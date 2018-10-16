Американский волк для балканских овец
На протяжении последних пяти лет Россию обвиняют в стремлении взорвать ситуацию на Балканах. Западные и прозападные СМИ и политики попеременно утверждают, что Москва то пытается спровоцировать в регионе банковский кризис, то устроить переворот в Черногории, то спровоцировать очередное обострение в Косове.
Причем делают это «коварные русские» для того, чтобы, нанеся удар в «мягкое подбрюшье Европы», дестабилизировать ЕС. Сообщающие об этом медиаперсонажи не утруждают себя объяснениями, зачем, собственно, это нужно России, которая всегда стремилась видеть в ЕС стабильного, предсказуемого, и, главное самостоятельного партнера, способного реализовывать свои интересы без оглядки на Вашингтон.
К этому можно прибавить, что Европа вполне управляется со своей дестабилизацией без нашей помощи, организовав миграционный кризис и поддержав нацистский мятеж на Украине, приведший к затяжному вооруженному конфликту в географическом центре Европы. Так что «балканские» претензии к нашей стране несостоятельны.
Зато те, кто пытается обвинить Россию, как раз сами и шурудят в «мягком европейском подбрюшье», превращая его в незаживающую рану континента.
Так, на днях постоянный представитель России в ОБСЕ Александр Лукашевич рассказал, о том, как американцы работают над превращением вооруженных формирований косовских сепаратистов, так называемых Сил безопасности Косова, в полноценную армию.
«В нарушение резолюции 1244 Совета Безопасности ООН ведется подготовка к трансформации нынешних сил безопасности Косова в полноценную армию на закрытой территории американской военной базы «Бондстил», — передало слова постпреда России агентство ТАСС.
Напомним, что «Бондстил» вблизи Урошевца является основной военной базой американского контингента в составе международной миссии KFOR на территории Косова и одним из самых закрытых объектов Пентагона с беспрецедентным режимом секретности.
Полгода назад министр иностранных дел России Сергей Лавров обратил внимание на «непрозрачность» работы Кэмп-Бондстила.
«Из получаемых нами многочисленных свидетельств непонятно, чем там занимаются американские коллеги. В ответ на эти сомнения они никого не пригласили приехать и посетить базу», — заявил Лавров 21 февраля на встречи с президентом Сербии Александром Вучичем.
Лавров, как и полагается дипломату, несколько смягчил свое заявление. На самом деле, по крайней мере, некоторые аспекты деятельности этой базы вполне понятны.
Так, украинские СМИ сообщали, что здесь готовят украинских разведчиков, контрразведчиков и сотрудников сил специальных операций, то есть диверсантов, и (учитывая роль этой структуры в убийствах политических деятелей и военачальников ЛДНР), террористов.
Доподлинно известно и то, что знаменитый террорист запрещенной в России террористической организации ИГ Абу Абдулла аль-Косово (Лавдрим Мухаджери), некоторое время находился в «Кэмп-Бондстиле», где… работал водителем.
Есть и другие основания, что на территории базы действует учебный центр, где готовят иностранных специалистов по вопросам диверсий, террора, организации подрывной и повстанческой деятельности.
И теперь, как сообщает Лукашевич, там же готовят кадры для «армии Косово», что не может не наводить на вполне определенные мысли.
В самом деле, обучать боевиков обычной воинской тактике, воинским уставам, армейской организации и так далее на сверхзакрытой базе с повышенном режимом секретности нет никакой необходимости. Это вполне можно делать даже в местах дислокации «сил безопасности Косова».
Причем с этой работой вполне могут справиться сотрудники ЧВК из числа отставных военных. То есть формально гражданские люди. Что значительно бы упростило технические вопросы и позволило бы избежать обвинений в нарушении резолюции 1244 Совета Безопасности ООН. Понятно, что в последнее время американцы демонстрируют полное пренебрежение к любым не устраивающим их нормам и элементам международного права. Но все же: зачем подставляться на пустом месте?
Ответ прост: косовских боевиков американские инструкторы обучают тем же «премудростям», что и украинских террористов из ССО, совершавших теракты в ЛДНР (Абу Абдулла аль-Косово и его коллег).
Как мы знаем, основой «сил безопасности» стали боевики «Армии освобождения Косова» (УЧК), прославившиеся терактами, массовыми казнями, этническими чистками.
