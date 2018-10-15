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И что дальше? Токио грозит новыми протестами из-за стрельб на Курилах

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Япония предупредила Россию, что в случае проведения российскими вооруженными силами учебных стрельб в районе "северных территорий (российские южные Курилы), японское правительство заявит протест, так как учения ВС России в данном районе противоречат позиции Токио по этим территориям. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров страны Ёсихидэ Суга.

И что дальше? Токио грозит новыми протестами из-за стрельб на Курилах



Согласно заявлению Ёсихидэ Суга, укрепление Россией оборонного потенциала на четырех "северных островах" не соответствуют позиции Японии, и если Россия все же начнет проводить в том районе учебные стрельбы, то Токио заявит решительный протест по данному поводу. При этом японский политик подчеркнул, что Токио и дальше намерено вести переговоры с Москвой о заключении мирного договора, но только после решения территориального вопроса.

Необходимо отметить, что в последнее время Япония буквально "засыпала" российский МИД своими протестами и претензиями в отношении южнокурильских островов, принадлежащих России. В ответ на это в российском внешнеполитическом ведомстве предупредили Токио, что все эти участившиеся претензии "не способствуют установлению позитивной атмосферы в двусторонних отношениях".

Япония намерена добиться от России передачи ей суверенитета над островами Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи в ответ на подписание мирового соглашения и считает острова своими "северными территориями". В Москве неоднократно отвечали, что принадлежность островов России имеет соответствующее международно-правовое оформление и не подлежит сомнению.
Использованы фотографии:
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