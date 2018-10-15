Раскол УПЦ используют для втягивания ВС РФ в войну. FT сливает данные

Противостояние между Украиной и России носит не религиозный, а геополитический характер. Однако раскол православной церкви наносит удар по концепции «Русского мира».

Американские и британские СМИ фактически открывают завесу «тайны» того, почему США с таким рвением «заботятся» о предоставлении так называемой автокефалии раскольнической УПЦ Киевского патриархата. Повод для США только один – всеми силами втянуть Россию в украинский конфликт.Издание Financial Times публикует материал, в котором заявляет о том, что предоставление автокефалии УПЦ КП может стать «поводом для нового вторжения на Украину».В статье утверждается, что высока вероятность именно такого развития событий «на фоне падения президентского рейтинга Владимира Путина».Западная пресса не без удовлетворения пишет, что православный мир оказался на грани раскола, который может стать своеобразным повторением раскола 1054 года, когда христианство, как единая религия, перестало существовать, и появились две его ветви: католицизм и православие.Заявлено, что «Путин может использовать войска, чтобы попытаться предотвратить раскол в православии».Из материала:Также в материале западных обозревателей объявлено, что Русская православная церковь «отказалась заклеймить кровопролитие на юго-востоке Украины, а это существенно увеличило ряды УПЦ Киевского патриархата».Все эти заявления дают понять, что Запад во главе с США продолжает предпринимать активные меры не просто для раскола единства народов России и Украины, но и для реального военного противостояния с затягиванием во внутриукраинский конфликт российских войск.