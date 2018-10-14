Трамп готовит отставку "Бешеного пса"? Что творится в Белом доме

Однако все в какой-то момент уходят. Здесь, в Вашингтоне, так.

Всё это фейк-ньюс. Администрация работает так, как и должна работать.

Президент США дал интервью телеканалу CBS. В заявлении Трампа в эфире программы «60 минут» разговор зашёл о выполнении обязанностей министром обороны США Джеймсом Мэттисом по прозвищу «Бешеный пёс».По словам Трампа, Мэттис может покинуть свой пост.Президент США заявил, что пару дней назад он обедал с Мэттисом, но разговора о возможной отставке у них не было. После этого Трамп таинственно добавил:У Трампа поинтересовались, справедливо ли то, что сейчас в администрации президента США царит «настоящий хаос», и что «все бегут из Белого дома».Трамп поинтересовался, откуда у журналистов такие «сведения». После этого президент США в типичном для себя стиле добавил:Далее Трамп заявил, что есть феноменальные люди, которые уже ждут своего прихода в администрацию. О каких именно «феноменальных людях» говорил Трамп, и не собирается ли один из них прийти на место Мэттиса, информации не прозвучало.На этом фоне стало известно, что МИД Сирии направил в ООН факты применения США авиабомб с белым фосфором во время нанесения удара по Хаджину (провинция Дейр-эз-Зор). В Сирии заявили, что слова представителей Вашингтона о том, что они никогда не применяли бомбы с фосфором в Сирии, - ложь. МИД Сирии отмечает, что необходимо привлечь американских командиров, совершивших военные преступления в САР, к уголовной ответственности.