Применение армейской авиации ВВС Украины на Донбассе. Что сбивал Ми-24?
Штаб так называемой операции объединённых сил Украины опубликовал заявление о применении армейской авиации в районе конфликта на Донбассе. В небе над Лисичанском (контролируемая Киевом территория Луганской области) появился ударный вертолёт Ми-24 ВВС Украины, который направлялся в сторону линии разграничения.
Утверждается, что Ми-24 в районе Лисичанска нанёс удар по беспилотному летательному аппарату, который якобы идентифицирован ВСУ как «Орлан».
В материале штаба ООС заявлено, что этот беспилотник выполнял разведку в направлении Лисичанск-Северодонецк.
После применения вооружений ударного вертолёта обнаружены обломки беспилотника. Но где эти обломки? Накануне была показана "склейка" под видом обнаруженного "Орлана".
Видео представлено на странице Фейсбук штаба ООС. Видео доступно по ссылке.
С четвёртой или пятой попытки беспилотник оказался поражён.
Из переговоров:
Внимание привлекает тот факт, что переговоры идут на русском языке, с которым продолжает активно бороться майданная власть. Это первое. Второе - штаб ООС настолько спешил рассказать о сбитом якобы российском беспилотнике в день украинских вооружённых сил, что даже не позаботился предъявить реальные фотоснимки (на земле) обломков БПЛА , которые бы могли хоть что-то рассказать о его принадлежности. Если не считать склейки в помещении, вызывающей сомнения.
Пока одни пользователи восторгались действиями экипажа Ми-24, другие спокойно констатировали, что из этого ролика ничего не понятно - ни того, где сбили, ни того, что именно было сбито, и имело ли оно хоть какое-то отношение к ЛНР или РФ.
Сергей Цыбулько (Киев):
Можно предположить, что это постановка, устроенная ВСУ, чтобы повысить свою значимость в национальный праздник.
В то же самое время по Киеву маршем проходили ветераны УПА (запрещена в РФ) и нынешние последователи идей нацизма.
Утверждается, что Ми-24 в районе Лисичанска нанёс удар по беспилотному летательному аппарату, который якобы идентифицирован ВСУ как «Орлан».
В материале штаба ООС заявлено, что этот беспилотник выполнял разведку в направлении Лисичанск-Северодонецк.
После применения вооружений ударного вертолёта обнаружены обломки беспилотника. Но где эти обломки? Накануне была показана "склейка" под видом обнаруженного "Орлана".
Видео представлено на странице Фейсбук штаба ООС. Видео доступно по ссылке.
С четвёртой или пятой попытки беспилотник оказался поражён.
Из переговоров:
Всё. Попали. Он падает.
Вас понял. Молодцы.
Идём на посадку домой.
Внимание привлекает тот факт, что переговоры идут на русском языке, с которым продолжает активно бороться майданная власть. Это первое. Второе - штаб ООС настолько спешил рассказать о сбитом якобы российском беспилотнике в день украинских вооружённых сил, что даже не позаботился предъявить реальные фотоснимки (на земле) обломков БПЛА , которые бы могли хоть что-то рассказать о его принадлежности. Если не считать склейки в помещении, вызывающей сомнения.
Пока одни пользователи восторгались действиями экипажа Ми-24, другие спокойно констатировали, что из этого ролика ничего не понятно - ни того, где сбили, ни того, что именно было сбито, и имело ли оно хоть какое-то отношение к ЛНР или РФ.
Сергей Цыбулько (Киев):
Ничё не видно
Можно предположить, что это постановка, устроенная ВСУ, чтобы повысить свою значимость в национальный праздник.
В то же самое время по Киеву маршем проходили ветераны УПА (запрещена в РФ) и нынешние последователи идей нацизма.
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