепоезда, бронеплощадки, БП прорыва, броневагоны и прочее.
Для примера стоит рассказать об одной легенде. Именно легенде. О "Зеленом призраке". За почти полторы сотни выездов «Зеленый призрак», как немцы его прозвали за неуловимость, уничтожил около десятка вражеских танков и броневиков, два с половиной десятка пулеметных гнезд и дотов, шесть дзотов, три самолета, одну тяжелую артиллерийскую батарею и до полутора тысяч солдат и офицеров противника. В июне 42-го он даже вступил в бой с колонной немецких танков и вышел из него победителем, уничтожив три машины.
На самом деле "Зеленый призрак", как его прозвали немцы, — это БП №5, бронепоезд "Железняков", Береговой обороны Главной базы Черноморского флота в Севастополе. И создан "Призрак" 4 ноября 1941 года (официально) на Севастопольском морском заводе.
Если смотреть на состав БП, то кроме как "сборной солянкой", назвать его нельзя. Бронепоезд №5 имел пять 100-мм орудий, восемь минометов и полтора десятка пулеметов. Кроме того, помимо основного бронепаровоза в составе «Железнякова» был дополнительный локомотив, значительно улучшавший ходовые характеристики. Причем оба паровоза работали в бою.
Увы, в июне 1942 года "Зеленый призрак" был заблокирован в одном из горных тоннелей и потерян для РККА. Немцы уничтожили авиаударами выходы и завалили бронепоезд. В августе состав был раскопан. Получил новое название "Ойген" и служил в немецкой армии до мая 1944 года. Был взорван немцами.
А в чем, спросите, разница между тяжелым и легким бронепоездом? А тут почему-то запахло морем и морской классификацией. Возьмем крейсер. Орудия главного калибра в 203-мм делали крейсер тяжелым. 152-мм – легким.
Точно так же было и у бронепоездов. Наличие в БП площадки с тяжелым орудием автоматически переводило его в "тяжелые". Наличие больше обычного платформ с системами ПВО (обычно 4 и более) делало БП объектом противовоздушной обороны. И так далее.
Вот тут-то и вспоминается то, что БП — это поезд! Потому состав можно сформировать из разных вагонов и платформ. В зависимости от выполняемых в конкретное время задач. Понятно, что бронепоезду, который защищает станцию в глубине фронта от налетов вражеской авиации, нет надобности в тяжелом вооружении. Так же как БП прорыва просто обязан увеличить собственную огневую мощь именно для работы по наземному противнику.
Кроме РККА, бронепоезда имелись и в частях НКВД. Первый такой поезд ("Феликс Дзержинский") был передан НКВД в 1930 году. Задачей этих бронепоездов и были чаще всего задачи по охране станций, объектов структуры железных дорог, патрулирование железных дорог.
Есть ещё один нюанс, о котором просто необходимо рассказать. Это состав самого поезда. Как ни странно, но у большинства читателей даже не возникает вопросов об элементарных вещах в ходе осмотра бронепоездов. Именно элементарных!
Бронепоезд — это достаточно сложный технически вид вооружения, с большим экипажем и множеством необходимых для выполнения боевых задач составляющих. Например, часто встречается мнение о том, что для уничтожения БП достаточно разбомбить или подорвать пути впереди и(или) позади состава.
Однако мало кто говорит о том, что в составе экипажа поезда были не только специалисты-путейщики, умеющие в короткие сроки восстанавливать разрушенные пути, но и необходимые для этого материалы: рельсы, шпалы, костыли и прочее. Ещё во времена Гражданской войны отработана тактика подрыва путей для остановки БП. Ну и, соответственно, способы борьбы с минерами.
Да что там подрывы. Есть ещё более простые вопросы. Экипаж просто должен кушать! Причем, каждый день и по три раза желательно. А кто видел в составе поезда кухню? А лазарет? А если котлы на бронепаровозе зашлакуются где-нибудь вдали от станции?
То, что мы часто называем бронепоездом, на самом деле всего лишь его часть! Боевая, но часть! На самом деле бронепоезд состоит из гораздо большего количества составных частей.
Классическая схема бронепоезда выглядит так:
1. Бронированный локомотив. То, что мы привыкли называть бронепаровозом с бронетендером или бронетепловозом.
