Записки Колорадского Таракана. Много ходов очка
"Солдаты! Вы знаете, что я вам могу сказать, и я знаю, что вы мне можете ответить. Короче, служите!" (с).
Что-то вот так сегодня вспомнилось. У нас сегодня многое связано с армией. Да так связано, что тот узел, что достался Гордию, просто детский сад, младшая группа.
Приветствую вас, мои дорогие читатели! Очередная неделю прошла под знаком очередной зрады на арсенале, очередного повышения цен на горючее, недостатка газа и угля, не включения горячей води и отопления. Короче, всё как всегда.
Но одновременно в этом и есть наша сила! Постоянство – признак мастерства!
А знаменитая речь генерала мне вспомнилась в связи с очередным призывом, который сейчас идет. После того как я увидел дикие глаза киевского военкома, Сергея Клявина, сразу побежал узнавать, что же там происходит? В смысле, где стройные ряды новобранцев, потенциальных получателей "тыщи в день".
И вспомнился мне один разговор с японцем. У нас в Киеве. Речь шла о суши. Японец нашу кухню раскритиковал в хвост и в гриву. Украинские женщины почему-то используют вместо нори капусту. А вместо рыбы используют фарш.
Но больше всего японца возмутило то, что называется это блюдо не ролл, а голубец. Долго возмущался, что такого названия роллов нет ни в одной префектуре Японии. А вот вкус голубцов его вдохновил. Почти как борщ...
Так же сегодня возмущаются и наши военкомы. В Киеве на военную службу в этом году нужно призвать всего 744 человека. Это не вымысел, это цифры Минобороны Украины!
А всяких там потенциальных призывников в заначке военкоматов аж 89 420 человек. Правда, часть наиболее активных активистов — инвалиды и студенты чего-то там, но 57 549 человек должны выстроиться перед военкоматами с требованием записать их добровольцами в ВСУ.
Никогда такого не было, и вот опять.
"Уклоняются от призыва по состоянию на сегодняшний день 33 619 лиц" — сообщил Клявин.
"В Киеве по повесткам не являются около 80% призывников".
33 с половиной тысячи уголовных дел! Хорошие итоги осеннего призыва на Украине…
Не думаю, что в других городах ситуация лучше. А что вы хотели, если для уклонистов предусмотрена административная и уголовная ответственность! За неявку в военкомат штраф от 85 до 119 гривен. За повторное нарушение – от 170 до 225 гривен. Очень страшные штрафы.
Уголовная часть – до трех лет ограничения свободы. Но, как показывает практика, дают тем, кого смогли отловить и доставить в суд, в основном условно! И – смешно, да? – осужденных условно в армию не забирают! И потом уже не призывают!
А ведь планируют призвать почти 17 тысяч человек. Может, и прав японец. Не бывает роллов с названием голубец... А может, дело в расклеенных по всему Киеву плакатах про язык, армию и веру?
А между тем социологи зафиксировали среди украинцев высокий уровень патриотизма и осознания себя гражданином Украины. Об этом говорится в результатах соцопроса социологической группы «Рейтинг». Хотя, сами понимаете, рейтинги эти… как продолжение нашей исторически верной национальной игры: "Мы, конечно, за колхоз единогласно!!! Но не в нашем селе!!!"
А с другой стороны, что в эту армию рваться, если украсть уже нечего? Всё уже не только украдено, но и вывезено к вам, в Россию. Служба безопасности Украины (СБУ) предупредила незаконную продажу в Российскую Федерацию авиадвигателей из воинской части в Киевской области.
"Командир роты охраны воинской части искал клиентов для покупки двух двигателей к вертолетам МИ-8. Якобы военный предлагал агрегаты покупателям через посредников за 400 тысяч гривен. Сотрудники СБУ задокументировали, что злоумышленник организовал заезд на территорию воинской части грузовика, которым собирался транспортировать украденные двигатели".
Вот так не только гвинтокрылы у нас не летают, но и геликоптеры... Распродадим двигатели, и вертолеты летать и ворон пугать не будут. Экологически чистая страна... Только девственно чистый мозг нормального украинца может серьезно читать следующие новости.
"Президент Украины Пётр Порошенко во время визита премьер-министра Болгарии Бойко Борисова в Одесскую область продемонстрировал несколько вариантов для европейского маршрута Е87, один из которых внезапно оказался изображением Хабаровского моста.