Кстати, российский постпред в своей речи напомнил, что террористы и убийцы не понесли наказания, поскольку нет подвижек в работе Специального суда по расследованию преступлений УЧК в Гааге. «Виновные в жутких преступлениях вроде торговли человеческими органами не понесли заслуженное наказание», — сказал Александр Лукашевич.
Также военно-террористические приготовления Приштины и Вашингтона происходят на фоне вопиющего нарушения косовскими сепаратистами брюссельских соглашений о принципах нормализации отношений Белграда и Приштины, заключенное в апреле 2013 года, и соглашение о Сообществе сербских общин, подписанное сторонами в августе 2015 года.
При том, что Сербия последовательно выполнила все требование этих договоренностей, последний данный Брюсселем срок для выполнения данных соглашений (4 августа) не был соблюден Приштиной, не выполнившей ни одного их пункта.
Ситуация усугубляется абсолютной индифферентностью к происходящему со стороны тех, кто взял на себя обязанности посредника и гаранта заключенных между Белградом и Приштиной соглашений. Никаких шагов по принуждению сепаратистов к исполнению обязательств со стороны Брюсселя не последовало.
«Вполне очевидно, что попустительство преступной безответственности косово-албанских властей может повлечь новое кровопролитие в Косове, дестабилизацию в балканском регионе в целом», — предупреждает постпред России.
«Как показала недавняя история, попытки отойти от согласованной базы косовского урегулирования и поощрение Приштины к созданию квазигосударства не ведут к разрешению конфликта в Косово, а наоборот, лишь способствуют поддержанию очага противоречий на Западных Балканах», — констатировал Лукашевич.
Также он обратил внимание на попытки Приштины установить контроль над районами, населенными сербами на севере Косова, а также на вполне отчетливые притязания на некоторые районы Центральной Сербии, где значительную часть населения составляют этнические албанцы.
Впрочем, едва ли все эти приготовления направлены исключительно против Сербии.
Напомним, что вопрос Балкан чрезвычайно важен для НАТО в контексте конфронтации с Россией. В Североатлантическом альянсе регулярно вспоминают сравнение Уинстоном Черчиллем Балкан с «мягким брюхом крокодила». В соответствии с этой концепцией НАТО рассматривает полуостров как свою ахиллесову пяту, как брешь в своей системе безопасности. Православное исповедание значительной части населения региона, его пророссийские симпатии и традиционно сильные позиции Москвы в этих странах подкрепляют такое мнение.
Несмотря на абсолютную приверженность руководства Сербии и Македонии, которых сегодня тянут в альянс, западным идеалам, и их готовность заплатить любую цену даже не за саму евроинтеграцию, а только мечту о ней, в Брюсселе нет уверенности в полном успехе в строительстве «балканского бастиона НАТО».
Проведение властями Сербии и Македонии прозападного курса в ущерб национальным интересам и традиционным ценностям этих стран спровоцировало политические кризисы, которые не только заставляют кабинеты Вучича и Заева лавировать, уклоняясь от прямого курса, но и вполне могут привести к смену режимов в Белграде и Скопье. Как мы видим, сегодня Александру Вучичу приходится публично отрекаться от стремления в Североатлантический альянс, хотя ни одна из бывших стран соцлагеря не вошла в ЕС, не став перед этим членом НАТО.
Несколько лет назад тот же Вучич заявил, что единственной защитой сербов является НАТО. Защитой, надо полагать, от албанских боевиков. В развитие этой идеи, выращиваемая в «Кэмп-Бондстиле» «армия Косова» с отчетливой диверсионно-террористической окраской вполне может быть использована как овчарка, которая будет загонять балканских овец в натовское стадо. Впрочем, учитывая албанско-косовскую специфику, эта овчарка будет больше смахивать на волка.
Которого, кстати говоря, вполне можно будет использовать не только для балканских дел.
Напомним, что албанская мафия контролирует в странах старой Европы большую часть наркоторговли, проституцию и черный рынок оружия. Она тесно связана с сепаратистскими структурами Косова. А многие боевики УЧК стали в дальнейшем ведущими криминальными авторитетами.