2. Небронированный (черный) локомотив. Используется как запасной и в боевых действиях чаще всего не участвует. При передислокациях БП используется как дополнительный локомотив. Находится в тылу на станции базирования.
3. 2-4 броневагона (бронеплатформы) с артиллерийским вооружением (либо, как в случае с немецкими БП, установленными на платформы танками).
4. 2-4 броневагона (бронеплатформы) с зенитным вооружением.
5. 2-4 контрольных платформы. Другое название — платформы прикрытия. Используются и для перевозки материалов для ремонта путей.
6. Бронированная или блиндированная (использующая для защиты мешки с песком) платформа или платформы для десанта. Этот элемент используется по мере надобности.
Это то, что мы видим в бою. Вооружение (броневагоны и (или) бронеплатформы) комбинируется для различных задач. Но есть и другое. То, что находится в тылу. Это база (официальное название) бронепоезда.
Такая база, по сути, была ещё одним поездом. В движении в тылу БП и база составляли один эшелон. На передовой база оставалась на ближайшей тыловой станции.
В составе базы иногда было до 20 и более вагонов. Начиная от кухни и складов с боеприпасами и заканчивая лазаретом и мастерскими по ремонту вооружения. "Черный" паровоз в случае прорыва противника использовался как локомотив для эвакуации базы в безопасное место.
Но вернемся к нашим героям. 22 июня 1941 года в состав РККА входило 53 действующих бронепоезда. В составе частей НКВД — 23 БП. Цифры достаточно вольно трактуются в различных источниках по причине именно "размытости" понятия БП.
Поезда активно использовались в начальный период войны, 1941-1943 годы. Однако и в последующие годы их боевой путь продолжался.
Основной задачей БП была поддержка стрелковых частей, действующих в полосе железной дороги, оборона или захват железнодорожных станций, прикрытие от налетов авиации, контрбатарейная борьба, высадка десантов для захвата ж/д объектов.
Сегодня это звучит странно, но именно в первые месяцы войны очень эффективны оказались бронепоезда ПВО. Те составы, которые оборудовались броневагонами (бронеплатформами) с 37 или 25-мм зенитными пушками и зенитными пулеметами ДШК. Кстати, ПВО в названии поезда говорит не только о составе вооружения БП, но и принадлежности именно к войскам противовоздушной обороны.
Хочется вспомнить один документ, который почему-то мало упоминается сегодня, но который показывает значение БП для РККА в первые месяцы войны. Наркомат Обороны 29 октября 1941 года выпустил директиву за номером 022сс.
По номеру видно, что документ совершенно секретный. По сути же, эта директива предписывала в короткие сроки создать 32 (!) дивизиона бронепоездов! Правда, в дивизионе (по новому штату) было всего два БП, но все же, согласитесь, масштаб показывает значения этого вооружения.
Кстати, мы много говорим общих фраз о подвиге народа в тылу. В ситуации с выполнением данной директивы подвиг вылился в "лишние" 20 бронепоездов! Вместо запланированных 65 БП в СССР выпущено 85! И это уже к концу 1942 года!
Незаслуженно забыты и подвиги экипажей бронепоездов. А между тем, 5 БП (2 в составе РККА и 3 в составе НКВД) награждены орденами Красного Знамени. Десять отдельных дивизионов бронепоездов получили почетные наименования.
По официальным данным, за период Великой Отечественной БП уничтожили 370 танков, 344 орудия и миномета, 840 пулеметов, 712 автомобилей, 160 мотоциклов и два бронепоезда! А для немецких летчиков бронепоезда были вообще неудобной целью — 115 сбитых самолетов!
Не обошлось и без потерь. Причем потери были огромны. По официальным данным, за период Отечественной войны мы потеряли только в РККА 65 бронепоездов! Из них, 63 в 1941-42 годах. В 1943 году потеряно два поезда.
Наверное, стоит рассказать об одном эпизоде 1941 года. Одном из многих эпизодов, рассказ о котором показывает не только героизм русских солдат, но и лихость и здоровую "наглость" красных командиров.