На информационном стенде было размещено фото моста через Амур, снятое с того же ракурса, что и на купюре номиналом в пять тысяч рублей".
Министр инфраструктуры Владимир Омелян отвечает на вопрос, что делать тем, кому необходимо съездить в Россию.
"Надевать форму, брать автомат, идти воевать и потом, после возвращения Кубани и Москвы, можно разговаривать".
Я открою один секрет, который знают все, кто хоть на короткое время был в Раде или в вашей Думе. Если чиновник вместо отчета по работе за какой-то период начинает сыпать лозунгами, значит, он уже украл все что можно. Пора выгонять.
Помню свою прошлую жизнь.
"Панове, на завтра ничего не планируйте. Будет банкет!" — "Так банкет же сегодня?!" — "Потому и говорю, чтобы на завтра ничего не планировали". А сегодня? Дурдом какой-то.
В ночь на 9 октября вблизи поселка Дружба Ичнянского района Черниговской области на территории складских помещений в/ч А1479 ВСУ произошел взрыв, а после начался пожар, который был ликвидирован вечером 10 октября. Ну вы в курсе.
Особенно заметный в МОУ. Взорвать 6 из 12 арсеналов. Это как надо воровать или участвовать в банкетах, чтобы воровали другие? Вы уже слышали о нашем очередном горе. Трава, мокрицу её, горит. Когда её поджигают. А средств на организацию покоса у военных не хватает. Да и страшно там косить... Арсенал, так его...
"В настоящее время пиротехнические подразделения ГСЧС продолжают очистку 16-километровой зоны, прилегающей к арсеналу. В частности, в течение суток проводилась очистка 16 населенных пунктов, расположенных вокруг арсенала, и уже завершены работы в шести населенных пунктах (Заудайка, Малая Девица, Обычев, Буримка, Безбородьков, Шеловичи)".
"Погибших и травмированных в результате чрезвычайной ситуации не зафиксировано".
Только благодаря тому, что жертв нет, опубликую секретное сообщение СБУ, которое было передано Гидранту 9 числа, сразу после начала пожара.
"Придурки, кончайте праздновать! У меня день рождения уже прошел. В.". Какой «В», не указано. Но явно уважаемый человек... Гидрант послушался быстро.
Но основная юморина только начинается.
Итак, у нас с 9 по 12 октября проходила выставка "Зброя та беспека-2018". Около 500 компаний из 17 стран представили новейшие (для своего времени) разработки оружия и военной техники.
Это вообще, как ваша «АРМИЯ», только у нас. Да, поскромнее, зато своя!
Я так боялся пропустить это мероприятие, что носился на площадку каждый день. Хотелось первым все увидеть и снять. Вооот... Увидел.
Так как новостей еще есть, думаю, вы простите мне внеочередное появление на наших страницах? Ну просто я по выставке походил, поснимал, со «спицылисстами» пообщался. Думаю, есть смысл и вам все это показать.
Короче, говорят, что пять минут смеха заменяют стакан сметаны. Я вам по трехлитровой банке принесу. Так что кто захочет поржать от души – милости прошу на «Выставку Колорадского Таракана». Тем более, у нас там полная перемога – сам Тони Старк свои образцы привез!
А ну их, этих военных. Давайте лучше жизненный анекдот расскажу. А может и быль. Кто знает. Гуляет по парку семейная пара. Вдруг муж говорит: «Да, дорогая. Конечно, дорогая...» На что жена ему отвечает: «Если ты на карканье вороны еще раз скажешь "Да, дорогая", я с тобой разведусь...»
Вспомнил я этот анекдот в связи с Шулявским путепроводом. Сколько раз я вам про него рассказывал, показывал, сколько раз сообщал о скором ремонте. И вот опять. Киев и Шулявский путепровод разводятся. В смысле, путепровод уходит от нас. 3-4 ноября так и исчезнет из нашей жизни.
Вот так в жизни бывает. Не было, не было, и вот опять. Сначала устал, по словам Кличко, а потом и умер, по словам главного инженера КП «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева» Александра Здольника. И сомнительно, что в моей жизни он вернется. Да и вернется ли вообще.
Знаете, мне всегда грустно писать о том, что кто-то или что-то от нас уходит навсегда. Будь то мост или человек. А между тем, Украина входит в топ-25 стран мира с самыми высокими показателями смертности вследствие самоубийства.
