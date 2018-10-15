Памятник лётчику-герою Филипову открыли в Иркутской области

Памятник летчику-герою Роману Филипову, погибшему в Сирии 3 февраля этого года, был установлен в городе Черемхово Иркутской области. Скульптурная композиция представляет собой взмывающий в небо с взлетной полосы самолет, передает "Интерфакс".Как пояснил мэр города Черемхово Вадим Семенов, Роман Филипов никакого отношения к городу не имеет, так как не родился, не вырос, и не служил в Черемхове. Памятник ему установлен как Герою России, памятник его подвигу. Раньше в Советском Союзе была традиция устанавливать памятники героям, не привязываясь к их биографии, поэтому в городе приняли решение возродить эту традицию и установить памятник Филипову, восхищаясь его мужеством и его подвигом.Инициаторами установки памятника летчику-герою выступили студенты Черемховского горнотехнического колледжа, при чем с предложением они выступили еще в феврале - сразу после того, как в СМИ появилась информация о гибели Филипова. Город поддержал инициативу студентов и выделил место для установки в городской роще.Летчик-штурмовик Филипов погиб 3 февраля 2018 года, когда его Су-25 был подбит над сирийской провинцией Идлиб. Пилот катапультировался, но попал в окружение. Отстреливался от боевиков до последнего патрона, после чего подорвал себя гранатой. Роману Филипову посмертно присвоено звание Героя России.