Китай — супердержава? Какие ваши доказательства?

На фоне резко обострившихся торговых и политических отношений межу КНР и США оживилась и дискуссия в Интернете по поводу этого самого торгово-политического конфликта. У нас почему-то активно болеют за тот самый Китай, активно ему сочувствуют и активно делают на него ставку в грядущем противостоянии. И почему-то активно им восхищаются. Скажу честно: не знаю, с чем это связано, не понимаю.РФ и КНР — союзники? Ну как сказать, на фоне отношений с Западом российско-китайские отношения выглядят очень и очень неплохими, это так, но именно на фоне противостояния с Западом, и только. Ведь в чём «затык» и загвоздка: США уже неоднократно публично обвиняли в том, что они толкают Россию и Китай друг к другу. Причём «толкали» уже, как было широко объявлено о российско-китайском партнёрстве.Ну и каков должен бы был быть результат этих «сближений» и «толканий»? Как вы мыслите? По меньшей мере, достаточно тесный военно-политический союз. О чём автор постоянно читал как в «нулевые», так и в «десятые». Россия и Китай. Китай и Россия. И что они должны делать против Америки и как ей противостоять… причём писали об этом достаточно безапелляционно и достаточно неглупые люди. Ну, и как бы вполне себе в это верилось. Потому как было логично, разумно и с окружавшей нас реальностью вполне себе стыковалось.Потом случилось «кризисное десятилетие» 2008-2018 и всё, что с ним связано, и «оптимизма» поубавилось. Просто заниматься «рассуждаторством» можно долго и красиво, а вот реальная политика очень быстро всё расставляет на свои места. Так вот как раз хотелось бы бросить шустрый взгляд на ту самую «внешнюю политику Китая». Про экономические достижения Поднебесной у нас не писал только ленивый, с восхищением так писали. Тоже непонятный момент: каким образом Запад вложил гигантские деньги (без которых никакого бы чуда и не было) в страну под управлением… коммунистической партии?Нас (и особенно украинцев) так долго пугали «декоммунизацией», что вот этот момент гигантских инвестиций в откровенно коммунистический режим не может не вызывать серьёзных вопросов: «А как же идеология?» Украина провела полную и окончательную декоммунизацию, но инвестиций не получила, а тут такое «раздолье». Россия 90-х тоже никаких «инвестиций» не получила, несмотря на откровенное отрицание идеологии коммунизма. Почему?Что-то как-то не стыкуется, в смысле реальная жизнь не стыкуется с западной пропагандой. Рецепт китайского экономического чуда (а до него японского) достаточно прост: серьёзные инвестиции из-за рубежа плюс открытие богатых рынков США. Ну, им и попёрло… Что-то подобное пытались изобразить наши «горе-реформаторы» в конце 80-х, в 90-х. Но им «не попёрло». И рынки им не открыли, и инвестиций не дали. По поводу чего все 90-е продолжались политические конфликты между Россией и Западом. «А где инвестиции?» — вопрошали товарищи из Кремля (уже полностью «декоммунизированные»). «А это — чисто коммерческий вопрос, и бизнес такие решения принимает абсолютно самостоятельно». Так было принято отвечать «оттуда».А вот в Китай те же самые западники очень активно вкладывались, что и привело к вполне очевидным результатам — созданию гигантской фабрики, производящей товары для богатых западных рынков. На этом (в своё время) поднялась Япония. На этом же поднялся и Китай. И по итогам уже много лет принято в восхищённых тонах описывать достижения Поднебесной. Что есть, то есть. Гигантскую фабрику (как раньше в Японии) создать удалось, это факт.А вот что касается политических достижений Поднебесной, то тут всё не так однозначно, как многим хотелось бы. Вот нравится это кому-то или нет, но после 1945-го и до 1991-го мы жили в «двуполярном» мире. И это проявлялось буквально во всех сферах: в культуре, спорте, науке, экономике, не говоря уже о политике. Но надо понимать, что СССР (особенно 40-х/50-х) был достаточно бедной страной. Не было у него и близко тех денег, что у США. И тем не менее, двуполярная система имела место быть, и никто в ней не сомневался. СССР имея гораздо меньшие экономические ресурсы чем США сумел создать свой мир на планете Земля. И это было, и никто вопросов не задавал.Войны в Корее, Вьетнаме, победа Мао в Китае до того. Широчайшее противостояние двух систем на всех континентах (включая Антарктику!) имело место быть. Вся история с 1945-го по 1991-ый может быть описана в рамках противостояния двух систем…А вот как раз с современным Китаем всё не так просто, не так однозначно. Безусловно, в области экономики его достижения неоспоримы (на первый взгляд). И вроде бы китайцы «глобально проникают» везде, где только можно, в сфере экономики (и в Европе, и в Африке, и в Латинской Америке). Однако не всё так просто, не всё так позитивно. Де-факто Китай не предлагает альтернативы США. Да, именно так.В чём была «фишка» пусть даже небогатого СССР после ВМВ? Он не был «завязан» на западные центры принятия решений. Он проводилвнешнюю политику. Он был идеологически, политически, культурно независим. Именно за это его и ненавидели на Западе. Именно поэтому его всячески пытались «сжить со свету». А Китай? А что Китай? Китай никому, ничего и никак не предлагает. Китай не выдвигает никаких «альтернатив» западным политическим (глобальным) идеям.