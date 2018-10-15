Бизнес под сенью свастики, или Кого не судили в Нюрнберге

Когда начался Нюрнбергский процесс, наши обвинители пытались добиться привлечения к суду не только непосредственных преступников рейха вроде Геринга или Франка. Обвинители от СССР желали осудить ещё и корпорации, поднявшиеся на войне и использовавшие рабский труд узников концентрационных лагерей. В ответ западные товарищи (уже тогда никакие нам не товарищи) начали наперебой убеждать русских, что частная собственность неприкосновенна, что выбора у владельцев компаний не было, словно они и не соревновались в нацистских тендерах, и так далее, и тому подобное. Естественно, уже тогда многие западные «союзники» всеми силами старались скрыть свои связи с нацистами, особенно после всеобщей публикации фото и киноматериалов из концлагерей. Короче говоря, ни один из олигархов, нажившихся на войне, не был поставлен к стенке.Так кому же удалось скрыться под ковром, спасая свою репутацию? Нет, не станем приводить в пример заводы Круппа или «Баварские моторные заводы», которые в угоду нацистам даже переключились на изготовление вооружения и реактивных двигателей. Даже не будем ворошить биографию Хуго Босса, который не только был «ткачихой» униформы рейха, но и поднялся на нацистских заказах, т.к. до восхождения Гитлера почти обанкротился, и сам лично вступил в нацистскую партию, чтобы подправить пошатнувшиеся дела. Постараемся осветить тех, кто под ковёр забрался наиболее глубоко и успел покрыться спасительной пылью времени.Начнем, пожалуй, с аперитива, т.е. с напитков. В 1940-м году, когда Вторая мировая война уже вовсю правила бал, США наконец поднатужились и запретили поставки сиропа для «Колы» на немецкие заводы американской компании. Поэтому Макс Кайт, начальник немецких подразделений «Кока-Колы», создал новый продукт на основе имеющихся ингредиентов – яблочного жмыха от сидра и молочной сыворотки от сыроваренного производства. Полученный напиток желтоватого цвета назвали «Фанта» (от немецкого слова «Fantasie»). Конечно, по вкусу та «Фанта» была далека от современной.Продажи Макса Кайта скакнули вверх. Всю войну Макс подсчитывал прибыли, сохранил все заводы компании «Кока-Кола», и в 1960 году вернувшаяся на рынок Германии «Кола» выкупила права на выпуск популярной «Фанты».Что ж, продолжим наш забег по немецкому гастроному. Во второй половине 19 века в Швейцарии Юлиус Магги основал торговую марку сухих супов и пищевых приправ. Вскоре компания открылась, и в немецком городке Зингене. Приход к власти нацистов стал для «Магги» потрясающей возможностью для расширения бизнеса, т.к. им удалось заполучить контракт на поставку вермахту полуфабрикатов. Не контракт, а мечта – миллионы постоянных и вечно голодных клиентов, у которых просто нет шанса на выбор меню.И как же без сладкого! Перед самой войной разраставшаяся компания «Нестле» крайне дальновидно для себя создала самостоятельный, только на бумаге, филиал в США, захватывая рынки. Таким образом компания снизила риск наложения на неё санкций и прочих неприятных запретительных мер, связанных с их торговлей с рейхом. В итоге разразившаяся война никак не повлияла на сбыт. Компания торговала продуктами питания и со странами «оси», и со странами союзницами по антигитлеровской коалиции. Такое двурушничество чести конторке, естественно, не принесло. Кроме того, по некоторым данным, представители компании в Швейцарии даже спонсировали нацистов в 1939 году, чтобы такой «благотворительностью» заполучить контракт на поставку шоколада, кофе и концентрированного молока. К завершению войны «Нестле» стала самой настоящей корпорацией, охватившей почти все континенты.После крепкого обеда нацисты, несмотря на негативное отношение Гитлера к табакокурению (он называл это местью индейцев в отношении белых), всё же любили затянуться разок-другой. И тут на сцену выходит компания Reemtsma Cigarettenfabriken. Для этой конторы приход нацистов к власти пришёлся как нельзя кстати: она стала чуть ли не монополистом на немецком рынке. В 1930 году с рынка уходят погрязшие в кризисе еврейские табачные поставщики. Их сразу заменяет Reemtsma. Уже в июне 1932-го глава компании Филипп Реемтсма удостаивается встречи с верхушкой будущего рейха, а в 1933 после встречи с Герингом и определённых «подарков» от табачников контора получает карт-бланш.