В августе 1941 года немецкому десанту на Украине удалось захватить станцию Жуляны. К сожалению, на станции среди прочих грузов оказались несколько вагонов, в которых находилось снаряжение для нужд авиации РККА. Двигатели и прочие запчасти для ремонта. По тому времени, когда каждый рабочий самолет был на вес золота – очень ценный груз.
Чтобы обезопасить себя, немцы при въезде на станцию разобрали рельсы и взорвали небольшой мост. Однако это не остановило экипаж бронепоезда «Литер А». Этот бронепоезд состоял из бронепаровоза (типовой бронированный паровоз серии Ов) и трех бронеплощадок, на вооружении которых имелось 4 орудия и 24 пулемета.
Командир бронепоезда А. С. Тихоход ночью послал команду ремонтников и группу бойцов для восстановления железнодорожного пути и моста. После того как железная дорога и мост были восстановлены, бронепоезд на полном ходу в 4 часа утра ворвался на станцию и открыл ураганный огонь по ошеломленному противнику.
В результате действий бронепоезда станция была освобождена от немецкого десанта. Точнее, немцы просто в ужасе сбежали, не выдержав психологической нагрузки. Что, собственно, и было частью плана советских бойцов и командиров. Воспользовавшись паникой, экипаж бронепоезда прицепил вагоны с ценным грузом и вывез их в Киев.
Логично предположить, что основные потери РККА должна была нести в 1941 году. Однако, в случае с БП эта статистика не работает. В 1942 году потеряно в два раза больше составов, чем в 1941-м. 42 потерянных бронепоезда за один год. И это говорит о многом.
1942-й считается самым сложным за весь период войны. Немцы имели тотальное превосходство в авиации и танках. И в этих условиях у командиров не оставалось других вариантов, как использовать бронепоезда «по полной программе». Для одновременного отражения атак на земле и с воздуха.
Иногда приходится объяснять пагубность такой тактики даже для самого хорошо вооруженного и автономного объекта. Невозможно одновременно выполнять несколько маневров. Особенно ограниченно. Бронепоезда же в 1941-42 годах вынуждены были действовать именно так. Советские камикадзе? Нет, герои, которые шли на смерть прекрасно это понимая.
Сегодня тому, кто стоит у музейного бронепоезда, непонятно, как вообще этот поезд мог воевать на передовой. Особенно если иметь хоть какое-то понимание о составе противника, о его вооружении, об общей военной ситуации того времени.
Огромная цель, которую трудно замаскировать не только от авиации противника, но и от наземных разведчиков. Дымы паровоза видны достаточно далеко. Путь наступления-отступления виден любому. От железной дороги этот монстр не уйдет никуда. Броня? 20-мм для орудий второй мировой войны не броня...
Мощное вооружение? Уже для середины войны называть его мощным трудно. Танковые башни бронепоездов априори не мощнее таких же башен танков. А артиллерийские орудия и минометы у полевых частей даже мощнее.
Даже авиация с появлением более совершенных прицелов и более мощного вооружения стала для БП губительна. Попадание авиабомб и авиационных пушек стали достаточно частыми...
А экипажи этих поездов не только воевали и погибали. Они побеждали! Об одной победе, известной и описанной множеством авторов не грех вспомнить и сегодня. О том, как Илья Муромец Адольфа Гитлера уничтожил! Это исторический факт.
Эпичные имена, не правда ли? Вот и нам понравилось. Канцелярским же языком эта фраза звучит по другому. Советский бронепоезд "Илья Муромец" в бою уничтожил немецкий бронепоезд "Адольф Гитлер".
В последних числах мая месяца 1944 года советские позиции в районе украинского города Ковеля подверглись трехминутному артиллерийскому обстрелу. Разведка примерно вычислила расположение вражеской батареи, после чего в район был направлен самолет с целью уточнить расположение вражеских орудий. Полет результата не дал – в указанном районе ничего не было.
Однако наземная разведка продолжила поиски батареи и на следующий день, в 9 утра, разведчики заметили дым паровоза. Что позволило им сделать вывод о действиях вражеского бронепоезда. Сведения были доставлены командованию. Уничтожить бронепоезд было поручено командиру 31-го отдельного дивизиона бронепоездов.
Штабом 31 дивизиона была разработана операция по уничтожению "немца". Непосредственно дуэль должен был вести новый бронепоезд "Илья Муромец".
Зная пунктуальность немцев, советские командиры использовали её для улучшения собственной позиции. Немцы не только начинали стрельбу в одно и тоже время, но и место для ведения огня не меняли. Работали по пристрелянным ориентирам.
В 8 утра "Муромец" занял позицию для атаки. Немец появился за несколько минут до 9-ти. Прямой видимости между поездами не было, что весьма примечательно. Оба БП находились на закрытых позициях. Поэтому "Илья Муромец" ориентировался по вражескому залпу.
После залпа немецкого бронепоезда советские артиллеристы дали залп уже по вражескому БП. Однако уничтожить первым залпом немца не удалось. Второй залп прозвучал почти синхронно. Немцы успели повернуть башни в направлении советского бронепоезда.
И тут, примерно через 15 минут после начала дуэли, "Муромец" показал свою силу. Дело в том, что этот бронепоезд на вооружении имел реактивные установки. Вот "Катюшами" и попотчевал "Муромец" немца. Итог атаки впечатляет. "Илья Муромец" без попаданий и потерь, немец, по иронии судьбы это оказался "Адольф Гитлер", получил такие повреждения, что его решили не восстанавливать.
После краткого исторического экскурса пора перейти к описанию конкретных бронепоездов. Занятие не менее интересное и познавательное, чем исторический экскурс. Так что — продолжение следует.
Нельзя представить танк Т-34, возле которого не будет посетителей. Или одинокую "Катюшу". Нет, такое может быть, но в одном случае – если музей не совсем музей, а так… Место освоения фондов и бюджета.
Слава богу, в нашей стране это явление весьма редкое, да и не о горе-музеях сейчас речь.
Речь сегодня пойдет о бронепоездах. Именно так, во множественном числе. Хотя акцент мы сделаем на объекте, который выпускался уже во время войны, — бронепоезде БП-43, но не обойдем вниманием по мере сил и остальные модели.
Возникает вопрос: почему во множественном числе? Ответ прост. Каждый бронепоезд уникален. Это относится к любому такому бронеобъекту. Двух одинаковых поездов нет.
Очень часто при рассмотрении того или иного бронепоезда возникает вполне резонный вопрос: «А почему в СССР мало внимания уделялось такому мощному вооружению»? Для ответа (который будет более чем удивительным) необходимо вернуться ко времени гражданской войны.
Понимание значимости бронепоездов пришло давно. Именно поэтому недостатка таких составов в РККА не было. Точного количества бронепоездов на момент окончания Гражданской войны установить не удалось. А вот цифра БП, которые находились в боевых частях РККА, есть — 123 единицы!
Необходимо отметить и то, что само понятие «бронепоезд» достаточно расплывчато. В приказах того времени часто встречаются тяжелые и легкие бронепоезда, бронеплощадки, БП прорыва, броневагоны и прочее.
Для примера стоит рассказать об одной легенде. Именно легенде. О "Зеленом призраке". За почти полторы сотни выездов «Зеленый призрак», как немцы его прозвали за неуловимость, уничтожил около десятка вражеских танков и броневиков, два с половиной десятка пулеметных гнезд и дотов, шесть дзотов, три самолета, одну тяжелую артиллерийскую батарею и до полутора тысяч солдат и офицеров противника. В июне 42-го он даже вступил в бой с колонной немецких танков и вышел из него победителем, уничтожив три машины.
На самом деле "Зеленый призрак", как его прозвали немцы, — это БП №5, бронепоезд "Железняков", Береговой обороны Главной базы Черноморского флота в Севастополе. И создан "Призрак" 4 ноября 1941 года (официально) на Севастопольском морском заводе.
Если смотреть на состав БП, то кроме как "сборной солянкой", назвать его нельзя. Бронепоезд №5 имел пять 100-мм орудий, восемь минометов и полтора десятка пулеметов. Кроме того, помимо основного бронепаровоза в составе «Железнякова» был дополнительный локомотив, значительно улучшавший ходовые характеристики. Причем оба паровоза работали в бою.
Увы, в июне 1942 года "Зеленый призрак" был заблокирован в одном из горных тоннелей и потерян для РККА. Немцы уничтожили авиаударами выходы и завалили бронепоезд. В августе состав был раскопан. Получил новое название "Ойген" и служил в немецкой армии до мая 1944 года. Был взорван немцами.
