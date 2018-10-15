И что дальше? Токио грозит новыми протестами из-за стрельб на Курилах

Япония предупредила Россию, что в случае проведения российскими вооруженными силами учебных стрельб в районе "северных территорий (российские южные Курилы), японское правительство заявит протест, так как учения ВС России в данном районе противоречат позиции Токио по этим территориям. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров страны Ёсихидэ Суга.Согласно заявлению Ёсихидэ Суга, укрепление Россией оборонного потенциала на четырех "северных островах" не соответствуют позиции Японии, и если Россия все же начнет проводить в том районе учебные стрельбы, то Токио заявит решительный протест по данному поводу. При этом японский политик подчеркнул, что Токио и дальше намерено вести переговоры с Москвой о заключении мирного договора, но только после решения территориального вопроса.Необходимо отметить, что в последнее время Япония буквально "засыпала" российский МИД своими протестами и претензиями в отношении южнокурильских островов, принадлежащих России. В ответ на это в российском внешнеполитическом ведомстве предупредили Токио, что все эти участившиеся претензии "не способствуют установлению позитивной атмосферы в двусторонних отношениях".Япония намерена добиться от России передачи ей суверенитета над островами Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи в ответ на подписание мирового соглашения и считает острова своими "северными территориями". В Москве неоднократно отвечали, что принадлежность островов России имеет соответствующее международно-правовое оформление и не подлежит сомнению.