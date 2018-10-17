Глас разума. Варшаве нужно восстанавливать отношения с Москвой
Якуб Корейба, по экспертному мнению Михаила Погребинского, польский националист, которого на наших телеканалах держат за европейского эксперта, постоянно представляет нам новый европейский сценарий «Дранг нах Остен», по которому бандеровская Украина должна войти в зону влияния США, Европы и Польши как «анти-Россия». То есть стать для «западных демократий» военным плацдармом и тараном против России. Якуб выдаёт нам постоянно настоящее содержание так называемых европейских ценностей, которое наши эксперты постоянно не замечают. Почти все.
В общем-то, это старые планы героя Польши Юзефа Пилсудского во времена его искренней дружбы с Гитлером: пойти объединённым походом на Россию. Об этой конечной цели и «анти-России» Якуб не говорит, а ему не напоминают, чем всё это закончилось. Мы напомним.
Дружба Польши с гитлеровской Германией после смерти Пилсудского в 1935 году увенчалась совместным расчленением Чехословакии, после договорённости об этом западных «демократий» с Гитлером в Мюнхене в сентябре 1938 года. Однако в начале 1939 года Польша резко меняет курс на дружбу с Англией, начинаются переговоры о заключении англо-польского военного договора с предоставлением соответствующих гарантий, что Гитлер воспринял как предательство политики Пилсудского и Германии. 25 августа 1939 года был подписан англо-польский договор, а 1 сентября 1939 гитлеровская Германия устроила провокацию в Гляйвице и напала на Польшу. К могиле Пилсудского Гитлер выставил потом почётный караул.
Таким образом, непосредственным поводом для нападения Гитлера на Польшу послужил англо-польский военный договор и изменение прогерманского политического курса Польши. Английские гарантии Польше оказались блефом, игра в политическую рулетку с Англией закончилась тогда для Польши катастрофой. Советская Россия никаких гарантий Польше с её антироссийским курсом не давала, воевать за враждебную страну с Германией было бы парадоксом.
Поразительно, но сегодня история повторяется, Польша опять играет в рулетку с англосаксонскими странами, теперь главным «стратегическим партнёром» выступают США, повторяя буквально свою политику, приведшую к 1 сентября 1939 года. И польская рулетка ХХ века имеет все шансы повториться в основных чертах в ХХI веке, потому что пропагандистская ложь Польши и Запада о «пакте Молотова — Риббентропа» скрывает истинную подоплёку начала Второй мировой войны.
Теперь Польша уповает на стратегическое партнёрство с США и гарантии НАТО. Прямые гарантии Англии в 1939 году Польше оказались блефом, а сегодня она уповает только 5 статью Устава НАТО о взаимопомощи, которая не имеет обязательного характера, прямого военного договора вообще нет. А что есть ещё?
Есть резкое ухудшение отношений Польши с Германией и Россией, и напряжённые отношения с бандеровской Украиной. Из-за Бандеры и его роли в истории.
Глава комитета польского сейма по вопросам выплаты репараций (!) Аркадиуш Мулярчик требует с Германии 850 млрд. долларов (!) репарационных выплат: «Германия 70 лет прятала голову в песок, они станут напоминанием о справедливости, о том, что Польше принадлежит». И это не отдельное мнение, за ним стоит новый «польский начальник» Ярослав Качиньский, который заявляет, что «страна не получила компенсации за гигантский военный ущерб».
С России Польша не стесняется требовать репарации по итогам войны в 20-х годах прошлого века после революции 1917 года. Германия считает вопрос репараций давно закрытым, ей проще закрыть сегодня Польше кредиты. Россия возмущена и официально вообще ничего не отвечает. Только подсчитывает снесённые польскими националистами памятники советским освободителям от фашистского рабства.
