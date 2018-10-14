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Применение армейской авиации ВВС Украины на Донбассе. Что сбивал Ми-24?

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Штаб так называемой операции объединённых сил Украины опубликовал заявление о применении армейской авиации в районе конфликта на Донбассе. В небе над Лисичанском (контролируемая Киевом территория Луганской области) появился ударный вертолёт Ми-24 ВВС Украины, который направлялся в сторону линии разграничения.

Утверждается, что Ми-24 в районе Лисичанска нанёс удар по беспилотному летательному аппарату, который якобы идентифицирован ВСУ как «Орлан».


В материале штаба ООС заявлено, что этот беспилотник выполнял разведку в направлении Лисичанск-Северодонецк.

После применения вооружений ударного вертолёта обнаружены обломки беспилотника. Но где эти обломки? Накануне была показана "склейка" под видом обнаруженного "Орлана".

Применение армейской авиации ВВС Украины на Донбассе. Что сбивал Ми-24?


Видео представлено на странице Фейсбук штаба ООС. Видео доступно по ссылке.

С четвёртой или пятой попытки беспилотник оказался поражён.

Из переговоров:
Всё. Попали. Он падает.


Вас понял. Молодцы.


Идём на посадку домой.


Внимание привлекает тот факт, что переговоры идут на русском языке, с которым продолжает активно бороться майданная власть. Это первое. Второе - штаб ООС настолько спешил рассказать о сбитом якобы российском беспилотнике в день украинских вооружённых сил, что даже не позаботился предъявить реальные фотоснимки (на земле) обломков БПЛА , которые бы могли хоть что-то рассказать о его принадлежности. Если не считать склейки в помещении, вызывающей сомнения.

Пока одни пользователи восторгались действиями экипажа Ми-24, другие спокойно констатировали, что из этого ролика ничего не понятно - ни того, где сбили, ни того, что именно было сбито, и имело ли оно хоть какое-то отношение к ЛНР или РФ.

Сергей Цыбулько (Киев):
Ничё не видно


Можно предположить, что это постановка, устроенная ВСУ, чтобы повысить свою значимость в национальный праздник.

В то же самое время по Киеву маршем проходили ветераны УПА (запрещена в РФ) и нынешние последователи идей нацизма.
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