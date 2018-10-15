Трамп: Я дал Украине "Джавелины", а Обама - подушки и одеяла

Вероятно

Зато я действую. Я тот, кто дал Украине оружие и противотанковые комплексы. Обама этого не сделал. Вы знаете, что он послал? Он послал им подушки и одеяла.

Американский президент Дональд Трамп считает Китай «более крупной проблемой» по сравнению с Россией, имея в виду степень его «вмешательства в выборы».Об этом Трамп рассказал в своём первом с момента вступления в должность президента большом интервью, которое он дал корреспонденту канала CBS Лесли Шталь.На вопрос Шталь, имело ли место вмешательство России в выборы в 2016 году, американский лидер ответил утвердительно, при этом добавил, что Китай в большей степени пытался оказать воздействие на ход предвыборной кампании, и на сегодняшний день он является «более крупной проблемой».Ранее вице-президент США Майк Пенс заявил, что вмешательство России в американские выборы меркнет в сравнении с тем, что делает Пекин.Трамп в очередной раз отверг все обвинения в свой адрес относительно имевшего место во время выборов 2016 года «сговора с Россией». Он назвал смешными предположения о том, что якобы обращался за помощью к РФ. По мнению Трампа, Россия не смогла бы ему помочь.Напомним, что в США по-прежнему ведётся расследование о вмешательстве России в выборы США в 2016 году, а также о возможных связях Дональда Трампа с Кремлём. Занимается этим делом так называемый независимый специальный прокурор Р.Мюллер, а также комитеты по разведке американского конгресса.В Кремле же не раз заявляли, что обвинения некоторых американских политических сил о вменяемом РФ вмешательстве в выборы 2016 года являются «абсолютно голословными».В ходе интервью у президента США поинтересовались, верит ли тот в причастность Кремля к отравлению в Солсбери. Трамп ответил в полном соответствии современному западному стилю:Журналистка поинтересовалась у Трампа, почему тот никогда не критикует Путина и не высказывается резко в его адрес?Трамп:После Трамп заявил, что его встреча с президентом России в Хельсинки прошла плодотворно.