Слабоумие и отвага. Зачем ВСУ обстреляли колонию в ДНР?
Украинская армия продолжила нанесение ударов даже во время празднования так называемого дня защитника. Напомним, что на Украине этот праздник создали как альтернативу «декоммунизированному» 23 февраля.
Обстрелу со стороны позиций ВСУ подверглось Горловское направление. Накануне мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что украинские войска зачем-то нанесли удар по исправительному учреждению №57, которое расположено в посёлке Шахты. В результате обстрела тяжёлое ранение получил заключённый из населённого пункта Константиновка. Через некоторое время мужчина скончался.
Какую практическую цель преследовали ВСУ при обстреле колонии? Да ровно ту же, которую преследуют при любом беспорядочном обстреле неконтролируемых территорий...
Ранее ВСУ обстреляли автомобиль в районе посёлка Опытное. В результате обстрела погибли двое мирных жителей. Сообщается, что после обстрела автомашины из стрелкового оружия несколько военнослужащих 72-й бригады ВСУ завладели транспортным средством. Они поместили трупы гражданских лиц в багажник и вывезли с места совершения военного преступления.
Обстрелам подверглись населённые пункты Зайцево, Широкая Балка (Горловское направление), Александровка, Минеральное (Донецкое направление), а также Коминтерново, Саханка, Ленинское (Мариупольское направление) и др. Об этом сообщает Оперативное командование ВС ДНР.
Обстрелам подвергалась и территория ЛНР. Там обстрелу подверглась Марьевка, где погибли мать (1971 г.р.) с дочерью (2001 г.р.). Они получили смертельные ранения в результате разрыва мины калибра 120 мм.
В общей сложности только по территории ЛНР накануне было выпущено около трёх десятков мин и снарядов различных калибров.
Обстрелу со стороны позиций ВСУ подверглось Горловское направление. Накануне мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что украинские войска зачем-то нанесли удар по исправительному учреждению №57, которое расположено в посёлке Шахты. В результате обстрела тяжёлое ранение получил заключённый из населённого пункта Константиновка. Через некоторое время мужчина скончался.
Какую практическую цель преследовали ВСУ при обстреле колонии? Да ровно ту же, которую преследуют при любом беспорядочном обстреле неконтролируемых территорий...
Ранее ВСУ обстреляли автомобиль в районе посёлка Опытное. В результате обстрела погибли двое мирных жителей. Сообщается, что после обстрела автомашины из стрелкового оружия несколько военнослужащих 72-й бригады ВСУ завладели транспортным средством. Они поместили трупы гражданских лиц в багажник и вывезли с места совершения военного преступления.
Обстрелам подверглись населённые пункты Зайцево, Широкая Балка (Горловское направление), Александровка, Минеральное (Донецкое направление), а также Коминтерново, Саханка, Ленинское (Мариупольское направление) и др. Об этом сообщает Оперативное командование ВС ДНР.
Обстрелам подвергалась и территория ЛНР. Там обстрелу подверглась Марьевка, где погибли мать (1971 г.р.) с дочерью (2001 г.р.). Они получили смертельные ранения в результате разрыва мины калибра 120 мм.
В общей сложности только по территории ЛНР накануне было выпущено около трёх десятков мин и снарядов различных калибров.
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