Секреты тренировок ЦСН ФСБ
Очередной выпуск программы «Военная приёмка» на телеканале "Звезда" посвящён работе секретного специального подразделения страны – Центра специального назначения ФСБ. Этому уникальному подразделению 8 октября этого года исполнилось двадцать лет. Базируется центр в подмосковной Балашихе.
Ведущему программы удалось попасть на закрытую территорию ЦСН ФСБ, где для съёмочной группы провели экскурсию по важным объектам спецгородка. Съёмочная группа была удивлена, когда увидела, как на глазах у своих жён и детей бойцы центра отрабатывали технику штурма. Такая компактная форма проживания, как считают сотрудники ЦСН ФСБ, способствует как патриотическому воспитанию детей, так и правильному пониманию жёнами условий, в которых проходят службу их мужья. Для самих офицеров интересы страны стоят превыше всего.
Из ролика: "У каждого сотрудника центра есть своя сумка, в которой находится необходимая экипировка для проведения тактико-огневой тренировки: тактический пояс с элементами бронезащиты, в котором есть подсумки для магазинов, сумка для сброса пустых магазинов, противогаз, бронежилет, совмещённый с разгрузочной системой, шлем".
Съёмочной группе представилась уникальная возможность понаблюдать, как сотрудники центра отрабатывают упражнения из автомата, пулемёта с дальностью стрельбы на 100 метров, а также оттачивают навыки в условиях абсолютной темноты, как проходят учебные операции по освобождению заложников.
В арсенале ЦСН ФСБ помимо современного оружия есть самые современные машины – бронеавтомобили "Фалькатус" с высочайшим уровнем защиты, а также уникальный трейлер с самыми разными роботами.
Видео:
Ведущему программы удалось попасть на закрытую территорию ЦСН ФСБ, где для съёмочной группы провели экскурсию по важным объектам спецгородка. Съёмочная группа была удивлена, когда увидела, как на глазах у своих жён и детей бойцы центра отрабатывали технику штурма. Такая компактная форма проживания, как считают сотрудники ЦСН ФСБ, способствует как патриотическому воспитанию детей, так и правильному пониманию жёнами условий, в которых проходят службу их мужья. Для самих офицеров интересы страны стоят превыше всего.
Из ролика: "У каждого сотрудника центра есть своя сумка, в которой находится необходимая экипировка для проведения тактико-огневой тренировки: тактический пояс с элементами бронезащиты, в котором есть подсумки для магазинов, сумка для сброса пустых магазинов, противогаз, бронежилет, совмещённый с разгрузочной системой, шлем".
Съёмочной группе представилась уникальная возможность понаблюдать, как сотрудники центра отрабатывают упражнения из автомата, пулемёта с дальностью стрельбы на 100 метров, а также оттачивают навыки в условиях абсолютной темноты, как проходят учебные операции по освобождению заложников.
В арсенале ЦСН ФСБ помимо современного оружия есть самые современные машины – бронеавтомобили "Фалькатус" с высочайшим уровнем защиты, а также уникальный трейлер с самыми разными роботами.
Видео:
Ctrl Enter
Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter