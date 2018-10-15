Депутат ВРУ высмеял попытки обвинить во взрывах на арсеналах Москву

Неужели мы настолько не верим сами себе, настолько не уважаем себя, чтобы каждый раз говорить, что мы глухие, слепые, что на Украине ни один человек не смог увидеть эти беспилотники, что все службы не могли поймать ни одного диверсанта и даже найти их следов? Все-таки это странно. Ребят, Сватово, Балаклея, Калиновка, Ичня – всё время диверсанты из России?

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович (лидер партии «За жизнь») раскритиковал заявления о том, что Москва якобы причастна к взрывам на складе боеприпасов в Черниговской области, передает РИА Новости Рабинович отметил, что уже «через пять минут» после первого взрыва правоохранители выдвинули две версии: это были диверсанты либо беспилотники «страны-агрессора».С версией СБУ и военной прокуратуры немедленно согласился Петр Порошенко.сказал депутат в телеэфире.По словам Рабиновича, его «терзают смутные сомнения», особенно в последнем случае – инцидент произошел прямо перед ревизией, как и в Балаклее.Кстати, отстраненных по прошлому пожару вернули на службу, и всё у них теперь хорошо, можно за них порадоваться, отметил он.Депутат также раскритиковал статьи «майданных» изданий, утверждающих, что к ЧП причастна Россия.То есть, русские коварно пробрались на украинскую территорию вместе с дронами и уничтожили просроченные боеприпасы, нуждающиеся в проверке? Получается так, сказал Рабинович.Он напомнил, что у ВСУ есть еще 4 арсенала, и все они в зоне риска.Пожалуйста, охраняйте как следует то, что осталось у Украины, а то снова прилетят какие-нибудь "дроны", и у нас вообще только вилы останутся, заключил народный депутат.Согласно последней информации, интенсивность взрывов на военных складах в Черниговской области заметно снизилась. К настоящему времени в прилегающих к арсеналу жилых районах выявлено более 80 домов и квартир, пострадавших от детонации боеприпасов.Пожар на складах начался во вторник ночью. По официальным данным, там находилось около 70 тыс. тонн боеприпасов, 43 тыс. тон из них – боеспособные.