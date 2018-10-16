Корабль управления «Ангара»: бывшая яхта Гитлера и другие мифы. Часть 1

История корабля управления «Ангара» настолько полна небылиц и мифов, что до сих пор под вопросом даже само первоначальное имя будущей «Ангары» — «Aviso Hela» или просто «Hela». Поэтому, несмотря на все споры и разногласия, начнём с начала.23 ноября (по другим данным, 21-го) 1937 года на гамбургской верфи «Штюлькен-Зон» был заложен корабль управления подводными силами Германии – плавбаза подводных лодок. И вот тут сразу начинается развенчание мифа о яхте Гитлера. Для Гитлера это судно никогда не предназначалось. Предыдущий штабной корабль, модернизированный ещё в 1923 году из тральщика, уже устарел и не отвечал поставленным задачам и современным реалиям, посему на стапелях Гамбурга и начал расти корпус нового корабля. Именно ему и будет суждено стать «Ангарой».28 декабря 1938 года новый корабль был спущен на воду. Свежеиспечённый «управленец» имел следующие характеристики. Длина корпуса составила 99,6 м, ширина верхней палубы – 13,74 м, осадка – 3,8 м (до 4,05 м). Два дизеля (предположительно фирмы МАN) суммарной мощностью 4720 л.с. позволяли развивать скорость до 16 узлов, стоит уточнить, что на испытаниях корабль смог дать 21 узел хода. Дальность плавания при экономичном ходе около 15 узлов составляла 2000 миль.Экипаж, по одним данным, мог доходить до 259 матросов и офицеров, по другим – до 190 человек. И в том, и в другом случае такое количество экипажа объяснялось наличием большого объёма радиоаппаратуры ввиду задач, возлагаемых на корабль управления. Кроме этого, будущая «Ангара» была оснащена самым современным навигационным оборудованием, эхолотом, а также несла на своём борту вооружение – два 105-мм орудия в носу и корме, одно 37-мм орудие SKC/30 и два 20-мм орудия Flak 30. Также на корабле имелись 15 гостевых кают для офицеров штабов и даже опреснитель воды для нужд команды и гостей-подводников. Первоначально планировалось установить авиационную катапульту для самолётов-разведчиков Arado, но ещё до начала постройки от этой идеи отказались.Так какое же имя нёс корабль управления на своём борту? Чрезвычайно часто во множестве источников, даже заслуживающих доверия, фигурирует имя «Aviso Hela», которое к тому же переводят как «Бегущая по волнам» или «Бегущая волна». Во-первых, я так и не смог найти язык, с которого имя «Aviso Hela» переводилось бы как «Бегущая» (куда бы то ни было). И, во-вторых, почему вдруг сумрачный тевтонский гений, для которого предел изящества — это прусская казарма и крупповская сталь, ударился в лирику Генриха Гейне?Скорее всего, никакой «Aviso Hela» вообще не было. Точнее, корабль был, но именовался он аviso «Hela». В данном случае аviso (в переводе «уведомление») – это не столь популярный термин, обозначающий класс корабля. Авизо представляли собой небольшие достаточно быстроходные военные корабли, которые выполняли разведывательные функции и, естественно, исходя из перевода, служили своеобразными «посыльными», осуществляющими функции управления. Таким образом, построенную по индивидуальному проекту в одном экземпляре и отвечающую всем признакам класса «авизо» «Hela» часто относили к этому классу.Менее чем через два года после монтажа всего необходимого современного оборудования в октябре 1940 года «Hela» была принята в состав Кригсмарине. Первым капитаном корабля был корветтенкапитен Пауль Шульц, позже его на этом посту сменил корветтенкапитен Освальд Нойман, прослуживший командиром этого судна вплоть до конца войны. Сам корабль в течении всего времени службы в Германии входил в состав подразделения, которым командовал контр-адмирал Леопольд Сименс.Естественно, служба в составе германского флота у корабля была насыщенная, но учитывая, что это была вотчина самого Дёница, об этом периоде жизни «штабного» известно крайне мало. Согласно различным легендам на борт «Hela» поднимались первые лица рейха – Адольф Гитлер, Герман Геринг, Мартин Борман, Генрих Гиммлер, Рудольф Гесс и т.д. Опять-таки по легенде сам Гитлер путешествовал на «Hela». Правда, путешествие было коротким, корабль в мае 1941-го года доставил его на борт «Бисмарка» и после истеричной речи Адика вернул фюрера на берег. Но скорее всего это лишь легенда, т.