Причины этого сумасшествия Польши все знают: приближается время расплачиваться за льготные кредиты Евросоюза, заканчивается бесплатный (в основном) германский сыр для Польши, а денег отдавать полученные кредиты у «польского чуда» нет. Кажется, самое время для Польши обратиться к «стратегическому партнёру» США за экономической помощью, как к новому другу. Так нет, вместо этого Польша требует денег одновременно от Германии и России!
Фактически Польша хочет решать свои экономические проблемы военно-политическим путём, предлагает США сделать Польшу своим главным военным партнёром в Европе, вместо Германии, переместив в Польшу американские военные базы из Германии. Последняя идея польских властей – создать на своих восточных границах американскую военную базу «Форт Трамп». И экономично, и символично.
Известно, что США часто оставляют вооружение на своих базах, выведя под каким-нибудь предлогом личный состав. Видимо, Польша надеется в дальнейшем на безвозмездную передачу таким образом американского оружия для поддержания её обороноспособности. Как гарантии от Германии и от России? И возможности экспансии на Украину, где славят убийцу поляков Бандеру? От Германии и России Польша требует денег, а у США просит не денег, но оружия. Вот такая новая польская рулетка!
США пока думают, как им сыграть на великопольских амбициях. Англия сыграла на них в 1939 году, теперь предоставляется возможность для США. Трамп уже объявил Польшу «душой Европы». Эта «душа» сразу выдвинула требование репараций к Германии. А ведь Германия объявлена тем же Трампом «плохой страной», германо-американские отношения ухудшаются из-за независимой экономической политики Германии, строящей совместно с Россией и наперекор американцам СП-2. Возможно, за польским сумасшествием стоит трамповский Вашингтон…
Польский эксперт Анджей Запаловский
Эти комбинации, конечно же, не являются секретом и в Польше. Политолог Анджей Запаловский, представляющий как бы патриотическую польскую оппозицию националистической партии «ПиС» Ярослава Качиньского, говорит о необходимости самостоятельной политики Польши, для чего нужно восстанавливать отношения с Россией. Польский депутат Европарламента Янущ Корвин-Микке делает прогнозы о гражданской войне в Европе и, опять же, говорит о необходимости восстановления отношений с Россией для решения проблем европейской безопасности.
А вот нужно ли России беспокоиться о «безопасности Европы»? Сегодня мы вполне почувствовали благодарность просвещённой Европы за освобождение от гитлеровского фашизма…
В общем-то, это старые планы героя Польши Юзефа Пилсудского во времена его искренней дружбы с Гитлером: пойти объединённым походом на Россию. Об этой конечной цели и «анти-России» Якуб не говорит, а ему не напоминают, чем всё это закончилось. Мы напомним.
Дружба Польши с гитлеровской Германией после смерти Пилсудского в 1935 году увенчалась совместным расчленением Чехословакии, после договорённости об этом западных «демократий» с Гитлером в Мюнхене в сентябре 1938 года. Однако в начале 1939 года Польша резко меняет курс на дружбу с Англией, начинаются переговоры о заключении англо-польского военного договора с предоставлением соответствующих гарантий, что Гитлер воспринял как предательство политики Пилсудского и Германии. 25 августа 1939 года был подписан англо-польский договор, а 1 сентября 1939 гитлеровская Германия устроила провокацию в Гляйвице и напала на Польшу. К могиле Пилсудского Гитлер выставил потом почётный караул.
Таким образом, непосредственным поводом для нападения Гитлера на Польшу послужил англо-польский военный договор и изменение прогерманского политического курса Польши. Английские гарантии Польше оказались блефом, игра в политическую рулетку с Англией закончилась тогда для Польши катастрофой. Советская Россия никаких гарантий Польше с её антироссийским курсом не давала, воевать за враждебную страну с Германией было бы парадоксом.
Поразительно, но сегодня история повторяется, Польша опять играет в рулетку с англосаксонскими странами, теперь главным «стратегическим партнёром» выступают США, повторяя буквально свою политику, приведшую к 1 сентября 1939 года. И польская рулетка ХХ века имеет все шансы повториться в основных чертах в ХХI веке, потому что пропагандистская ложь Польши и Запада о «пакте Молотова — Риббентропа» скрывает истинную подоплёку начала Второй мировой войны.
