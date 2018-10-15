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Секреты тренировок ЦСН ФСБ

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Очередной выпуск программы «Военная приёмка» на телеканале "Звезда" посвящён работе секретного специального подразделения страны – Центра специального назначения ФСБ. Этому уникальному подразделению 8 октября этого года исполнилось двадцать лет. Базируется центр в подмосковной Балашихе.

Секреты тренировок ЦСН ФСБ



Ведущему программы удалось попасть на закрытую территорию ЦСН ФСБ, где для съёмочной группы провели экскурсию по важным объектам спецгородка. Съёмочная группа была удивлена, когда увидела, как на глазах у своих жён и детей бойцы центра отрабатывали технику штурма. Такая компактная форма проживания, как считают сотрудники ЦСН ФСБ, способствует как патриотическому воспитанию детей, так и правильному пониманию жёнами условий, в которых проходят службу их мужья. Для самих офицеров интересы страны стоят превыше всего.

Из ролика: "У каждого сотрудника центра есть своя сумка, в которой находится необходимая экипировка для проведения тактико-огневой тренировки: тактический пояс с элементами бронезащиты, в котором есть подсумки для магазинов, сумка для сброса пустых магазинов, противогаз, бронежилет, совмещённый с разгрузочной системой, шлем".

Съёмочной группе представилась уникальная возможность понаблюдать, как сотрудники центра отрабатывают упражнения из автомата, пулемёта с дальностью стрельбы на 100 метров, а также оттачивают навыки в условиях абсолютной темноты, как проходят учебные операции по освобождению заложников.

В арсенале ЦСН ФСБ помимо современного оружия есть самые современные машины – бронеавтомобили "Фалькатус" с высочайшим уровнем защиты, а также уникальный трейлер с самыми разными роботами.

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