Таким образом, подготовленные американцами в «Кэип-Бондстиле» диверсанты с использованием каналов албанских мафиози смогут в случае необходимости изрядно тряхнуть и ЕС. Думаю, что именно такая возможность использования этого контингента и заставляет американцев соблюдать режим повышенной секретности этой базы.
Причем делают это «коварные русские» для того, чтобы, нанеся удар в «мягкое подбрюшье Европы», дестабилизировать ЕС. Сообщающие об этом медиаперсонажи не утруждают себя объяснениями, зачем, собственно, это нужно России, которая всегда стремилась видеть в ЕС стабильного, предсказуемого, и, главное самостоятельного партнера, способного реализовывать свои интересы без оглядки на Вашингтон.
К этому можно прибавить, что Европа вполне управляется со своей дестабилизацией без нашей помощи, организовав миграционный кризис и поддержав нацистский мятеж на Украине, приведший к затяжному вооруженному конфликту в географическом центре Европы. Так что «балканские» претензии к нашей стране несостоятельны.
Зато те, кто пытается обвинить Россию, как раз сами и шурудят в «мягком европейском подбрюшье», превращая его в незаживающую рану континента.
Так, на днях постоянный представитель России в ОБСЕ Александр Лукашевич рассказал, о том, как американцы работают над превращением вооруженных формирований косовских сепаратистов, так называемых Сил безопасности Косова, в полноценную армию.
«В нарушение резолюции 1244 Совета Безопасности ООН ведется подготовка к трансформации нынешних сил безопасности Косова в полноценную армию на закрытой территории американской военной базы «Бондстил», — передало слова постпреда России агентство ТАСС.
Напомним, что «Бондстил» вблизи Урошевца является основной военной базой американского контингента в составе международной миссии KFOR на территории Косова и одним из самых закрытых объектов Пентагона с беспрецедентным режимом секретности.
Полгода назад министр иностранных дел России Сергей Лавров обратил внимание на «непрозрачность» работы Кэмп-Бондстила.
«Из получаемых нами многочисленных свидетельств непонятно, чем там занимаются американские коллеги. В ответ на эти сомнения они никого не пригласили приехать и посетить базу», — заявил Лавров 21 февраля на встречи с президентом Сербии Александром Вучичем.
Лавров, как и полагается дипломату, несколько смягчил свое заявление. На самом деле, по крайней мере, некоторые аспекты деятельности этой базы вполне понятны.
Так, украинские СМИ сообщали, что здесь готовят украинских разведчиков, контрразведчиков и сотрудников сил специальных операций, то есть диверсантов, и (учитывая роль этой структуры в убийствах политических деятелей и военачальников ЛДНР), террористов.
Доподлинно известно и то, что знаменитый террорист запрещенной в России террористической организации ИГ Абу Абдулла аль-Косово (Лавдрим Мухаджери), некоторое время находился в «Кэмп-Бондстиле», где… работал водителем.
Есть и другие основания, что на территории базы действует учебный центр, где готовят иностранных специалистов по вопросам диверсий, террора, организации подрывной и повстанческой деятельности.
И теперь, как сообщает Лукашевич, там же готовят кадры для «армии Косово», что не может не наводить на вполне определенные мысли.
В самом деле, обучать боевиков обычной воинской тактике, воинским уставам, армейской организации и так далее на сверхзакрытой базе с повышенном режимом секретности нет никакой необходимости. Это вполне можно делать даже в местах дислокации «сил безопасности Косова».
Причем с этой работой вполне могут справиться сотрудники ЧВК из числа отставных военных. То есть формально гражданские люди. Что значительно бы упростило технические вопросы и позволило бы избежать обвинений в нарушении резолюции 1244 Совета Безопасности ООН. Понятно, что в последнее время американцы демонстрируют полное пренебрежение к любым не устраивающим их нормам и элементам международного права. Но все же: зачем подставляться на пустом месте?
Ответ прост: косовских боевиков американские инструкторы обучают тем же «премудростям», что и украинских террористов из ССО, совершавших теракты в ЛДНР (Абу Абдулла аль-Косово и его коллег).
Как мы знаем, основой «сил безопасности» стали боевики «Армии освобождения Косова» (УЧК), прославившиеся терактами, массовыми казнями, этническими чистками.
Кстати, российский постпред в своей речи напомнил, что террористы и убийцы не понесли наказания, поскольку нет подвижек в работе Специального суда по расследованию преступлений УЧК в Гааге. «Виновные в жутких преступлениях вроде торговли человеческими органами не понесли заслуженное наказание», — сказал Александр Лукашевич.
