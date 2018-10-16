Заплатите чужие долги, или Очередная инициатива Алексея Кудрина
Признаться, впервые увидев заголовки этой новости, я не поверил своим глазам. Она выглядела не только абсурдной, но и чудовищно вредной для действующей власти. Но «развидеть» не получилось – новостные порталы продолжали настаивать, что кто-то предлагает обязать граждан РФ платить долги за коммунальные услуги, накопленные их соседями.
Первое же знакомство с темой немного прояснило ситуацию: оказывается, с подобной инициативой выступил Центр стратегических разработок, возглавляемый Алексеем Кудриным. А эти, конечно, способны на все… Однако, как выяснилось при более глубоком знакомстве с инициативой, реальность её воплощения в жизнь равняется нулю, а значит, она имеет смысл только как информационная торпеда, призванная в очередной раз ударить по репутации Путина и правительства.
Сначала успокоим всех, кто подумал, что добросовестных плательщиков обяжут платить буквально все долги неплательщиков – нет, это не совсем так. Инициатива кудринских экспертов касается только оплаты так называемого общедомового имущества: его содержания, ухода и так далее. То есть речь может пойти о содержании подъезда, его текущего ремонта, взносов на капитальный ремонт дома, очередь на который подойдет лет через тридцать, расходов на электроэнергию (а в подъезде и в подвалах дома есть электричество), воду (а вы должны оплачивать разницу между показаниями общедомового счетчика и суммой фактически потребленной жильцами воды) и тому подобных тратах.
Такой подход придает данной инициативе некоторую легитимность: действительно, кто-то же должен это оплачивать? Но на этом, пожалуй, она и заканчивается…
В качестве обеспечения по долгам неплательщиков предполагается накладывать арест на квартиру должника. После того как остальные жители подъезда или дома выплатили его долг, они имеют право подать в суд на неплательщика, добиться продажи его квартиры и получить потраченные средства обратно. То есть формально речь не идет о каком-то грабеже.
Но дело в том, что российское законодательство не очень дружелюбно по отношению к тем, кто хочет отнять у человека последнее. В частности, нельзя выселить человека из единственной квартиры. Тем более в том случае, если в ней прописаны несовершеннолетние или инвалиды, или некоторые другие категории льготников. Реализация подобной инициативы потребует внесения очень серьезных изменений в законодательство страны, на что вряд ли согласится «партия власти», и без того получившая мощнейший репутационный удар в результате протаскивания пенсионной реформы (тоже предложенной кудринским ЦСР).
Есть и другие особенности законодательства, которые ставят подобную реформу под сомнение. Например, Конституция РФ однозначно запрещает принуждение к членству в какой-либо организации. Касается это и ТСЖ, которые являются своеобразной «фокус-группой» предложенной реформы. Нельзя заставить собственника жилья вступить в ТСЖ, особенно, если это старая, ещё советская приватизированная квартира, коих сейчас абсолютное большинство по стране. Следовательно, попытки возложить на него солидарную ответственность за чей-то долг, пусть даже она прописана в уставе ТСЖ, заведомо обречены на провал.
Кроме того, возникает резонный вопрос: а если кто-то и без того платит на пределе своих скромных возможностей и новые платежи просто осилить не в состоянии? Как быть с этими людьми? Предоставить им право не платить? Но тогда смысл всей реформы сразу теряется – платить не будет никто, ибо прибыли от этого не предвидится, а в перспективе только хождение по судам или оплата услуг адвокатов. Значит, добросовестных плательщиков придется именно обязать оплачивать чужие долги. И если они не в состоянии этого делать, значит, они тоже становятся должниками?
Удивительная особенность данного предложения именно в том и заключается, что оно будет отличным раздражителем для всех: и бедных, и богатых. Если у пенсионной реформы были хоть какие-то сторонники, то тут, вероятно, можно ожидать полного народного единства. И оно будет направлено против власти во всех её ипостасях. А значит, возникает резонный вопрос: а не это ли главная цель подобной инициативы?
За последнее время было немало таких вот ударов по репутации Кремля. Это и пенсионная реформа, необходимость которой так и не была доказана, и недавняя инициатива с введением социальной нормы потребления электроэнергии, и повышение НДС, и разного рода мелкие, но неприятные вбросы в СМИ вроде скорого исчезновения из продажи поваренной соли. И у всякого, кто внимательно наблюдает за происходящим в стране, возникает резонный вопрос: а не является ли все это частью скоординированной компании по подготовке русского «майдана»?
В 2014 году, когда начались события на Украине, я предположил, что Запад, вероятнее всего, начнет не быструю, но последовательную игру по дискредитации российской власти и лично Владимира Путина. Тогда я назвал эту стратегию «Тысяча легких пощечин тирану».