А в чем, спросите, разница между тяжелым и легким бронепоездом? А тут почему-то запахло морем и морской классификацией. Возьмем крейсер. Орудия главного калибра в 203-мм делали крейсер тяжелым. 152-мм – легким.
Точно так же было и у бронепоездов. Наличие в БП площадки с тяжелым орудием автоматически переводило его в "тяжелые". Наличие больше обычного платформ с системами ПВО (обычно 4 и более) делало БП объектом противовоздушной обороны. И так далее.
Вот тут-то и вспоминается то, что БП — это поезд! Потому состав можно сформировать из разных вагонов и платформ. В зависимости от выполняемых в конкретное время задач. Понятно, что бронепоезду, который защищает станцию в глубине фронта от налетов вражеской авиации, нет надобности в тяжелом вооружении. Так же как БП прорыва просто обязан увеличить собственную огневую мощь именно для работы по наземному противнику.
Кроме РККА, бронепоезда имелись и в частях НКВД. Первый такой поезд ("Феликс Дзержинский") был передан НКВД в 1930 году. Задачей этих бронепоездов и были чаще всего задачи по охране станций, объектов структуры железных дорог, патрулирование железных дорог.
Есть ещё один нюанс, о котором просто необходимо рассказать. Это состав самого поезда. Как ни странно, но у большинства читателей даже не возникает вопросов об элементарных вещах в ходе осмотра бронепоездов. Именно элементарных!
Бронепоезд — это достаточно сложный технически вид вооружения, с большим экипажем и множеством необходимых для выполнения боевых задач составляющих. Например, часто встречается мнение о том, что для уничтожения БП достаточно разбомбить или подорвать пути впереди и(или) позади состава.
Однако мало кто говорит о том, что в составе экипажа поезда были не только специалисты-путейщики, умеющие в короткие сроки восстанавливать разрушенные пути, но и необходимые для этого материалы: рельсы, шпалы, костыли и прочее. Ещё во времена Гражданской войны отработана тактика подрыва путей для остановки БП. Ну и, соответственно, способы борьбы с минерами.
Да что там подрывы. Есть ещё более простые вопросы. Экипаж просто должен кушать! Причем, каждый день и по три раза желательно. А кто видел в составе поезда кухню? А лазарет? А если котлы на бронепаровозе зашлакуются где-нибудь вдали от станции?
То, что мы часто называем бронепоездом, на самом деле всего лишь его часть! Боевая, но часть! На самом деле бронепоезд состоит из гораздо большего количества составных частей.
Классическая схема бронепоезда выглядит так:
1. Бронированный локомотив. То, что мы привыкли называть бронепаровозом с бронетендером или бронетепловозом.
2. Небронированный (черный) локомотив. Используется как запасной и в боевых действиях чаще всего не участвует. При передислокациях БП используется как дополнительный локомотив. Находится в тылу на станции базирования.
3. 2-4 броневагона (бронеплатформы) с артиллерийским вооружением (либо, как в случае с немецкими БП, установленными на платформы танками).
4. 2-4 броневагона (бронеплатформы) с зенитным вооружением.
5. 2-4 контрольных платформы. Другое название — платформы прикрытия. Используются и для перевозки материалов для ремонта путей.
6. Бронированная или блиндированная (использующая для защиты мешки с песком) платформа или платформы для десанта. Этот элемент используется по мере надобности.
Это то, что мы видим в бою. Вооружение (броневагоны и (или) бронеплатформы) комбинируется для различных задач. Но есть и другое. То, что находится в тылу. Это база (официальное название) бронепоезда.
Такая база, по сути, была ещё одним поездом. В движении в тылу БП и база составляли один эшелон. На передовой база оставалась на ближайшей тыловой станции.
В составе базы иногда было до 20 и более вагонов. Начиная от кухни и складов с боеприпасами и заканчивая лазаретом и мастерскими по ремонту вооружения. "Черный" паровоз в случае прорыва противника использовался как локомотив для эвакуации базы в безопасное место.
Но вернемся к нашим героям. 22 июня 1941 года в состав РККА входило 53 действующих бронепоезда. В составе частей НКВД — 23 БП. Цифры достаточно вольно трактуются в различных источниках по причине именно "размытости" понятия БП.
Поезда активно использовались в начальный период войны, 1941-1943 годы. Однако и в последующие годы их боевой путь продолжался.
Основной задачей БП была поддержка стрелковых частей, действующих в полосе железной дороги, оборона или захват железнодорожных станций, прикрытие от налетов авиации, контрбатарейная борьба, высадка десантов для захвата ж/д объектов.
Сегодня это звучит странно, но именно в первые месяцы войны очень эффективны оказались бронепоезда ПВО. Те составы, которые оборудовались броневагонами (бронеплатформами) с 37 или 25-мм зенитными пушками и зенитными пулеметами ДШК. Кстати, ПВО в названии поезда говорит не только о составе вооружения БП, но и принадлежности именно к войскам противовоздушной обороны.
Хочется вспомнить один документ, который почему-то мало упоминается сегодня, но который показывает значение БП для РККА в первые месяцы войны. Наркомат Обороны 29 октября 1941 года выпустил директиву за номером 022сс.
По номеру видно, что документ совершенно секретный. По сути же, эта директива предписывала в короткие сроки создать 32 (!) дивизиона бронепоездов! Правда, в дивизионе (по новому штату) было всего два БП, но все же, согласитесь, масштаб показывает значения этого вооружения.
Кстати, мы много говорим общих фраз о подвиге народа в тылу. В ситуации с выполнением данной директивы подвиг вылился в "лишние" 20 бронепоездов! Вместо запланированных 65 БП в СССР выпущено 85! И это уже к концу 1942 года!
Незаслуженно забыты и подвиги экипажей бронепоездов. А между тем, 5 БП (2 в составе РККА и 3 в составе НКВД) награждены орденами Красного Знамени. Десять отдельных дивизионов бронепоездов получили почетные наименования.
По официальным данным, за период Великой Отечественной БП уничтожили 370 танков, 344 орудия и миномета, 840 пулеметов, 712 автомобилей, 160 мотоциклов и два бронепоезда! А для немецких летчиков бронепоезда были вообще неудобной целью — 115 сбитых самолетов!
Не обошлось и без потерь. Причем потери были огромны. По официальным данным, за период Отечественной войны мы потеряли только в РККА 65 бронепоездов! Из них, 63 в 1941-42 годах. В 1943 году потеряно два поезда.
Наверное, стоит рассказать об одном эпизоде 1941 года. Одном из многих эпизодов, рассказ о котором показывает не только героизм русских солдат, но и лихость и здоровую "наглость" красных командиров.
В августе 1941 года немецкому десанту на Украине удалось захватить станцию Жуляны. К сожалению, на станции среди прочих грузов оказались несколько вагонов, в которых находилось снаряжение для нужд авиации РККА. Двигатели и прочие запчасти для ремонта. По тому времени, когда каждый рабочий самолет был на вес золота – очень ценный груз.
Чтобы обезопасить себя, немцы при въезде на станцию разобрали рельсы и взорвали небольшой мост. Однако это не остановило экипаж бронепоезда «Литер А». Этот бронепоезд состоял из бронепаровоза (типовой бронированный паровоз серии Ов) и трех бронеплощадок, на вооружении которых имелось 4 орудия и 24 пулемета.
Командир бронепоезда А. С. Тихоход ночью послал команду ремонтников и группу бойцов для восстановления железнодорожного пути и моста. После того как железная дорога и мост были восстановлены, бронепоезд на полном ходу в 4 часа утра ворвался на станцию и открыл ураганный огонь по ошеломленному противнику.
В результате действий бронепоезда станция была освобождена от немецкого десанта. Точнее, немцы просто в ужасе сбежали, не выдержав психологической нагрузки. Что, собственно, и было частью плана советских бойцов и командиров. Воспользовавшись паникой, экипаж бронепоезда прицепил вагоны с ценным грузом и вывез их в Киев.
Логично предположить, что основные потери РККА должна была нести в 1941 году. Однако, в случае с БП эта статистика не работает. В 1942 году потеряно в два раза больше составов, чем в 1941-м. 42 потерянных бронепоезда за один год. И это говорит о многом.
