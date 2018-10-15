Израильские СМИ: Москва поможет Тегерану обойти санкции США
Россия не оставит Иран в беде и поможет ему в создании механизма обхода американских санкций, пишет издание Mako.co.il.
По данным ресурса, ссылающегося на некий секретный документ в МИД Израиля, этот механизм был обсужден и одобрен на трехсторонней встрече с участием Ирана, России и Турции в сентябре 2018 года.
Автор поясняет, что Тегеран будет поставлять свою нефть на нефтеперерабатывающие предприятия России, расположенные близ Каспийского моря, а затем она будет поставляться на международный рынок как российская.
По его словам, этот механизм поддержат и страны ЕС, которые не хотят выходить из соглашения по иранской ядерной программе от 2015 года.
Напомним, ранее Германия, Франция, Британия и Китай заявили о создании своего механизма для расчетов с Ираном в обход американских санкций.
В 2015 году в разработке соглашения об урегулировании проблемы иранской атома приняли участие и Соединенные Штаты. В итоге был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого освобождало Иран от введенных ранее экономических санкций.
Однако в мае 2018 года администрация Дональда Трампа заявила, что выходит из соглашения, восстанавливает прежние и вводит новые антииранские санкции. Остальные международные посредники выступили против такого решения. Они заявили, что займутся разработкой ответных мер, которые позволят продолжить торговлю с Ираном и защитят европейские компании от санкций США.
По данным ресурса, ссылающегося на некий секретный документ в МИД Израиля, этот механизм был обсужден и одобрен на трехсторонней встрече с участием Ирана, России и Турции в сентябре 2018 года.
Автор поясняет, что Тегеран будет поставлять свою нефть на нефтеперерабатывающие предприятия России, расположенные близ Каспийского моря, а затем она будет поставляться на международный рынок как российская.
По его словам, этот механизм поддержат и страны ЕС, которые не хотят выходить из соглашения по иранской ядерной программе от 2015 года.
Напомним, ранее Германия, Франция, Британия и Китай заявили о создании своего механизма для расчетов с Ираном в обход американских санкций.
В 2015 году в разработке соглашения об урегулировании проблемы иранской атома приняли участие и Соединенные Штаты. В итоге был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого освобождало Иран от введенных ранее экономических санкций.
Однако в мае 2018 года администрация Дональда Трампа заявила, что выходит из соглашения, восстанавливает прежние и вводит новые антииранские санкции. Остальные международные посредники выступили против такого решения. Они заявили, что займутся разработкой ответных мер, которые позволят продолжить торговлю с Ираном и защитят европейские компании от санкций США.
- Использованы фотографии:
- http://kremlin.ru
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