Китай тупо торгует и просто инвестирует. Так это же здорово! Да как сказать… Почему-то вспоминается Япония 80-х, про которую говорили как про «экономического гиганта и политического карлика». Потом ещё она «накрылась медным тазом» рецессии на 25 лет. Просто поднимите и прочитайте газеты/книги 80-х и что они писали о «мегасупер» Японии. И какие «перспективы» расписывали. Но всё уныло накрылось медным тазом, увы. Одна из причин — Япония не была политически самостоятельна и была весьма ограничена в выборе стратегий национального развития.«Японское экономическое чудо» закончилось, и сегодня страна находится в глубоком экономическом, политическом, ресурсном и смысловом тупике. Никто не говорит, что Китай обязан повторить судьбу Японии, но вот как-то «терзают смутные сомнения». Сомнения в способности китайского руководства выстроить устойчивую модель развития. Всё, что было у Китая, — четверть века ускоренного экономического развития (как когда-то у Японии). Причём сегодня фактически потенциал этого ускоренного развития (с низкой базы) исчерпан.Выросли зарплаты в Китае, рынок насытился товарами китайского производства, да и уже почти 10 лет на планете бушует экономический кризис. То есть та самая «модель», в рамках которой китайцы построили свой экономический «парадиз», издыхает прямо на глазах. Тут вот многие любят поминать про долговые расписки казначейства США на триллион долларов, счастливым обладателем которых как раз и является Китайская Народная Республика. Вы таки юмора ситуации не чувствуете? А чем, собственно говоря, обеспечены эти долговые расписки? Честным американским словом?Де-факто китайцы всей страной работали как папы Карло, чтобы заработать по центику этот триллион. А американцы… его просто напечатали. Но ведь они обязаны выкупить эти самые расписки? Да как сказать… если джентльмены перестают выигрывать по старым правилам… Почему-то большинство обозревателей считает, что этот «триллион» — мощное средство давления КНР на США. Опять же таки: это как посмотреть. Если ты должен банку десять тысяч долларов и не можешь заплатить — это твои проблемы, если десять миллионов — это уже, скорее, проблемы банка.Как ни странно, Россия, имевшая долговых расписок по максимуму на 150 миллиардов, уже практически их не имеет (себе дороже). А вот «великий Китай» всё чего-то ждёт… Чего? В принципе, Китай в этом планепроиграл. Китайское руководство упустило время. Америка нанесла «упреждающий удар». Сегодня для Пекина «сбрасывать» долговые расписки американского казначейства немного поздно. Война Китаю (солидному держателю американских долгов) уже объявлена! Попытканачать «скидывать» те самые расписки к успеху уже не приведёт — это будет расценено как «акт агрессии», со всеми вытекающими.Как раз для США сегодня те самые расписки служат аргументом для шантажа и давления — Китаю очень сложно будет смириться с потерей этих денег. А, как мы все понимаем, это сегодня фактически неизбежно. Но смиряться с этим китайцы никак не хотят. Признать тот факт, что китайское руководствообмишурилось, — себе дороже. А если кто из читателей будет упорствовать в необходимости выплат как залога доверия к американским финансовым инструментам, так сегодня администрация Трампа открыто объявила торговую войну всему миру, а вы про какой-то смешной триллион в расписках рассуждаете.И вообще, время тревожное сегодня, кругом арабские террористы и русские хакеры… тут не до сантиментов. Де-факто Китай по сей деньсамостоятельной внешней политики. Наиболее ярко и выпукло это было продемонстрировано после пафосных военных учений «Восток-2018», где приняли участие представители НОАК и где Путин встречался с китайскими политиками. Всё было громко и пафосно, а потом стало известно, что банки Поднебесной приостановили платежи российских контрагентов по «американским санкционным спискам». Такая вот китайская «сверхдержава».Почему-то все рассматривают это обидный факт исключительно с точки зрения российско-китайских отношений. Но тут надо смотреть в глобальном смысле. Ещё лет 10 назад все российские аналитики были абсолютно убеждены, что для Китая независимость в сфере финансов — краеугольный камень державности и суверенитета (небезызвестный «Авантюрист» из Омска на этом строил свои рассуждения). И вот «на тебе» … Почему-то большинство аналитиков сегодня рассматривают данное решение китайских банков как удар по престижу России. Я бы смотрел на ситуацию несколько иначе…Китай фактически «окружён»: Япония, Ю. Корея, Тайвань, Филиппины, Вьетнам, Малайзия, Бруней, Индия… Со всеми этими странами у Китая серьёзные «территориальные тёрки». Американские политики даром хлеба не едят и своё дело знают. Назвать стратегическое положение сверхперенаселённого Китая, окружённого «недрузьями», блестящим язык не поворачивается. У Китая очень много проблем. И за большинством из них стоят «американские партнёры». Но даже сотрудничать в финансовой сфере с Россией (вроде как союзником!) без разрешения американцев «великий Китай» «не готов».«Блестящая изоляция номер два». И, кстати, проблему Тибета и проблему уйгур тоже никто не отменял… И за ними (уже несколько поколений) тоже стоят американские «партнёры». Кстати, в своё время СССР признал Тибет и Тайвань китайскими, без вопросов, а вот Крым, с точки зрения Пекина, сегодня украинский... Такая вот «сверхдержавность». При этом степень влияния американцев на китайскуюполитику такова, что они способны разрешать и запрещать осуществление платежей китайским банкам, то есть для китайских банкиров Вашингтон более авторитетен, чем Пекин. «Моя плакать».Что-то, знаете, «меня терзают смутные сомнения» в блистательных перспективах «великого Китая». А вы говорите, они проворовавшихся чиновников расстреливают? Пусть расстреливают. Ну, если нет более достойных занятий.