Как британские санкции спасут Россию
Еще накануне встречи министров иностранных дел стран ЕС Форин Офис раскрыл карты относительно ключевых решений, которые планируется принять в ходе мероприятия. Представители членов Евросоюза подпишут документ, предусматривающий введение новых санкций в отношении России из-за применения химического оружия в Сирии и Солсбери, разработанных тандемом Лондона и Парижа.
Несмотря на то, что официальное решение еще не принято, пресс-релиз британского МИД можно фактически считать таковым. Во-первых, слишком подвержены менее влиятельные страны европейского сообщества давлению Туманного Альбиона, являющегося основным союзником США в Европе. Во-вторых, сейчас прочим лидерам ЕС, который переживает далеко не лучшие времена, критически важно продемонстрировать единство перед «внешними угрозами», пусть и надуманными.
Западная Европа имеет гораздо более значительные риски от экономических санкций, чем США. Экономические отношения США с Россией не столь значительны с учетом объемов торговли между странами. Другое дело – страны Центральной и Восточной Европы, такие, как Германия. По существующим оценкам, немецкий экспорт в Россию сократился примерно на 15-20 процентов. В дальнейшем ожидается лишь ухудшение этого показателя.
Влияние санкций поддается измерению не только с точки зрения количественных экспортных и импортных фактических потоков, но и в объеме денежных инвестиций, которые сложнее измерить, но, тем не менее, реально. Страны Европы действительно начинают ощущать негативные последствия от санкций, которые еще не достигли своего пика.
Способность давать отпор Европейскому союзу отражается во встречных санкциях, введенных Россией, которые пока распространяются на сельскохозяйственную сферу. Москва постепенно продвигается вперед по расширению контрсанкций. Тем не менее, Вашингтон настаивает на расширении ограничительных мер, охватывающих все большее количество областей сотрудничества между Россией и ЕС.
Санкции заставят Россию больше торговать с БРИКС и развивающимися рынками, что окажет стимулирующий эффект на российскую промышленность и технологии и позволит снизить влияние от доллара за счет перехода на расчет в национальных валютах. Политика США в долгосрочной перспективе очень недальновидна в экономическом отношении. Очевидно, США усугубили ситуацию на Украине по политическим причинам. Вероятно, жертвами этой недальновидности станут прежде всего европейские граждане.
Однако у этой недальновидной стратегии есть и явные преимущества – для России. С течением времени будет становиться все более заметно, что Россия развивает торгово-экономические отношения с другими странами. В долгосрочной перспективе это будет иметь благоприятный эффект для российской экономики: любая диверсификация всегда хороша.
Несмотря на то, что официальное решение еще не принято, пресс-релиз британского МИД можно фактически считать таковым. Во-первых, слишком подвержены менее влиятельные страны европейского сообщества давлению Туманного Альбиона, являющегося основным союзником США в Европе. Во-вторых, сейчас прочим лидерам ЕС, который переживает далеко не лучшие времена, критически важно продемонстрировать единство перед «внешними угрозами», пусть и надуманными.
Западная Европа имеет гораздо более значительные риски от экономических санкций, чем США. Экономические отношения США с Россией не столь значительны с учетом объемов торговли между странами. Другое дело – страны Центральной и Восточной Европы, такие, как Германия. По существующим оценкам, немецкий экспорт в Россию сократился примерно на 15-20 процентов. В дальнейшем ожидается лишь ухудшение этого показателя.
Влияние санкций поддается измерению не только с точки зрения количественных экспортных и импортных фактических потоков, но и в объеме денежных инвестиций, которые сложнее измерить, но, тем не менее, реально. Страны Европы действительно начинают ощущать негативные последствия от санкций, которые еще не достигли своего пика.
Способность давать отпор Европейскому союзу отражается во встречных санкциях, введенных Россией, которые пока распространяются на сельскохозяйственную сферу. Москва постепенно продвигается вперед по расширению контрсанкций. Тем не менее, Вашингтон настаивает на расширении ограничительных мер, охватывающих все большее количество областей сотрудничества между Россией и ЕС.
Санкции заставят Россию больше торговать с БРИКС и развивающимися рынками, что окажет стимулирующий эффект на российскую промышленность и технологии и позволит снизить влияние от доллара за счет перехода на расчет в национальных валютах. Политика США в долгосрочной перспективе очень недальновидна в экономическом отношении. Очевидно, США усугубили ситуацию на Украине по политическим причинам. Вероятно, жертвами этой недальновидности станут прежде всего европейские граждане.
Однако у этой недальновидной стратегии есть и явные преимущества – для России. С течением времени будет становиться все более заметно, что Россия развивает торгово-экономические отношения с другими странами. В долгосрочной перспективе это будет иметь благоприятный эффект для российской экономики: любая диверсификация всегда хороша.
- Автор:
- Аркадий Нойман
- Использованы фотографии:
- ANNA News
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