По данным Министерства здравоохранения, в 2017 году показатель смертности от самоубийства в Украине — 15,3 на 100 тысяч населения. Он превышает аналогичные показатели в большинстве европейских стран. Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявлял, что в 2018 году в Вооруженных силах Украины еженедельно фиксируется по два самоубийства.
"Хотя этот уровень снизился с 2005 года (когда было 22,6 смертельных случаев в результате самоповреждения на 100 тысяч населения), Украина все еще находится в числе первых 25 стран мира по этому показателю”.
А ведь ещё есть зима, которая вот-вот придет. Кстати, у вас разгорелась дискуссия по поводу горячей воды в Киеве. Надо отвечать. Но по-украински. Я Таракан добрый, потому не буду цитировать Кличко. Вам будет достаточно его зама, Петра Пантелеева.
"Если человек потребляет в среднем 2-3 кубометра в месяц, то семья из трех человек, которая с мая была без горячей воды, сэкономила 3-3,6 тысячи гривен. Киевляне, которые остались без горячей воды с августа (Оболонь, Троещина, часть Подола), – сэкономили 1,5 тысячи. Но люди все равно грели воду на газовых или электрических плитах и платили за газ или электричество".
"Горячую воду начнут подавать после того, как Хозяйственный суд Киева утвердит мировое соглашение между «Нафтогазом» и «Киевтеплоэнерго». Киев выплатит «Нафтогазу» 2,3 миллиарда гривен долгов «Киевэнерго», но не будет платить штрафы и пеню".
Уже задумался. А не помогут ли нам экономить на отоплении? Чтобы и за него не платить? Кличко активно продвигает идею маленьких домовых кочегарок. Типа, заграница нам поможет. Ага. Правда, мы от него узнали, что Киев — единственный европейский город с центральным отоплением...
Мокрица их, может и канализацию отключим? А фекалии в ведро, а вечером в окно. Европейцы совсем недавно так и делали. Я как-то рассматривал средневековые замки в Европе. Да уж... Многовековое застывшее, извините, мерде французских королей на стене... Тьфу, варвары...
Вот запануем без тепла, света, канализации, домофонов, воды! Куда гривны-то тогда девать? И главное, ничего не поделаешь. С 8 апреля по 6 октября запасы газа в хранилищах возросли в 2,2 раза – с 7 млрд 435,16 млн куб. м до 16 млрд 376,26 млн куб. м. Ожидается, что запасы газа в ПХГ к 1 ноября 2018 года составят 17 млрд куб. м.
Я, конечно, знаю наперечет все действия властей этой зимой. Отключат школы, садики, вузы, уменьшать допустимую норму температуры, отправят в бессрочный отпуск крупные предприятия, проведут акцию "Прикрути".
Более того, я прекрасно понимаю, что ударит недостаток газа именно по горожанам. Селянам на эту воду начхать. У них печки. А как быть киянам? И так в метро заходишь, как в раздевалку к футболистам после трудной игры. Запах майдана... А дальше что? Демонстрация горячей воды в музее голодомора?
Правда, вероятность разжиться газом из трубы теоретически осталась. Да, мы сократили транзит газа почти на 5 млрд. кубов по сравнению с 2017-м. В натуральном выражении объемы транспортировки газа по территории Украины из Российской Федерации в европейские страны и Молдовы составляют 65,4 млрд куб. м.
Такая же ерунда происходит и с углем и мазутом. Накопление угля и мазута на складах теплоэлектростанций и теплоэлектроцентралей в Украине для прохождения отопительного сезона идет с отставанием от графика. Об этом заявил заместитель министра энергетики и угольной промышленности Анатолий Корзун.
"На сегодня мы имеем почти два миллиона тонн на складах генерирующих компаний: по газовой группе задача практически выполнена — осталось всего несколько тысяч тонн, есть определенное отставание по антрацитовой группе. Этот вопрос требует отдельного рассмотрения, и меры по нему принимаются".
Хотите самую смешную, в свете заявлений нашего Гидранта, цифру? В следующем году Украина планирует импортировать из России 72% всего антрацита — 3,815 млн тонн, а из США — 418 тыс. тонн. Вот такое «прощевай» по-украински...
Украина в январе-сентябре 2018 года увеличила импорт каменного угля и антрацита на 20% (2,605 млн тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года — до 15,640 млн тонн. Уголь был импортирован на сумму $2,192 млрд. Это на 15,4% больше, чем в январе-сентябре 2017 года ($1,899 млрд). Из России поступил уголь на $1,374 млрд (доля в импорте — 62,72%), США — на $670,564 млн (30,59%), Канады — на $86,933 млн (3,97%), других стран — на $59,532 млн (2,72%).
Плюну-ка я родному правительству в морду лица. Если верить статистике, получается, что зарплата шахтера на Украине выше зарплаты американца в Пенсильвании. Иначе ничем не объяснить дороговизну собственного угля. И куда смотрят активисты? Разнести офисы компаний, что закупают уголь у агрессора к чертовой матери. У нас же такая политика?
Не рассказал об очередном подорожании топлива на заправках на 20-70 копеек. В сети AMIC все виды бензинов подорожали на 20 копеек за литр, дизтопливо — на 50 коп/л. Цена бензина А-92 выросла до 31,99 грн/л, А-95 — до 32,99 грн/л, А-95+ — до 33,99 грн/л, дизельное топливо — до 31,99 грн/л.
Ну ничего. Есть один соответствующий случаю грустный анекдот. Летит мужик в первый раз на самолете. Трясется от страха. Вдруг появляются ангел и черт. «Ну что, страшно? — спрашивает ангел — На землю хочешь?». Мужик трясется и головой и утвердительно кивает. Ангел поворачивается к черту: «И что стоишь? Иди двигатели выключай»...
А я наоборот, включаю лапки в рабочий режим и иду праздновать День защитника. О чем потом всем расскажу.
Да, тут прошла у вас информация, что наши долбоголовые снова хотели памятник Ватутину сносить. Да, хотели. О чем решили растрепать по всему городу, но услышала полиция. Потому (особенно перед выборами) полицейские почему-то решили свои обязанности исполнять. В общем, докладываю: памятник стоит, как стоял, единственное, на что хватило этих — забросать яйцами.
И для тех, кто все ещё не понимает Таракана: сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок! Всем остальным солнечной погоды. Теплых встреч с друзьями и близкими. Доброго стола и здорового аппетита. Будем жить!
И — до очень скорой встречи!
Что-то вот так сегодня вспомнилось. У нас сегодня многое связано с армией. Да так связано, что тот узел, что достался Гордию, просто детский сад, младшая группа.
Приветствую вас, мои дорогие читатели! Очередная неделю прошла под знаком очередной зрады на арсенале, очередного повышения цен на горючее, недостатка газа и угля, не включения горячей води и отопления. Короче, всё как всегда.
Но одновременно в этом и есть наша сила! Постоянство – признак мастерства!
А знаменитая речь генерала мне вспомнилась в связи с очередным призывом, который сейчас идет. После того как я увидел дикие глаза киевского военкома, Сергея Клявина, сразу побежал узнавать, что же там происходит? В смысле, где стройные ряды новобранцев, потенциальных получателей "тыщи в день".
И вспомнился мне один разговор с японцем. У нас в Киеве. Речь шла о суши. Японец нашу кухню раскритиковал в хвост и в гриву. Украинские женщины почему-то используют вместо нори капусту. А вместо рыбы используют фарш.
Но больше всего японца возмутило то, что называется это блюдо не ролл, а голубец. Долго возмущался, что такого названия роллов нет ни в одной префектуре Японии. А вот вкус голубцов его вдохновил. Почти как борщ...
Так же сегодня возмущаются и наши военкомы. В Киеве на военную службу в этом году нужно призвать всего 744 человека. Это не вымысел, это цифры Минобороны Украины!
А всяких там потенциальных призывников в заначке военкоматов аж 89 420 человек. Правда, часть наиболее активных активистов — инвалиды и студенты чего-то там, но 57 549 человек должны выстроиться перед военкоматами с требованием записать их добровольцами в ВСУ.
Никогда такого не было, и вот опять.
"Уклоняются от призыва по состоянию на сегодняшний день 33 619 лиц" — сообщил Клявин.
"В Киеве по повесткам не являются около 80% призывников".
33 с половиной тысячи уголовных дел! Хорошие итоги осеннего призыва на Украине…
Не думаю, что в других городах ситуация лучше. А что вы хотели, если для уклонистов предусмотрена административная и уголовная ответственность! За неявку в военкомат штраф от 85 до 119 гривен. За повторное нарушение – от 170 до 225 гривен. Очень страшные штрафы.
Уголовная часть – до трех лет ограничения свободы. Но, как показывает практика, дают тем, кого смогли отловить и доставить в суд, в основном условно! И – смешно, да? – осужденных условно в армию не забирают! И потом уже не призывают!
А ведь планируют призвать почти 17 тысяч человек. Может, и прав японец. Не бывает роллов с названием голубец... А может, дело в расклеенных по всему Киеву плакатах про язык, армию и веру?
А между тем социологи зафиксировали среди украинцев высокий уровень патриотизма и осознания себя гражданином Украины. Об этом говорится в результатах соцопроса социологической группы «Рейтинг». Хотя, сами понимаете, рейтинги эти… как продолжение нашей исторически верной национальной игры: "Мы, конечно, за колхоз единогласно!!! Но не в нашем селе!!!"
А с другой стороны, что в эту армию рваться, если украсть уже нечего? Всё уже не только украдено, но и вывезено к вам, в Россию. Служба безопасности Украины (СБУ) предупредила незаконную продажу в Российскую Федерацию авиадвигателей из воинской части в Киевской области.
"Командир роты охраны воинской части искал клиентов для покупки двух двигателей к вертолетам МИ-8. Якобы военный предлагал агрегаты покупателям через посредников за 400 тысяч гривен. Сотрудники СБУ задокументировали, что злоумышленник организовал заезд на территорию воинской части грузовика, которым собирался транспортировать украденные двигатели".
Вот так не только гвинтокрылы у нас не летают, но и геликоптеры... Распродадим двигатели, и вертолеты летать и ворон пугать не будут. Экологически чистая страна... Только девственно чистый мозг нормального украинца может серьезно читать следующие новости.
"Президент Украины Пётр Порошенко во время визита премьер-министра Болгарии Бойко Борисова в Одесскую область продемонстрировал несколько вариантов для европейского маршрута Е87, один из которых внезапно оказался изображением Хабаровского моста.
На информационном стенде было размещено фото моста через Амур, снятое с того же ракурса, что и на купюре номиналом в пять тысяч рублей".
Министр инфраструктуры Владимир Омелян отвечает на вопрос, что делать тем, кому необходимо съездить в Россию.
"Надевать форму, брать автомат, идти воевать и потом, после возвращения Кубани и Москвы, можно разговаривать".
Я открою один секрет, который знают все, кто хоть на короткое время был в Раде или в вашей Думе. Если чиновник вместо отчета по работе за какой-то период начинает сыпать лозунгами, значит, он уже украл все что можно. Пора выгонять.
Помню свою прошлую жизнь.
"Панове, на завтра ничего не планируйте. Будет банкет!" — "Так банкет же сегодня?!" — "Потому и говорю, чтобы на завтра ничего не планировали". А сегодня? Дурдом какой-то.
В ночь на 9 октября вблизи поселка Дружба Ичнянского района Черниговской области на территории складских помещений в/ч А1479 ВСУ произошел взрыв, а после начался пожар, который был ликвидирован вечером 10 октября. Ну вы в курсе.
Особенно заметный в МОУ. Взорвать 6 из 12 арсеналов. Это как надо воровать или участвовать в банкетах, чтобы воровали другие? Вы уже слышали о нашем очередном горе. Трава, мокрицу её, горит. Когда её поджигают. А средств на организацию покоса у военных не хватает. Да и страшно там косить... Арсенал, так его...
"В настоящее время пиротехнические подразделения ГСЧС продолжают очистку 16-километровой зоны, прилегающей к арсеналу. В частности, в течение суток проводилась очистка 16 населенных пунктов, расположенных вокруг арсенала, и уже завершены работы в шести населенных пунктах (Заудайка, Малая Девица, Обычев, Буримка, Безбородьков, Шеловичи)".
"Погибших и травмированных в результате чрезвычайной ситуации не зафиксировано".
Только благодаря тому, что жертв нет, опубликую секретное сообщение СБУ, которое было передано Гидранту 9 числа, сразу после начала пожара.
"Придурки, кончайте праздновать! У меня день рождения уже прошел. В.". Какой «В», не указано. Но явно уважаемый человек... Гидрант послушался быстро.