Прошло уже четыре года, и за это время мы имели сотни возможностей убедиться, что какая-то похожая тактика и взята на вооружение нашими противниками. Понимая, что нахрапом путинскую Россию не свалить, Вашингтон сосредоточился на нанесении сотен мелких, но неприятных ударов по репутации Кремля. Базой тут являются санкции, которые замедляют экономическое развитие страны и бьют по уровню жизни миллионов россиян, а вот «надстройка» именно такая, из не очень болезненных, но унизительных шлепков.
Наверное, у нас не получится даже перечислить их все. Тут и скандалы с нашей разведкой, выставляющие нашу страну какой-то неудачницей, и судебные «прихватки» Украины, выступающей жалобщицей во всех международных судах, и бесконечные провокации на Донбассе, и мощнейший «наезд» на наших спортсменов, и возможная автокефалия украинских раскольников, и так далее. Самое главное во всех этих «пощечинах» — мы не можем на них адекватно ответить, мы вынуждены мириться с ролью этакого всемирного «терпилы», что, разумеется, отнюдь не добавляет авторитета ни Владимиру Путину, ни его политике.
Но, вероятно, ещё болезненнее мы переживаем пощечины от наших внутренних врагов – интеллигенции, самозваной «элиты» и экономических «гениев», которые за четверть века официально признанного либерального курса не смогли обеспечить России сколько-нибудь значимый и устойчивый прогресс. И в последние месяцы таких «пощечин» стало как-то очень уж много, они просто сыплются на Кремль, который, по какой-то непонятной причине, продолжает все это терпеть.
Наверное, у нас нет сомнений в том, что новая инициатива господина Кудрина имеет мало шансов быть принятой. Отрицательно уже высказались и в Государственной думе – профильный комитет ГД назвал эту инициативу противоречащей Гражданскому кодексу. Но все-таки не будем спешить с выводами. Господин Кудрин, кажется, пользуется незаслуженно высоким доверием в Кремле, а посему никто не удивится, если инициатива все-таки начнет всерьез рассматриваться и обсуждаться.
Кстати, 10 октября, выступая на заседании правления Российского союза промышленников и предпринимателей, Алексей Кудрин заявил, что ради снижения напряженности в отношениях с Западом Россия должна идти на любые уступки. Позиция Запада известна – это, в первую очередь, возвращение Крыма Украине. То есть де-факто господин Кудрин призвал к нарушению территориальной целостности России.
И кто-то ещё сомневается, что подробные инициативы носят намеренный, продуманный и хорошо скоординированный характер? Увы, тут нет сомнений даже в том, кто их координирует.
И не совсем понятно только одно: почему этот господин до сих пор возглавляет Счетную палату, а не сидит в «Лефортово»?
Первое же знакомство с темой немного прояснило ситуацию: оказывается, с подобной инициативой выступил Центр стратегических разработок, возглавляемый Алексеем Кудриным. А эти, конечно, способны на все… Однако, как выяснилось при более глубоком знакомстве с инициативой, реальность её воплощения в жизнь равняется нулю, а значит, она имеет смысл только как информационная торпеда, призванная в очередной раз ударить по репутации Путина и правительства.
Сначала успокоим всех, кто подумал, что добросовестных плательщиков обяжут платить буквально все долги неплательщиков – нет, это не совсем так. Инициатива кудринских экспертов касается только оплаты так называемого общедомового имущества: его содержания, ухода и так далее. То есть речь может пойти о содержании подъезда, его текущего ремонта, взносов на капитальный ремонт дома, очередь на который подойдет лет через тридцать, расходов на электроэнергию (а в подъезде и в подвалах дома есть электричество), воду (а вы должны оплачивать разницу между показаниями общедомового счетчика и суммой фактически потребленной жильцами воды) и тому подобных тратах.
Такой подход придает данной инициативе некоторую легитимность: действительно, кто-то же должен это оплачивать? Но на этом, пожалуй, она и заканчивается…
В качестве обеспечения по долгам неплательщиков предполагается накладывать арест на квартиру должника. После того как остальные жители подъезда или дома выплатили его долг, они имеют право подать в суд на неплательщика, добиться продажи его квартиры и получить потраченные средства обратно. То есть формально речь не идет о каком-то грабеже.
Но дело в том, что российское законодательство не очень дружелюбно по отношению к тем, кто хочет отнять у человека последнее. В частности, нельзя выселить человека из единственной квартиры. Тем более в том случае, если в ней прописаны несовершеннолетние или инвалиды, или некоторые другие категории льготников. Реализация подобной инициативы потребует внесения очень серьезных изменений в законодательство страны, на что вряд ли согласится «партия власти», и без того получившая мощнейший репутационный удар в результате протаскивания пенсионной реформы (тоже предложенной кудринским ЦСР).
