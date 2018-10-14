День УПА: украинские националисты начали марш в Киеве
Колонна националистов начала в Киеве марш, посвященный 76-летию создания Украинской повстанческой армии (УПА, организация запрещена в РФ), передает РИА Новости.
В руках у активистов государственные флаги Украины, черно-красные флаги «Правого сектора» (организация запрещена в РФ), полка Азов, партии «Свобода» и др. организаций правого толка. Колонну сопровождают полицейские, автомобильное движение по ходу колонны перекрыто.
Главный лозунг марша – «Вернём Украину украинцам». Несколько тысяч участников марша зажгли файеры и дымовые шашки. Организатором марша выступила «Свобода» – националистическая партия Украины.
Ранее радикалы устроили две потасовки с полицией, одну – на Михайловской улице, когда пытались организовать на майдане штаб по празднованию Дня защитника, вторую – в Мариинском парке при попытке снести памятник генералу Ватутину. Оба раза завязалась драка, которая обошлась без пострадавших. Никто из националистов за нарушение общественного порядка задержан не был.
Напомним, сегодня на Украине официально отмечается День защитника, который президент Порошенко в 2014 году установил вместо Дня защитника Отечества, праздновавшегося 23 февраля. Новая дата совпадает с годовщиной создания УПА*. В этот день радикалы традиционно проводят шествия и иные мероприятия.
В Киеве патрулируют усиленные наряды полиции. Десятки полицейских дежурят у Киево-Печерской лавры.
Ранее наместник лавры митрополит Павел рассказал об угрозах со стороны националистов организовать захваты храмов и монастырей УПЦ (МП). Он призвал верующих всё воскресенье провести в главной украинской святыне.
О новых инцидентах не сообщается.
В руках у активистов государственные флаги Украины, черно-красные флаги «Правого сектора» (организация запрещена в РФ), полка Азов, партии «Свобода» и др. организаций правого толка. Колонну сопровождают полицейские, автомобильное движение по ходу колонны перекрыто.
Главный лозунг марша – «Вернём Украину украинцам». Несколько тысяч участников марша зажгли файеры и дымовые шашки. Организатором марша выступила «Свобода» – националистическая партия Украины.
Ранее радикалы устроили две потасовки с полицией, одну – на Михайловской улице, когда пытались организовать на майдане штаб по празднованию Дня защитника, вторую – в Мариинском парке при попытке снести памятник генералу Ватутину. Оба раза завязалась драка, которая обошлась без пострадавших. Никто из националистов за нарушение общественного порядка задержан не был.
Напомним, сегодня на Украине официально отмечается День защитника, который президент Порошенко в 2014 году установил вместо Дня защитника Отечества, праздновавшегося 23 февраля. Новая дата совпадает с годовщиной создания УПА*. В этот день радикалы традиционно проводят шествия и иные мероприятия.
В Киеве патрулируют усиленные наряды полиции. Десятки полицейских дежурят у Киево-Печерской лавры.
Ранее наместник лавры митрополит Павел рассказал об угрозах со стороны националистов организовать захваты храмов и монастырей УПЦ (МП). Он призвал верующих всё воскресенье провести в главной украинской святыне.
О новых инцидентах не сообщается.
- Использованы фотографии:
- https://rian.com.ua
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