Полковник Жириновский прикроет Россию с помощью С-600 и С-700

Американцы в целом боятся, они боятся, что весь мир увидит, что самая лучшая в мире система ПВО — русская С-300. А у нас есть С-400, С-500, С-600 и С-700. Можем всю планету закрыть, и ни один самолёт не поднимется в воздух.

Сеть продолжает обсуждать заявление, сделанное главой ЛДПР Владимиром Жириновским о российских вооружениях. Мимо этого заявления сложно пройти, особенно если учесть, что оно касается «наличия» таких вооружений, о которых, кроме самого Жириновского, никому ничего не известно.Лидер ЛДПР в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» объявил, что у России есть такие зенитные ракетные комплексы как С-600 и даже С-700.Жириновский на телеканале «Россия 1» Соловьёв с иронией попросил Владимира Жириновского аккуратнее высказываться о наличии у России новейших систем ПВО, иначе тот может выдать «страшную тайну о комплексе С-1500».Однако Жириновский продолжил настаивать на своём, заявив, что «последняя на сегодняшний день – С-700». О характеристиках "С-700" глава одной из парламентских партий сообщать не стал...В сети по этому поводу уже появились шутки и мемы. Пользователи предположили, что Владимир Вольфович в тот день, вероятно, перепутал С-700 с трактором К-700, или готовился к использованию «С-0,5», «С-0,7» и «С-0,75».Стоит напомнить, что Владимир Жириновский является полковником запаса. Проходил военную службу в Советской армии с 1970 по 1972 годы - в политическом управлении штаба Закавказского военного округа в Тбилиси имея на тот момент офицерское звание. Окончил МГУ им.Ломоносова.