Есть и другие особенности законодательства, которые ставят подобную реформу под сомнение. Например, Конституция РФ однозначно запрещает принуждение к членству в какой-либо организации. Касается это и ТСЖ, которые являются своеобразной «фокус-группой» предложенной реформы. Нельзя заставить собственника жилья вступить в ТСЖ, особенно, если это старая, ещё советская приватизированная квартира, коих сейчас абсолютное большинство по стране. Следовательно, попытки возложить на него солидарную ответственность за чей-то долг, пусть даже она прописана в уставе ТСЖ, заведомо обречены на провал.
Кроме того, возникает резонный вопрос: а если кто-то и без того платит на пределе своих скромных возможностей и новые платежи просто осилить не в состоянии? Как быть с этими людьми? Предоставить им право не платить? Но тогда смысл всей реформы сразу теряется – платить не будет никто, ибо прибыли от этого не предвидится, а в перспективе только хождение по судам или оплата услуг адвокатов. Значит, добросовестных плательщиков придется именно обязать оплачивать чужие долги. И если они не в состоянии этого делать, значит, они тоже становятся должниками?
Удивительная особенность данного предложения именно в том и заключается, что оно будет отличным раздражителем для всех: и бедных, и богатых. Если у пенсионной реформы были хоть какие-то сторонники, то тут, вероятно, можно ожидать полного народного единства. И оно будет направлено против власти во всех её ипостасях. А значит, возникает резонный вопрос: а не это ли главная цель подобной инициативы?
За последнее время было немало таких вот ударов по репутации Кремля. Это и пенсионная реформа, необходимость которой так и не была доказана, и недавняя инициатива с введением социальной нормы потребления электроэнергии, и повышение НДС, и разного рода мелкие, но неприятные вбросы в СМИ вроде скорого исчезновения из продажи поваренной соли. И у всякого, кто внимательно наблюдает за происходящим в стране, возникает резонный вопрос: а не является ли все это частью скоординированной компании по подготовке русского «майдана»?
В 2014 году, когда начались события на Украине, я предположил, что Запад, вероятнее всего, начнет не быструю, но последовательную игру по дискредитации российской власти и лично Владимира Путина. Тогда я назвал эту стратегию «Тысяча легких пощечин тирану».
Прошло уже четыре года, и за это время мы имели сотни возможностей убедиться, что какая-то похожая тактика и взята на вооружение нашими противниками. Понимая, что нахрапом путинскую Россию не свалить, Вашингтон сосредоточился на нанесении сотен мелких, но неприятных ударов по репутации Кремля. Базой тут являются санкции, которые замедляют экономическое развитие страны и бьют по уровню жизни миллионов россиян, а вот «надстройка» именно такая, из не очень болезненных, но унизительных шлепков.
Наверное, у нас не получится даже перечислить их все. Тут и скандалы с нашей разведкой, выставляющие нашу страну какой-то неудачницей, и судебные «прихватки» Украины, выступающей жалобщицей во всех международных судах, и бесконечные провокации на Донбассе, и мощнейший «наезд» на наших спортсменов, и возможная автокефалия украинских раскольников, и так далее. Самое главное во всех этих «пощечинах» — мы не можем на них адекватно ответить, мы вынуждены мириться с ролью этакого всемирного «терпилы», что, разумеется, отнюдь не добавляет авторитета ни Владимиру Путину, ни его политике.
Но, вероятно, ещё болезненнее мы переживаем пощечины от наших внутренних врагов – интеллигенции, самозваной «элиты» и экономических «гениев», которые за четверть века официально признанного либерального курса не смогли обеспечить России сколько-нибудь значимый и устойчивый прогресс. И в последние месяцы таких «пощечин» стало как-то очень уж много, они просто сыплются на Кремль, который, по какой-то непонятной причине, продолжает все это терпеть.
Наверное, у нас нет сомнений в том, что новая инициатива господина Кудрина имеет мало шансов быть принятой. Отрицательно уже высказались и в Государственной думе – профильный комитет ГД назвал эту инициативу противоречащей Гражданскому кодексу. Но все-таки не будем спешить с выводами. Господин Кудрин, кажется, пользуется незаслуженно высоким доверием в Кремле, а посему никто не удивится, если инициатива все-таки начнет всерьез рассматриваться и обсуждаться.
Кстати, 10 октября, выступая на заседании правления Российского союза промышленников и предпринимателей, Алексей Кудрин заявил, что ради снижения напряженности в отношениях с Западом Россия должна идти на любые уступки. Позиция Запада известна – это, в первую очередь, возвращение Крыма Украине. То есть де-факто господин Кудрин призвал к нарушению территориальной целостности России.
И кто-то ещё сомневается, что подробные инициативы носят намеренный, продуманный и хорошо скоординированный характер? Увы, тут нет сомнений даже в том, кто их координирует.
И не совсем понятно только одно: почему этот господин до сих пор возглавляет Счетную палату, а не сидит в «Лефортово»?
- Автор:
- Виктор Кузовков
- Использованы фотографии:
- depositphotos.com
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