Демонстрация дружбы: в Катар прибыл американский десантный корабль
В воскресенье в порт Дохи (столица Катара) зашел универсальный десантный корабль (УДК) ВМС США «Essex» (LHD-2), передает РИА Новости.
По данным Минобороны страны, визит корабля был запланирован заранее.
Как заявили в военном ведомстве, заход УДК в Доху осуществлен в рамках военного сотрудничества с эмиратом по борьбе с экстремизмом и терроризмом.
Кроме того, данный визит посылает мировой общественности сигнал о приверженности Соединенных Штатов безопасности ближневосточного региона, свободе примыкающих к нему морских путей, а также защите торговой активности стран, говорится в сообщении Минобороны.
В ведомстве подчеркнули, что заход корабля «Essex» демонстрирует «дружбу и глубину двухстороннего сотрудничества» между двумя странами.
Сообщается, что на борту десантного корабля находятся три тысячи военнослужащих, в том числе 1,6 тыс. морских пехотинцев США.
Напомним, недавно в Дохе выразили «глубокую озабоченность» исчезновением саудовского журналиста Джамаля Хашукджи на фоне публикаций в СМИ сообщений о причастности к его пропаже катарских властей.
Журналист Хашукджи, критиковавший деятельность своего правительства, пропал 2 октября в Турции после посещения консульства Саудовской Аравии.
Доха потребовала проведения тщательного и прозрачного расследования по делу, чтобы установить всех причастных к преступлению «вне зависимости от политических пристрастий».
По данным Минобороны страны, визит корабля был запланирован заранее.
Как заявили в военном ведомстве, заход УДК в Доху осуществлен в рамках военного сотрудничества с эмиратом по борьбе с экстремизмом и терроризмом.
Кроме того, данный визит посылает мировой общественности сигнал о приверженности Соединенных Штатов безопасности ближневосточного региона, свободе примыкающих к нему морских путей, а также защите торговой активности стран, говорится в сообщении Минобороны.
В ведомстве подчеркнули, что заход корабля «Essex» демонстрирует «дружбу и глубину двухстороннего сотрудничества» между двумя странами.
Сообщается, что на борту десантного корабля находятся три тысячи военнослужащих, в том числе 1,6 тыс. морских пехотинцев США.
Напомним, недавно в Дохе выразили «глубокую озабоченность» исчезновением саудовского журналиста Джамаля Хашукджи на фоне публикаций в СМИ сообщений о причастности к его пропаже катарских властей.
Журналист Хашукджи, критиковавший деятельность своего правительства, пропал 2 октября в Турции после посещения консульства Саудовской Аравии.
Доха потребовала проведения тщательного и прозрачного расследования по делу, чтобы установить всех причастных к преступлению «вне зависимости от политических пристрастий».
- Использованы фотографии:
- https://twitter.com/USAmbQatar
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