к. поверить, что корабль управления подводника Карла Дёница, «волчьи стаи» которого вели битву за Атлантику, зафрахтовали поработать прогулочной яхтой даже для столь высокопоставленного подонка, сложно.В 1945 году слегка повреждённый после авианалёта «Hela» был захвачен союзниками в порту Эккенфёрда, что севернее Гамбурга. После разгрома Германии по решению Союзнической комиссии по разделу флота нацистов корабль «Hela» был передан Советскому Союзу и переведён из Киля в Свинемюнде. И опять-таки, и на этот случай в истории «Hela» есть своя легенда. При разделе кораблей плавучий «штаб» Дёница записали в эсминцы. Когда алчная демагогия союзников довела вице-адмирала Гордея Левченко до белого каления, он нарезал листков с названиями немецких кораблей и сгрёб их все в свою фуражку. В итоге, согласно жребию, нам достался корабль управления, его из фуражки «вытянул» Левченко.Изначально корабль планировали включить в состав ЧФ. Для этого в Севастополе даже была сформирована перегонная команда, не понаслышке знакомая с немецкими судовыми механизмами и прочим. Когда команда прибыла на Балтику, то решение изменили и оставили уже бывшую «Hela» в Балтийске. Таким образом, 18 декабря 1945 года наши военморы официально приняли корабль, и он вошёл в состав Балтийского флота. А 20 января 1946 года на корабле был поднят Советский Военно-морской флаг. В марте командование утвердило штат: 14 офицеров, 48 старшин, 118 матросов. Всего – 180 человек экипажа. 15 апреля 1946 года «Hela» приказом Военно-морского министра была официально и навсегда переименована в «Ангару». Так началась советская жизнь бывшего штабного корабля Карла Дёница.С 1946 по 1949 годы «Ангара» активно участвовала в походах и учениях Балтийского флота. Изящная «Ангара» с её утончёнными обводами корпуса даже совершила длительный переход с Балтики на Северный флот. Под флагом начальника военно-морских учебных заведений вице-адмирала Льва Владимирского отряд кораблей в составе «Ангары» и учебного корабля «Неман» вышел из Балтики, обогнул Скандинавию и зашёл в бухту Белушья, что на Новой Земле. «Ангара» в те годы совершила настоящий вояж по северу с заходом в Мурманск, Архангельск, Гремиху и Ваенгу, в котором участвовали курсанты Высшего военно-морского училища имени М.В. Фрунзе.В 1949 году неожиданно корабль переводят на Чёрное море, а уже 9 июля того же года «Ангара» официально включена в состав Черноморского флота. 29 августа 1948 года капитан-лейтенанта Бернгальдта на своём посту сменил капитан 3 ранга Бровкин, он-то и занимался переходом «Ангары» с Балтики на Чёрное море, а точнее из Балтийска в Севастополь. Всего же за свою карьеру кораблём на Советском флоте командовали десять командиров.Черноморская служба «Ангары» сделала уже и без того овеянный мифами корабль просто легендарным. Очень скоро черноморскую «Ангару» стали называть «королевской яхтой». Некоторые судачили, что служить здесь было просто привилегией и синекурой, что, естественно, было чистой воды мифом. Во-первых, так как корабль был штабным — это накладывало на экипаж особую ответственность. Во-вторых, почти сразу после перевода на Чёрное море на «Ангару», а точнее, на её команду, свалилась ещё и почётная обязанность работать представительским кораблём и неофициальным прогулочным судном высоких правительственных лиц. Думаю, не стоит объяснять, что от экипажа требовалось содержать «Ангару» в безупречном виде. В то время корабль уже давно лишился камуфляжа и более напоминал элегантным наклоном мачт в сторону кормы и изящным силуэтом белоснежного корпуса именно роскошную яхту.Только за 1954-55 годы на борт «Ангары» поднялись министр иностранных дел СССР Вячеслав Михайлович Молотов, министр обороны Николай Александрович Булганин, министр обороны Китая Пэн Дэхуай, премьер-министр Бирмы У Ну и т.д. Уже от такого набора товарищей с характерным «визит-эффектом» у любого экипажа настроение поникнет. За всё время службы «Ангара» встречала на борту Горшкова и Василевского, Суслова и Ворошилова, Хрущёва и Микояна, Джавахарлала Неру и Индиру Ганди, Мухаммеда Захир Шаха и Урхо Кекконена и так далее.Продолжение следует…