1942-й считается самым сложным за весь период войны. Немцы имели тотальное превосходство в авиации и танках. И в этих условиях у командиров не оставалось других вариантов, как использовать бронепоезда «по полной программе». Для одновременного отражения атак на земле и с воздуха.
Иногда приходится объяснять пагубность такой тактики даже для самого хорошо вооруженного и автономного объекта. Невозможно одновременно выполнять несколько маневров. Особенно ограниченно. Бронепоезда же в 1941-42 годах вынуждены были действовать именно так. Советские камикадзе? Нет, герои, которые шли на смерть прекрасно это понимая.
Сегодня тому, кто стоит у музейного бронепоезда, непонятно, как вообще этот поезд мог воевать на передовой. Особенно если иметь хоть какое-то понимание о составе противника, о его вооружении, об общей военной ситуации того времени.
Огромная цель, которую трудно замаскировать не только от авиации противника, но и от наземных разведчиков. Дымы паровоза видны достаточно далеко. Путь наступления-отступления виден любому. От железной дороги этот монстр не уйдет никуда. Броня? 20-мм для орудий второй мировой войны не броня...
Мощное вооружение? Уже для середины войны называть его мощным трудно. Танковые башни бронепоездов априори не мощнее таких же башен танков. А артиллерийские орудия и минометы у полевых частей даже мощнее.
Даже авиация с появлением более совершенных прицелов и более мощного вооружения стала для БП губительна. Попадание авиабомб и авиационных пушек стали достаточно частыми...
А экипажи этих поездов не только воевали и погибали. Они побеждали! Об одной победе, известной и описанной множеством авторов не грех вспомнить и сегодня. О том, как Илья Муромец Адольфа Гитлера уничтожил! Это исторический факт.
Эпичные имена, не правда ли? Вот и нам понравилось. Канцелярским же языком эта фраза звучит по другому. Советский бронепоезд "Илья Муромец" в бою уничтожил немецкий бронепоезд "Адольф Гитлер".
Бронепоезд "Илья Муромец"
В последних числах мая месяца 1944 года советские позиции в районе украинского города Ковеля подверглись трехминутному артиллерийскому обстрелу. Разведка примерно вычислила расположение вражеской батареи, после чего в район был направлен самолет с целью уточнить расположение вражеских орудий. Полет результата не дал – в указанном районе ничего не было.
Однако наземная разведка продолжила поиски батареи и на следующий день, в 9 утра, разведчики заметили дым паровоза. Что позволило им сделать вывод о действиях вражеского бронепоезда. Сведения были доставлены командованию. Уничтожить бронепоезд было поручено командиру 31-го отдельного дивизиона бронепоездов.
Штабом 31 дивизиона была разработана операция по уничтожению "немца". Непосредственно дуэль должен был вести новый бронепоезд "Илья Муромец".
Зная пунктуальность немцев, советские командиры использовали её для улучшения собственной позиции. Немцы не только начинали стрельбу в одно и тоже время, но и место для ведения огня не меняли. Работали по пристрелянным ориентирам.
В 8 утра "Муромец" занял позицию для атаки. Немец появился за несколько минут до 9-ти. Прямой видимости между поездами не было, что весьма примечательно. Оба БП находились на закрытых позициях. Поэтому "Илья Муромец" ориентировался по вражескому залпу.
После залпа немецкого бронепоезда советские артиллеристы дали залп уже по вражескому БП. Однако уничтожить первым залпом немца не удалось. Второй залп прозвучал почти синхронно. Немцы успели повернуть башни в направлении советского бронепоезда.
И тут, примерно через 15 минут после начала дуэли, "Муромец" показал свою силу. Дело в том, что этот бронепоезд на вооружении имел реактивные установки. Вот "Катюшами" и попотчевал "Муромец" немца. Итог атаки впечатляет. "Илья Муромец" без попаданий и потерь, немец, по иронии судьбы это оказался "Адольф Гитлер", получил такие повреждения, что его решили не восстанавливать.
После краткого исторического экскурса пора перейти к описанию конкретных бронепоездов. Занятие не менее интересное и познавательное, чем исторический экскурс. Так что — продолжение следует.
- Автор:
- Александр Ставер, Роман Скоморохов
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