Украинские фашисты атакуют памятник

* Организация запрещена в России.

Президент Украины Петр Порошенко в 2014 году установил праздник защитника Украины 14 октября вместо Дня защитника Отечества, который отмечался 23 февраля. Этот день выбран не случайно, ведь 14 октября 1942 года является официально днем основания Украинской повстанческой армии*. Примечательно, что впервые связь этой даты с УПА* появилась в указе главнокомандующего этой организации Шухевича об объединении с ОУН 30 мая 1947 года, таким образом, УПА* была создана задним числом. Впрочем, как показывает практика, фальсификация истории – одна из отличительных особенностей украинских националистов всех времен.Как и любая историческая фальсификация, день рождения УПА* был выбран с определенной целью и зафиксирован в официальном документе. На самом же деле в октябре 1942 года Шухевич со своими подельниками боролся даже не с регулярными советскими войсками, а с партизанами в белорусских лесах в составе 201 батальона СС Шуцманшафт, под непосредственным командованием немцев. К декабрю 1942 года столкновения с партизанами для украинских нацистов стали ощущаться болезненнее, и личный состав батальона отказался выполнять приказы немцев.В январе 1943 года подразделение было расформировано, часть офицеров арестована, другие вместе с Шухевичем начали организовывать УПА*. Именно 1943 год воспевается современными украинскими историками как начало борьбы УПА* с немецкими оккупантами. На самом же деле украинские нацисты с этого времени стали бороться в основном с мирным населением, вырезая тысячами поляков, евреев и других граждан, несогласных орать «Героям слава» в ответ на «Слава Украине», самыми изощренными способами. Хотелось бы отметить, что Петр Порошенко ко Дню защитника Украины сделал подарок украинским фашистам, узаконив этот нацистский лозунг как официальное воинское приветствие вооруженных сил страны.Таким образом, официально определив дату основания УПА*, Шухевич косвенно отделил украинскую повстанческую армию от службы фашистам уже после Нюрнбергского процесса, что вполне удобно в перспективе формирования будущих радикалов.Спустя 75 лет это решение дает свои плоды. Наблюдаем уже за пятым празднованием Дня защитника Украины, за тем, как толпы с флагами ОУН-УПА* разгуливают по улицам страны, выкрикивая фактически призывы к убийствам. Сомнения в наличии нацизма на Украине остаются только у народных депутатов верховной Рады, в упор отрицающих факты. Если раньше все заканчивалось факельными шествиями в дань памяти подобных мероприятий времен Третьего рейха, то 2018 год запомнится попытками радикалов снести памятник генералу Ватутину в Киеве.Нескольким десяткам решительно настроенных граждан, вооружившихся лестницей и молотками, преградили путь полицейские, в результате чего завязалась непродолжительная драка. Осознав, что повредить монумент им все же не удастся, радикалы не придумали ничего умнее, как закидать памятник яйцами.Николай Федорович Ватутин, один из выдающихся советских военачальников, в годы Великой Отечественной войны командовал Первым украинским фронтом в ходе битвы за Днепр и освобождения Киева. В феврале 1944 года генерал армии был тяжело ранен на Западной Украине и 15 апреля умер в Киеве, где и был похоронен.Четверти века оказалось достаточно для того, чтобы новому украинскому поколению внушили, что человек, воевавший за освобождение Украины от немецких оккупантов, уничтоживших миллионы людей, стал почему-то врагом. Причем врагом, с которым «необходимо» бороться после его гибели за эту землю, а вернее, с его памятником.У современного поколения свои герои — трусы и предатели вроде Шухевича, способные уничтожать мирное население и подло нападать лишь на малочисленные группы партизан.Признание Бандеры и Шухевича героями Украины и присваивание статуса «борцов за независимость» ОУН-УПА*, а ее участниками – права на соцгарантии, лишь увеличивает число сторонников радикалов в стране. Более того, происходят постоянные стычки нацистов с полицией, и даже если кого-то из них задерживают, то тут же отпускают, опасаясь еще больших недовольств со стороны радикалов.Таким образом, официальный Киев уже сейчас не контролирует ситуацию, которая продолжает усугубляться с принятием новых законов, направленных на популяризацию нацизма на Украине.