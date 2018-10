Инвестиционный рай превратится в ад. Афродиту принудили к стерилизации

После того как адресные меры против российского финансового сектора и ведущих компаний показали свою сомнительную эффективность, санкционеры решили зайти с другой стороны.Теперь речь идёт о Кипре – острове Афродиты, одном из излюбленных пристанищ российского бизнеса. И не только. На Кипре зарегистрировано около 300 тысяч компаний. И это при том, что население всей страны едва дотягивает до 860 тысяч граждан. Деловой климат в этих облюбованных курортниками краях стал суроветь не сегодня и не вчера. Офшорный режим формально прекратил существование ещё в 2004 году, но по-прежнему остров Афродиты оставался одним из самых удобных мест для ведения бизнеса в Европе. Местом, где не задают лишних вопросов.Серьезные неприятности для инвесторов начались в 2013 году, когда банковский сектор Кипра стал одной из первых жертв долгового кризиса еврозоны. На счетах местных банков оказались заморожены миллиарды евро. Правительство попросило помощь у ЕС и МВФ, взамен согласившись уменьшить зависимость банковского сектора от иностранцев. В итоге оно усилилось, поскольку крупные депозиты сверх страховой суммы были конвертированы в акции, и совладельцами банков оказались российские олигархи.С 2014 года Евросоюз стал требовать у киприотов информацию о конечных бенефициарах компании, у которых есть больше 10%. Это почти вдвое меньше, чем в других странах ЕС. Вроде бы не так страшно, но многим новация пришлась не по нраву: за последние три года на Кипре были заморожены или закрыты свыше пяти тысяч банковских счетов граждан РФ и Украины на 3,6 млрд евро.Но это была лишь прелюдия к активной фазе борьбы с токсичными деньгами, которая началась весной этого года. В апреле банковская система Кипра полностью закрылась для подсанкционных россиян. Для показательной порки были выбраны Виктор Вексельберг и Олег Дерипаска. После того как Минфин США внес Дерипаску, Вексельберга и принадлежащие им компании в санкционный список, их банковские счета на Кипре были заморожены.Оба олигарха на острове Афродиты люди не чужие. Вексельберг через структуры «Реновы» владеет почти 10% банка Bank of Cyprus – местного аналога Сбербанка, а у Дерипаски есть кипрское гражданство, причем владелец Русала получил его буквально накануне экзекуции.Чтобы стать киприотом, необходимо вложить 2 млн евро в недвижимость на острове или 2,5 млн в компании или государственные облигации. Приток инвестиций от этой схемы оценивается более чем в 4,5 млрд евро. В мае прошлого года министр финансов Кипра Харрис Георгиадес сообщил, что за четыре года действия программы «Гражданство в обмен на инвестиции» по ней было выдано около 2000 паспортов. Причем, по данным агентства Bloomberg, около половины получили россияне. Как видим, Дерипаске гражданство не помогло, что наверняка заставит задуматься потенциальных его соискателей о целесообразности такого шага.Но это были ещё цветочки. В мае на Кипр зачастили американские чиновники: заместитель госсекретаря по борьбе с финансированием терроризма Маршалл Биллингсли и целая делегация OFAC — департамента Минфина США по управлению иностранными активами и главного органа по санкциям. Они потребовали от правительства Кипра немедленно отрезать финансовые трансакции олигархов из России.И уже с 4 июня для открытия счетов в банках Кипра нужно соблюдать новые правила. Согласно постановлению ЦБ Кипра, для открытия счета в местном банке компаниям необходимо выполнить несколько новых условий. Им придётся раскрывать бенефициаров, обосновывать источник дохода и благосостояния, предоставлять самые полные данные — не только финансового плана (выписки по НДФЛ, бухгалтерские данные), но и биографического характера. Банкам теперь нужно проверять, действительно ли компании физически присутствуют на Кипре, а не имеют лишь юридический адрес. У них должен быть офис, работники и вполне определённая деловая активность.