Журналист: американцам в Сирии больше ничего «не светит»
Президент Сирии Башар Асад находится сегодня в безопасности, и американцы должны прекратить военное вмешательство во внутренние дела республики, пишет обозреватель журнала National Interest Дуг Бэндоу.
Бэндоу провел в Сирии неделю и убедился, что страной руководят официальные власти, имеющие широкую поддержку населения. Люди с оптимизмом смотрят в будущее, они доверяют Асаду, отмечает он.
По его мнению, ставка Вашингтона на отстранение Асада от власти не выдерживает критики – вместо него может прийти «кто-то пострашнее». Да и потом, каким образом американцы собирались превратить Сирии в демократическое и либеральное государство»? С помощью «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ), что ли? Вряд ли эта группировка могла привести к такому результату, полагает журналист.
Гражданская война в САР – большая трагедия, и Белый дом не имеет права вторгаться в эту страну, тем более занимать там территорию и пытаться дробить суверенное государство. Все военные цели США в Сирии превратились в «чистую фантастику» – Асад уже одержал победу.
Трамп должен положить конец последнему злоключению США на Ближнем Востоке. Башар Асад выиграл, а Вашингтон проиграл, заключает автор.
Между тем МИД РФ призвал страны Запада отказаться от геополитических амбиций в Сирии и прекратить поддержку разного рода боевиков, дестабилизирующих обстановку в республике. Особенно в свете того, что два баллона с хлором «выданных» Белым каскам» для организации химической провокации, недавно попали в руки террористов ИГ (группировка запрещена в РФ).
Этот факт, по мнению российских дипломатов, является прямым следствием попустительства Запада. А его обещание нанести по правительственным объектам Сирии ракетный удар рассматривается террористами как прямой сигнал к действию, приводит заявление газета Известия.
Ведомство выразило озабоченность сообщениями о подготовке игиловцами очередных химических атак и в очередной раз призвало западные страны отреагировать и пресечь их осуществление, применив свои рычаги воздействия.
Бэндоу провел в Сирии неделю и убедился, что страной руководят официальные власти, имеющие широкую поддержку населения. Люди с оптимизмом смотрят в будущее, они доверяют Асаду, отмечает он.
По его мнению, ставка Вашингтона на отстранение Асада от власти не выдерживает критики – вместо него может прийти «кто-то пострашнее». Да и потом, каким образом американцы собирались превратить Сирии в демократическое и либеральное государство»? С помощью «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ), что ли? Вряд ли эта группировка могла привести к такому результату, полагает журналист.
Гражданская война в САР – большая трагедия, и Белый дом не имеет права вторгаться в эту страну, тем более занимать там территорию и пытаться дробить суверенное государство. Все военные цели США в Сирии превратились в «чистую фантастику» – Асад уже одержал победу.
Трамп должен положить конец последнему злоключению США на Ближнем Востоке. Башар Асад выиграл, а Вашингтон проиграл, заключает автор.
Между тем МИД РФ призвал страны Запада отказаться от геополитических амбиций в Сирии и прекратить поддержку разного рода боевиков, дестабилизирующих обстановку в республике. Особенно в свете того, что два баллона с хлором «выданных» Белым каскам» для организации химической провокации, недавно попали в руки террористов ИГ (группировка запрещена в РФ).
Этот факт, по мнению российских дипломатов, является прямым следствием попустительства Запада. А его обещание нанести по правительственным объектам Сирии ракетный удар рассматривается террористами как прямой сигнал к действию, приводит заявление газета Известия.
Ведомство выразило озабоченность сообщениями о подготовке игиловцами очередных химических атак и в очередной раз призвало западные страны отреагировать и пресечь их осуществление, применив свои рычаги воздействия.
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