Но основная юморина только начинается.
Итак, у нас с 9 по 12 октября проходила выставка "Зброя та беспека-2018". Около 500 компаний из 17 стран представили новейшие (для своего времени) разработки оружия и военной техники.
Это вообще, как ваша «АРМИЯ», только у нас. Да, поскромнее, зато своя!
Я так боялся пропустить это мероприятие, что носился на площадку каждый день. Хотелось первым все увидеть и снять. Вооот... Увидел.
Так как новостей еще есть, думаю, вы простите мне внеочередное появление на наших страницах? Ну просто я по выставке походил, поснимал, со «спицылисстами» пообщался. Думаю, есть смысл и вам все это показать.
Короче, говорят, что пять минут смеха заменяют стакан сметаны. Я вам по трехлитровой банке принесу. Так что кто захочет поржать от души – милости прошу на «Выставку Колорадского Таракана». Тем более, у нас там полная перемога – сам Тони Старк свои образцы привез!
А ну их, этих военных. Давайте лучше жизненный анекдот расскажу. А может и быль. Кто знает. Гуляет по парку семейная пара. Вдруг муж говорит: «Да, дорогая. Конечно, дорогая...» На что жена ему отвечает: «Если ты на карканье вороны еще раз скажешь "Да, дорогая", я с тобой разведусь...»
Вспомнил я этот анекдот в связи с Шулявским путепроводом. Сколько раз я вам про него рассказывал, показывал, сколько раз сообщал о скором ремонте. И вот опять. Киев и Шулявский путепровод разводятся. В смысле, путепровод уходит от нас. 3-4 ноября так и исчезнет из нашей жизни.
Вот так в жизни бывает. Не было, не было, и вот опять. Сначала устал, по словам Кличко, а потом и умер, по словам главного инженера КП «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева» Александра Здольника. И сомнительно, что в моей жизни он вернется. Да и вернется ли вообще.
Знаете, мне всегда грустно писать о том, что кто-то или что-то от нас уходит навсегда. Будь то мост или человек. А между тем, Украина входит в топ-25 стран мира с самыми высокими показателями смертности вследствие самоубийства.
По данным Министерства здравоохранения, в 2017 году показатель смертности от самоубийства в Украине — 15,3 на 100 тысяч населения. Он превышает аналогичные показатели в большинстве европейских стран. Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявлял, что в 2018 году в Вооруженных силах Украины еженедельно фиксируется по два самоубийства.
"Хотя этот уровень снизился с 2005 года (когда было 22,6 смертельных случаев в результате самоповреждения на 100 тысяч населения), Украина все еще находится в числе первых 25 стран мира по этому показателю”.
А ведь ещё есть зима, которая вот-вот придет. Кстати, у вас разгорелась дискуссия по поводу горячей воды в Киеве. Надо отвечать. Но по-украински. Я Таракан добрый, потому не буду цитировать Кличко. Вам будет достаточно его зама, Петра Пантелеева.
"Если человек потребляет в среднем 2-3 кубометра в месяц, то семья из трех человек, которая с мая была без горячей воды, сэкономила 3-3,6 тысячи гривен. Киевляне, которые остались без горячей воды с августа (Оболонь, Троещина, часть Подола), – сэкономили 1,5 тысячи. Но люди все равно грели воду на газовых или электрических плитах и платили за газ или электричество".
"Горячую воду начнут подавать после того, как Хозяйственный суд Киева утвердит мировое соглашение между «Нафтогазом» и «Киевтеплоэнерго». Киев выплатит «Нафтогазу» 2,3 миллиарда гривен долгов «Киевэнерго», но не будет платить штрафы и пеню".
Уже задумался. А не помогут ли нам экономить на отоплении? Чтобы и за него не платить? Кличко активно продвигает идею маленьких домовых кочегарок. Типа, заграница нам поможет. Ага. Правда, мы от него узнали, что Киев — единственный европейский город с центральным отоплением...
Мокрица их, может и канализацию отключим? А фекалии в ведро, а вечером в окно. Европейцы совсем недавно так и делали. Я как-то рассматривал средневековые замки в Европе. Да уж... Многовековое застывшее, извините, мерде французских королей на стене... Тьфу, варвары...