В 1939 году представители Reemtsma Cigarettenfabriken получают официальный статус руководителей объединения компаний, работающих на нужды фронта. Более того, без зазрений совести эта компания использовала принудительный труд заключённых, в том числе труд детей. И, кстати, масштаб эксплуатации людей «второго сорта» этими бизнесменами воистину поражает. Даже в Крыму на плантациях табака они использовали местное население, загнанное на работы оккупацией и голодом. Сейчас активы этой марки принадлежат Imperial Tobacco.Кроме фармацевтических гигантов вроде Ciba и Sandoz или Bayer (председатель последней компании в 1956 году, Фриц тер Меер, вообще был нацистом и экспериментировал над людьми в Освенциме), с нацистами имели «отношения» и даже, казалось бы, невинные конторы, например, косметические. Так, компания Beiersdorf, которой принадлежит марка Nivea, высоко ценилась нацистами за использование в своей рекламной кампании исключительно естественной природной красоты немцев и немок, а также по-настоящему арийского шрифта. Правды ради должен отметить, что самому главе компании Якобсону в мире новой конкуренции ввиду фамилии места не нашлось. Он спешно бежал из нацистской страны в Нидерланды ещё в 30-е годы.Ну а теперь, конечно, шопинг. У вроде бы современной компании Metro Group тоже есть свои нафталиновые скелеты в шкафу с нацистской символикой и сатанинским блеском в глазах. Как известно, Metro была основана в ФРГ в 1964 году несколькими гражданами, в том числе и неким Отто Байсхаймом. Сама компания поработать на рейх просто не успела, зато гражданин Отто отметился на этом поприще по полной программе. Родился Отто в 1924 году в семье управляющего поместьем, но не лежало сердце юного парубка к селянской жизни. И в 1941 он сумел вступить в ни много ни мало дивизию СС «Лейбштандарт СС Адольф Гитлер». Думаю, не стоит пояснять, что запутавшихся мальчиков и политически безграмотных сопляков в такой структуре не держали от слова совсем. В итоге к концу войны Отто попал в плен союзникам. Кстати, он никогда не давал интервью прессе, видимо, опасался по старой привычке «зигануть».Недалеко от создателя Metro ушёл другой основатель не менее крупной компании, что не даёт своими идеями застаиваться финансам в карманах обывателей уже не один десяток лет. Это ИКЕА. Основатель компании, милейший старичок-швед Ингвар Кампрад, также не остался безучастным к судьбам Европы, когда Гитлер ковал «новый порядок». Как стало известно только в 1994 году из писем шведского нациста и друга Ингвара Пера Эндала, Кампрад был членом шведской партии нацистского толка с 42-го по 45-й. И не просто участвовал в шабашах малолетних «мечтателей», а собирал средства для партии и даже вербовал сторонников. Вот это я понимаю — «идея»!Вот мы добрались и до одежды. Сразу две крупнейшие корпорации по производству спортивной одежды и обуви, Adidas и Puma, были основаны весьма специфическими братьями. Сначала Адольф и Рудольф Дасслеры начинали вместе в фирме Gebrüder Dassler, расцвётшей в момент восхождения к власти нацистов. Оба брата в 1933 году вступают в нацистскую партию и становятся её ярыми членами, даже некоторое время служат в армии Гитлера. Но память у европейцев, как у рыбки Дори из известного мультика, поэтому в Херцогенаурах Адольфу Дасслеру уже стоит памятник, а сами они — символ коммерческого и «спортивного» успеха.И это только капля в море компаний, для которых деньги не пахнут. С нацистами были повязаны и американские банковские структуры, и автопромышленники Старого и Нового света, и фармацевтика и т.д. Нет, это отнюдь не означает, что необходимо немедленно начать «крестовый поход» против компаний, известных своими связями с нацистами (боюсь, что часть этих компаний навсегда останется в тени). Это означает, что отсутствие суда над ними ещё в 1945-м году не оставляет нам даже лучика надежды на то, что весь кошмар с рабским трудом и бизнесе на крови не повторится вновь. Ведь в 45-м магнатам практически выдали индульгенцию.