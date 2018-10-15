Зачем ВВС Израиля бомбят юг Ливана - "импотенция" в Сирии?

Израильская военная авиация накануне получила приказ от командования по нанесению ударов по объекту группировки «Хизбалла», которая в Израиле внесена в список террористических. Обращает на себя внимание следующий факт: если до недавнего времени самолёты ВВС Израиля наносили ракетно-бомбовые удары по «Хизбалле» исключительно на территории Сирийской Арабской Республики, то теперь удар пришёлся по южной части государства Ливан.Такой информацией делятся израильские СМИ, а командование ЦАХАЛ эти заявления привычно оставляет без комментариев.Взрывы на территории Ливана прогремели южнее реки Литани. В 1978 году израильские войска оккупировали эту ливанскую территорию. В качестве мотива для оккупации было объявлено, что с юга Ливана Израиль обстреливают палестинские боевики. Окончательно эти земли Ливану были возвращены лишь к 2000 году.В СМИ сообщается, что целью для авиаудара стало якобы радиоэлектронное оборудование, которое осуществляло разведку и наблюдение за территорией Израиля. При этом не предоставлено никаких доказательств, что оборудование для разведки принадлежало именно «Хизбалле».Тот факт, что сам Израиль буквально заставлен разведоборудованием, с помощью которого ведётся наблюдение в том числе и за Ливаном, оставляется без внимания и угрозой для израильских соседей не считается.Ранее власти Ливана отмечали, что Израиль уже начал искать повод для нового вторжения в Ливан.Бомбардировка юга Ливана показывает, что израильское военное командование испытывает какую-то болезненную тягу к нанесению авиаударов. Если пока нет возможности бомбить Сирию, будут бомбить Ливан. Зависимость, которую нужно лечить?