Теперь Польша уповает на стратегическое партнёрство с США и гарантии НАТО. Прямые гарантии Англии в 1939 году Польше оказались блефом, а сегодня она уповает только 5 статью Устава НАТО о взаимопомощи, которая не имеет обязательного характера, прямого военного договора вообще нет. А что есть ещё?
Есть резкое ухудшение отношений Польши с Германией и Россией, и напряжённые отношения с бандеровской Украиной. Из-за Бандеры и его роли в истории.
Глава комитета польского сейма по вопросам выплаты репараций (!) Аркадиуш Мулярчик требует с Германии 850 млрд. долларов (!) репарационных выплат: «Германия 70 лет прятала голову в песок, они станут напоминанием о справедливости, о том, что Польше принадлежит». И это не отдельное мнение, за ним стоит новый «польский начальник» Ярослав Качиньский, который заявляет, что «страна не получила компенсации за гигантский военный ущерб».
С России Польша не стесняется требовать репарации по итогам войны в 20-х годах прошлого века после революции 1917 года. Германия считает вопрос репараций давно закрытым, ей проще закрыть сегодня Польше кредиты. Россия возмущена и официально вообще ничего не отвечает. Только подсчитывает снесённые польскими националистами памятники советским освободителям от фашистского рабства.
Причины этого сумасшествия Польши все знают: приближается время расплачиваться за льготные кредиты Евросоюза, заканчивается бесплатный (в основном) германский сыр для Польши, а денег отдавать полученные кредиты у «польского чуда» нет. Кажется, самое время для Польши обратиться к «стратегическому партнёру» США за экономической помощью, как к новому другу. Так нет, вместо этого Польша требует денег одновременно от Германии и России!
Фактически Польша хочет решать свои экономические проблемы военно-политическим путём, предлагает США сделать Польшу своим главным военным партнёром в Европе, вместо Германии, переместив в Польшу американские военные базы из Германии. Последняя идея польских властей – создать на своих восточных границах американскую военную базу «Форт Трамп». И экономично, и символично.
Известно, что США часто оставляют вооружение на своих базах, выведя под каким-нибудь предлогом личный состав. Видимо, Польша надеется в дальнейшем на безвозмездную передачу таким образом американского оружия для поддержания её обороноспособности. Как гарантии от Германии и от России? И возможности экспансии на Украину, где славят убийцу поляков Бандеру? От Германии и России Польша требует денег, а у США просит не денег, но оружия. Вот такая новая польская рулетка!
США пока думают, как им сыграть на великопольских амбициях. Англия сыграла на них в 1939 году, теперь предоставляется возможность для США. Трамп уже объявил Польшу «душой Европы». Эта «душа» сразу выдвинула требование репараций к Германии. А ведь Германия объявлена тем же Трампом «плохой страной», германо-американские отношения ухудшаются из-за независимой экономической политики Германии, строящей совместно с Россией и наперекор американцам СП-2. Возможно, за польским сумасшествием стоит трамповский Вашингтон…
Польский эксперт Анджей Запаловский
Эти комбинации, конечно же, не являются секретом и в Польше. Политолог Анджей Запаловский, представляющий как бы патриотическую польскую оппозицию националистической партии «ПиС» Ярослава Качиньского, говорит о необходимости самостоятельной политики Польши, для чего нужно восстанавливать отношения с Россией. Польский депутат Европарламента Янущ Корвин-Микке делает прогнозы о гражданской войне в Европе и, опять же, говорит о необходимости восстановления отношений с Россией для решения проблем европейской безопасности.
А вот нужно ли России беспокоиться о «безопасности Европы»? Сегодня мы вполне почувствовали благодарность просвещённой Европы за освобождение от гитлеровского фашизма…
- Автор:
- Виктор Каменев
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