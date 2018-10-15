Пхеньян не спешит раскрывать Вашингтону свои ядерные объекты
Глава Северной Кореи Ким Чен Ын отказался передавать список ядерных объектов госсекретарю США Майклу Помпео до тех пор, пока между странами не установятся доверительные отношения, пишет газета Yomiuri shimbun.
Путь к таким отношениям, по словам северокорейского лидера, лежит через отмену санкций и подписание декларации об окончании Корейской войны начала 1950-х годов.
С просьбой к Ким Чен Ыну предоставить хотя бы частичный список ядерных объектов Помпео обратился 7 октября в ходе своего визита в Пхеньян. Глава КНДР ответил отказом.
По словам Ким Чен Ына, даже если он предоставит такой список, Вашингтон вряд ли ему поверит, поскольку между сторонами нет доверия. А чтобы оно появилось, необходимо провести определенную работу, в том числе снять с Северной Кореи экономические санкции и «завершить», наконец, Корейскую войну 1950-1953 годов.
Такой взаимный подход к проблеме ускорит процесс денуклеаризации Корейского полуострова, добавил он.
В свою очередь Помпео по итогам встречи заявил о «хорошем и продуктивном диалоге», в ходе которого удалось договориться о создании рабочей группы по денуклеаризации, а также обсудить возможность проведения второго саммита США – КНДР. По его словам, в ближайшем будущем стороны смогут достичь «необратимого прогресса» в избавлении Корейского полуострова от ядерного оружия.
Путь к таким отношениям, по словам северокорейского лидера, лежит через отмену санкций и подписание декларации об окончании Корейской войны начала 1950-х годов.
С просьбой к Ким Чен Ыну предоставить хотя бы частичный список ядерных объектов Помпео обратился 7 октября в ходе своего визита в Пхеньян. Глава КНДР ответил отказом.
По словам Ким Чен Ына, даже если он предоставит такой список, Вашингтон вряд ли ему поверит, поскольку между сторонами нет доверия. А чтобы оно появилось, необходимо провести определенную работу, в том числе снять с Северной Кореи экономические санкции и «завершить», наконец, Корейскую войну 1950-1953 годов.
Такой взаимный подход к проблеме ускорит процесс денуклеаризации Корейского полуострова, добавил он.
В свою очередь Помпео по итогам встречи заявил о «хорошем и продуктивном диалоге», в ходе которого удалось договориться о создании рабочей группы по денуклеаризации, а также обсудить возможность проведения второго саммита США – КНДР. По его словам, в ближайшем будущем стороны смогут достичь «необратимого прогресса» в избавлении Корейского полуострова от ядерного оружия.
- Использованы фотографии:
- https://twitter.com/SecPompeo
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