Также военно-террористические приготовления Приштины и Вашингтона происходят на фоне вопиющего нарушения косовскими сепаратистами брюссельских соглашений о принципах нормализации отношений Белграда и Приштины, заключенное в апреле 2013 года, и соглашение о Сообществе сербских общин, подписанное сторонами в августе 2015 года.
При том, что Сербия последовательно выполнила все требование этих договоренностей, последний данный Брюсселем срок для выполнения данных соглашений (4 августа) не был соблюден Приштиной, не выполнившей ни одного их пункта.
Ситуация усугубляется абсолютной индифферентностью к происходящему со стороны тех, кто взял на себя обязанности посредника и гаранта заключенных между Белградом и Приштиной соглашений. Никаких шагов по принуждению сепаратистов к исполнению обязательств со стороны Брюсселя не последовало.
«Вполне очевидно, что попустительство преступной безответственности косово-албанских властей может повлечь новое кровопролитие в Косове, дестабилизацию в балканском регионе в целом», — предупреждает постпред России.
«Как показала недавняя история, попытки отойти от согласованной базы косовского урегулирования и поощрение Приштины к созданию квазигосударства не ведут к разрешению конфликта в Косово, а наоборот, лишь способствуют поддержанию очага противоречий на Западных Балканах», — констатировал Лукашевич.
Также он обратил внимание на попытки Приштины установить контроль над районами, населенными сербами на севере Косова, а также на вполне отчетливые притязания на некоторые районы Центральной Сербии, где значительную часть населения составляют этнические албанцы.
Впрочем, едва ли все эти приготовления направлены исключительно против Сербии.
Напомним, что вопрос Балкан чрезвычайно важен для НАТО в контексте конфронтации с Россией. В Североатлантическом альянсе регулярно вспоминают сравнение Уинстоном Черчиллем Балкан с «мягким брюхом крокодила». В соответствии с этой концепцией НАТО рассматривает полуостров как свою ахиллесову пяту, как брешь в своей системе безопасности. Православное исповедание значительной части населения региона, его пророссийские симпатии и традиционно сильные позиции Москвы в этих странах подкрепляют такое мнение.
Несмотря на абсолютную приверженность руководства Сербии и Македонии, которых сегодня тянут в альянс, западным идеалам, и их готовность заплатить любую цену даже не за саму евроинтеграцию, а только мечту о ней, в Брюсселе нет уверенности в полном успехе в строительстве «балканского бастиона НАТО».
Проведение властями Сербии и Македонии прозападного курса в ущерб национальным интересам и традиционным ценностям этих стран спровоцировало политические кризисы, которые не только заставляют кабинеты Вучича и Заева лавировать, уклоняясь от прямого курса, но и вполне могут привести к смену режимов в Белграде и Скопье. Как мы видим, сегодня Александру Вучичу приходится публично отрекаться от стремления в Североатлантический альянс, хотя ни одна из бывших стран соцлагеря не вошла в ЕС, не став перед этим членом НАТО.
Несколько лет назад тот же Вучич заявил, что единственной защитой сербов является НАТО. Защитой, надо полагать, от албанских боевиков. В развитие этой идеи, выращиваемая в «Кэмп-Бондстиле» «армия Косова» с отчетливой диверсионно-террористической окраской вполне может быть использована как овчарка, которая будет загонять балканских овец в натовское стадо. Впрочем, учитывая албанско-косовскую специфику, эта овчарка будет больше смахивать на волка.
Которого, кстати говоря, вполне можно будет использовать не только для балканских дел.
Напомним, что албанская мафия контролирует в странах старой Европы большую часть наркоторговли, проституцию и черный рынок оружия. Она тесно связана с сепаратистскими структурами Косова. А многие боевики УЧК стали в дальнейшем ведущими криминальными авторитетами.
Таким образом, подготовленные американцами в «Кэип-Бондстиле» диверсанты с использованием каналов албанских мафиози смогут в случае необходимости изрядно тряхнуть и ЕС. Думаю, что именно такая возможность использования этого контингента и заставляет американцев соблюдать режим повышенной секретности этой базы.
- Автор:
- Борис Джерелиевский
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