Инсайдеры германской Handelsblatt утверждают, что кипрский Центробанк в ближайшее время ещё больше закрутит гайки. «Во всяком случае это означает, что примерно 40 тысячам фиктивных компаний на Кипре пришел конец», — сообщает издание. В первую очередь речь идет об организациях, которые зарегистрированы в Белизе, на Британских Виргинских и Сейшельских островах, а также других территориях Карибского бассейна. По оценке аналитиков, в общей сложности под ударом окажутся порядка 70 млрд евро российского происхождения. Хотя подсчитать конкретный ущерб, выявить потенциального победителя и проигравшего совсем не просто.Однозначно к пострадавшей стороне нужно отнести Кипр. К 2010 г. общий размер вкладов в кипрских банках в пять раз превышал ВВП, уступая по этому показателю лишь Люксембургу. До кризиса 2013 года 80% доходов Кипр получал от финансового сектора. А сегодня местные банки стали убыточны. Крупнейший Bank of Cyprus с подсанкционным Вексельбергом в числе акционеров оказался «под колпаком», и в любой момент к нему могут быть применены ограничения или даже санкции со стороны США.«Между США и Россией идет своего рода экономическая война, а столкновения в таких войнах случаются там, где встречаются две стороны. Они встретились на Кипре», – сетует в интервью The Wall Street Journal гендиректор Bank of Cyprus Джон Хурикан. Что в переводе означает: русские с американцами дерутся, а у киприотов чубы трещат.Кто же выйдет победителем из этой драки? С одной стороны, Вашингтон открыл охоту на российские деньги и руками киприотов успешно закручивает гайки нашим бизнесменам. Но так ли тяжело приходиться пострадавшим? Например, состояние Вексельберга в результате санкционных мер, по данным Минфина США, сократилось почти на $3 млрд: с оценочных $16,4 млрд по состоянию на 5 апреля до $13,5 млрд на 26 июля 2018 года. Если даже эти сведения верны, вряд ли такие потери угрожают бизнесу владельца «Реновы» и ввергают его в депрессию.Пострадает ли российское государство? Как это ни парадоксально, но скорее оно выиграет. По данным ЦБ РФ в 2017 году Кипр был лидером по притоку прямых иностранных инвестиций из России — $21,35 млрд. Если движение капиталов из нашей страны в направлении Кипра всё время растет, то инвестиции из Кипра в Россию, по экспертным оценкам, за десять лет уменьшились — с 12 до 8 млрд долларов. То есть деньги утекают из родных пределов и обратно не возвращаются. Так что России прикрытие кипрского пылесоса, похоже, только на руку.Ужесточение требований к инвесторам реально простимулирует деофшоризацию отечественного бизнеса и возвращение беглых капиталов в Россию. В любом случае куда более существенно, чем наши чиновники, которые давно и успешно саботируют решение данной задачи.Выиграют ли США? Борьба Дяди Сэма за чистоту деловых отношений началась не вчера и не в связи с «российской угрозой». Крестовый поход против офшоров затеял большой моралист Барак Обама. В 2010 году США приняли Foreign Account Tax Compliance Act, согласно которому иностранные финансовые институты должны раскрывать счета, личности и активы потенциальных американских налогоплательщиков. С тех пор для американцев стало проблемой открыть зарубежный счёт.Казалось бы, стремление к прозрачности бизнеса надо только приветствовать. Но возможности современного государства, особенно такого, как США, таковы, что тотальный контроль не только создаёт препятствия для подозрительных сделок, но и угрожает деловой активности. Стерилизация бизнеса ведёт к бесплодию. Наверняка это понимает Дональд Трамп, однако разобраться с этим наследием Обамы сегодня ему явно не по зубам.Программа санкций (не только против России, но и Китая, Ирана, и кто там ещё на очереди) придала новый мощный импульс финансовому пуританизму вашингтонской бюрократии. Но за успехи на этом поприще надо платить. И слова Путина о том, что США подрывают доверие к доллару, надо признать весьма тонким замечанием. Российскому лидеру остаётся с сарказмом наблюдать за активностью Вашингтона.Реализация американского плана «А» (план «Б», очевидно, даже не предполагается), согласно которому разозлённые олигархи разберутся с правящим режимом, порождает абсолютно противоположный эффект. Гонимых миллиардеров это только убеждает в том, что, кроме России-матушки и её лидера, нет у них на этом свете защиты и опоры.Так что бог с ней, с Афродитой и её новыми придирчивыми требованиями!