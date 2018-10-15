Тапки против танков. Почему оснащённая армия саудитов трещит от хуситских АКМ?
Накануне на «Военном обозрении» вышел материал, в котором рассказывалось об операции йеменских хуситов в районе пограничного поста в саудовской провинции Джизан. Хуситы осуществили нападение на пост саудовских войск и подбили танк M1A2S Abrams ВС Саудовского королевства. Материал представлен здесь.
Итог атаки хуситов – несколько военнослужащих Саудовской Аравии были убиты, внутреннее пространство «Абрамса» сожжено, захвачены трофеи в виде стрелкового оружия и нескольких гранатомётов.
Сам скоротечный бой на границе показывает, что армия Саудовской Аравии при всей её более чем существенной оснащённости современными вооружениями представляет собой весьма посредственное по выучке формирование с ещё более посредственной тактикой и стратегией выполнения операций.
Пока саудовские истребители бомбами и ракетами накрывают йеменские территории, что приводит к гибели не только вооружённых хуситов, но и тысяч мирных жителей, небольшие ударные хуситские группы "в тапках" (сандалис явно ограниченным (лёгким) арсеналом без труда расправляются с погранукреплениями саудитов. Южная граница Саудовской Аравии остаётся фактически без действенного прикрытия, и если бы хуситы обладали несколько большими возможностями, им не составило бы труда продвинуться вглубь территории, наделав там «немало шороху». Тот же потерянный противником танк вполне могли бы взять в качестве трофея, учитывая, что его двигатель, судя по опубликованным кадрам, продолжал работать.
Одного попадания в тот самый танк, которое даже не вызвало видимых существенных его повреждений, оказалось достаточно, чтобы деморализовать не только экипаж «Абрамса», но и весь контингент пограничного поста.
Вызывает вопросы и уровень подготовки саудовских танкистов, «додумавшихся» взобраться на танке на вершину возвышенности и тем самым подставиться под прямой удар со стороны хуситов, вдобавок ещё и чётко обозначив «скрытые» позиции стрелков на пограничном пункте.
Королевство явно переоценивает свои силы в умении армии обращаться с теми вооружениями, которые поставляются в первую очередь из США. Траты сотен миллиардов долларов на вооружения, как показывает эпизод с танком «Абрамс» на границе, в реальности далеки от той эффективности, которая изначально видится руководству страны. Можно констатировать, что тот огромный арсенал современных вооружений, который уже есть у Эр-Рияда, и тот, который он собирается дополнительно приобрести у Вашингтона, не добавляет безопасности Саудовской Аравии.
Памятны и эпизоды применения саудовскими расчётами ЗРК Patriot во время ракетной атаки хуситов по Эр-Рияду. Тогда одна из ракет "Пэтриота", описав дугу в воздухе, ударила в нескольких сотнях метров от пусковой установки - в населённом районе. О числе жертв того "самострела" саудовские СМИ не сообщили до сих пор.
Итог атаки хуситов – несколько военнослужащих Саудовской Аравии были убиты, внутреннее пространство «Абрамса» сожжено, захвачены трофеи в виде стрелкового оружия и нескольких гранатомётов.
Сам скоротечный бой на границе показывает, что армия Саудовской Аравии при всей её более чем существенной оснащённости современными вооружениями представляет собой весьма посредственное по выучке формирование с ещё более посредственной тактикой и стратегией выполнения операций.
Пока саудовские истребители бомбами и ракетами накрывают йеменские территории, что приводит к гибели не только вооружённых хуситов, но и тысяч мирных жителей, небольшие ударные хуситские группы "в тапках" (сандалис явно ограниченным (лёгким) арсеналом без труда расправляются с погранукреплениями саудитов. Южная граница Саудовской Аравии остаётся фактически без действенного прикрытия, и если бы хуситы обладали несколько большими возможностями, им не составило бы труда продвинуться вглубь территории, наделав там «немало шороху». Тот же потерянный противником танк вполне могли бы взять в качестве трофея, учитывая, что его двигатель, судя по опубликованным кадрам, продолжал работать.
Одного попадания в тот самый танк, которое даже не вызвало видимых существенных его повреждений, оказалось достаточно, чтобы деморализовать не только экипаж «Абрамса», но и весь контингент пограничного поста.
Вызывает вопросы и уровень подготовки саудовских танкистов, «додумавшихся» взобраться на танке на вершину возвышенности и тем самым подставиться под прямой удар со стороны хуситов, вдобавок ещё и чётко обозначив «скрытые» позиции стрелков на пограничном пункте.
Королевство явно переоценивает свои силы в умении армии обращаться с теми вооружениями, которые поставляются в первую очередь из США. Траты сотен миллиардов долларов на вооружения, как показывает эпизод с танком «Абрамс» на границе, в реальности далеки от той эффективности, которая изначально видится руководству страны. Можно констатировать, что тот огромный арсенал современных вооружений, который уже есть у Эр-Рияда, и тот, который он собирается дополнительно приобрести у Вашингтона, не добавляет безопасности Саудовской Аравии.
Памятны и эпизоды применения саудовскими расчётами ЗРК Patriot во время ракетной атаки хуситов по Эр-Рияду. Тогда одна из ракет "Пэтриота", описав дугу в воздухе, ударила в нескольких сотнях метров от пусковой установки - в населённом районе. О числе жертв того "самострела" саудовские СМИ не сообщили до сих пор.
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