Вот запануем без тепла, света, канализации, домофонов, воды! Куда гривны-то тогда девать? И главное, ничего не поделаешь. С 8 апреля по 6 октября запасы газа в хранилищах возросли в 2,2 раза – с 7 млрд 435,16 млн куб. м до 16 млрд 376,26 млн куб. м. Ожидается, что запасы газа в ПХГ к 1 ноября 2018 года составят 17 млрд куб. м.
Я, конечно, знаю наперечет все действия властей этой зимой. Отключат школы, садики, вузы, уменьшать допустимую норму температуры, отправят в бессрочный отпуск крупные предприятия, проведут акцию "Прикрути".
Более того, я прекрасно понимаю, что ударит недостаток газа именно по горожанам. Селянам на эту воду начхать. У них печки. А как быть киянам? И так в метро заходишь, как в раздевалку к футболистам после трудной игры. Запах майдана... А дальше что? Демонстрация горячей воды в музее голодомора?
Правда, вероятность разжиться газом из трубы теоретически осталась. Да, мы сократили транзит газа почти на 5 млрд. кубов по сравнению с 2017-м. В натуральном выражении объемы транспортировки газа по территории Украины из Российской Федерации в европейские страны и Молдовы составляют 65,4 млрд куб. м.
Такая же ерунда происходит и с углем и мазутом. Накопление угля и мазута на складах теплоэлектростанций и теплоэлектроцентралей в Украине для прохождения отопительного сезона идет с отставанием от графика. Об этом заявил заместитель министра энергетики и угольной промышленности Анатолий Корзун.
"На сегодня мы имеем почти два миллиона тонн на складах генерирующих компаний: по газовой группе задача практически выполнена — осталось всего несколько тысяч тонн, есть определенное отставание по антрацитовой группе. Этот вопрос требует отдельного рассмотрения, и меры по нему принимаются".
Хотите самую смешную, в свете заявлений нашего Гидранта, цифру? В следующем году Украина планирует импортировать из России 72% всего антрацита — 3,815 млн тонн, а из США — 418 тыс. тонн. Вот такое «прощевай» по-украински...
Украина в январе-сентябре 2018 года увеличила импорт каменного угля и антрацита на 20% (2,605 млн тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года — до 15,640 млн тонн. Уголь был импортирован на сумму $2,192 млрд. Это на 15,4% больше, чем в январе-сентябре 2017 года ($1,899 млрд). Из России поступил уголь на $1,374 млрд (доля в импорте — 62,72%), США — на $670,564 млн (30,59%), Канады — на $86,933 млн (3,97%), других стран — на $59,532 млн (2,72%).
Плюну-ка я родному правительству в морду лица. Если верить статистике, получается, что зарплата шахтера на Украине выше зарплаты американца в Пенсильвании. Иначе ничем не объяснить дороговизну собственного угля. И куда смотрят активисты? Разнести офисы компаний, что закупают уголь у агрессора к чертовой матери. У нас же такая политика?
Не рассказал об очередном подорожании топлива на заправках на 20-70 копеек. В сети AMIC все виды бензинов подорожали на 20 копеек за литр, дизтопливо — на 50 коп/л. Цена бензина А-92 выросла до 31,99 грн/л, А-95 — до 32,99 грн/л, А-95+ — до 33,99 грн/л, дизельное топливо — до 31,99 грн/л.
Ну ничего. Есть один соответствующий случаю грустный анекдот. Летит мужик в первый раз на самолете. Трясется от страха. Вдруг появляются ангел и черт. «Ну что, страшно? — спрашивает ангел — На землю хочешь?». Мужик трясется и головой и утвердительно кивает. Ангел поворачивается к черту: «И что стоишь? Иди двигатели выключай»...
А я наоборот, включаю лапки в рабочий режим и иду праздновать День защитника. О чем потом всем расскажу.
Да, тут прошла у вас информация, что наши долбоголовые снова хотели памятник Ватутину сносить. Да, хотели. О чем решили растрепать по всему городу, но услышала полиция. Потому (особенно перед выборами) полицейские почему-то решили свои обязанности исполнять. В общем, докладываю: памятник стоит, как стоял, единственное, на что хватило этих — забросать яйцами.
И для тех, кто все ещё не понимает Таракана: сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок! Всем остальным солнечной погоды. Теплых встреч с друзьями и близкими. Доброго стола и здорового аппетита. Будем жить!
И — до очень скорой встречи!
- Автор:
- Таракан Околорадский
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