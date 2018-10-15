Голландский генерал: Идёт "Холодная война 3.0" - в Арктике

Мы также видим, как российские истребители приближаются к нашим военным кораблям, чтобы их присутствие было известно. Это выглядит как провокация.

Эстафетную палочку русофобии перехватывают Нидерланды. Если накануне министр обороны этой страны Анк Бейлевельд объявила, что, оказывается, находится в состоянии кибервойны с Российской Федерацией, то аналогичную антироссийскую риторику после продолжили и представители голландского генералитета.В британской газете The Telegraf вышел материал, в котором, ссылаясь на руководителя управления операций морской пехоты Нидерландов генерала Джеффа Мак Мутри, издание сообщает, что российские корабли и самолёты «провоцируют голландских и британских военнослужащих во время учений в Арктике». По словам генерала, «мы стали наблюдать на противоракетных учениях в Арктическом регионе гораздо больше кораблей ВМФ РФ, чем это было раньше».При этом в британском издании ситуация названа «Холодной войной 3.0». Такую трактовку предложил тот самый Джефф Мак Мутри. По словам голландского генерала, Россия полагается на кибертехнологии и военную активность для «подрыва деятельности западных правительств».Генерал ВС Нидерландов:Далее генерал пространно рассказывает о необходимости тесно взаимодействовать с Британией в противостоянии не только России, но и Китаю, который «проявляет интерес к зоне за Полярным кругом». После этого становится понятно, кто надоумил голландского генерала начать активное обсуждение того, как ему «мешает» Россия. Голландские власти в этом плане действуют совместно с британским правительством, которое пытается объявить, что после выхода страны из ЕС военное сотрудничество нельзя опускать на более низкий уровень.