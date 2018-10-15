Чем стрелять Бундесверу: старые G36 списали, новые не прошли тест
По сообщению немецкого издания Welt am Sonntag, при перевооружении армии ФРГ со старых штурмовых винтовок G36 на новый тип автоматов произошла заминка: ни один из новых представленных немецкими оружейниками типов стрелкового оружия не прошёл испытаний по ряду технических и боевых требований.
Перевооружение Бундесвера начала министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен, которая подвергла резкой критике современный автомат немецкой армии G36, производимый на предприятиях концерна Heckler&Koch, из-за его проблем с точностью стрельбы. После чего министр официально заявила, что у вооружений этого производителя нет будущего в Бундесвере.
Решение о снятии с вооружения ВС ФРГ автоматической винтовки G36 было принято и утверждено, но замены ей пока нет, так как все новые образцы стрелкового автоматического оружия тоже не годятся: они попросту не соответствуют ряду современных требований, обязательных для автоматических винтовок последнего поколения.
Вероятно, немцам будет проще заключить контракт с предприятием российского ОПК концерном «Калашников»... А если серьёзно, то в Германии уже появились лоббисты американского стрелкового оружия, которые готовы "уговорить" Ангелу Меркель и Урсулу фон дер Ляйен принять их предложение.
Подробности о штурмовых винтовках G36 - по ссылке.
Перевооружение Бундесвера начала министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен, которая подвергла резкой критике современный автомат немецкой армии G36, производимый на предприятиях концерна Heckler&Koch, из-за его проблем с точностью стрельбы. После чего министр официально заявила, что у вооружений этого производителя нет будущего в Бундесвере.
Решение о снятии с вооружения ВС ФРГ автоматической винтовки G36 было принято и утверждено, но замены ей пока нет, так как все новые образцы стрелкового автоматического оружия тоже не годятся: они попросту не соответствуют ряду современных требований, обязательных для автоматических винтовок последнего поколения.
Вероятно, немцам будет проще заключить контракт с предприятием российского ОПК концерном «Калашников»... А если серьёзно, то в Германии уже появились лоббисты американского стрелкового оружия, которые готовы "уговорить" Ангелу Меркель и Урсулу фон дер Ляйен принять их предложение.
Подробности о штурмовых винтовках G36 - по ссылке.
- Автор:
- Олег Орлов
- Использованы фотографии:
- Википедия
Ctrl Enter
Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter