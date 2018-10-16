Репортаж Колорадского Таракана. Странный праздник без улыбок

Приветствую вас, уважаемые мои друзья и товарищи читатели! Сегодня просто вынужден нарушить установленную очередность записок. По двум причинам. Во-первых, вчера у нас бурно праздновали День защитника. Естественно, и я сунул свой нос в "народное гулянье". Даже решил поменять местами выставку перемог нашего ВПК, поскольку мне так показалось интереснее, а вам полезнее.Итак, 14 октября. Очень странный день.Праздников у нас в этот день много. На все вкусы — Покров пресвятой Богородицы, День украинского казачества, День основания Украинской повстанческой армии, День защитника...Много праздников, как видите, на любой вкус.Писать много сегодня не буду. Наверное, достаточно перечислить наиболее важные мероприятия. Мы помолились за автокефалию, попытались снести памятник советскому генералу, прошлись маршем националистов, потеряли немного коротко стриженых "семинаристов" у Киево-Печерской лавры (полиция забрала)...Начну с молебна. Утро. Софийская площадь. Цитата из выступления Гидранта:Проникнувшись и помолясь, пошли вершить разумное, доброе и вечное. То есть очередной раз сносить памятник генералу Ватутину. Но тут вышел облом по полной программе.О том, что активисты ОУН собираются "максимально повредить советских идолов", было известно давно. На своих страницах в интернете они об этом хвастались достаточно много. Так что полиция подготовилась к встрече. Дальше слово начальнику киевской полиции Андрею Крищенко:Начальник столичной полиции добавил, что просил киевскую власть решить проблему с памятником: "Или перенести, или другим способом". В общем, все, на что оказались способны генералоненавистники — это несколько яиц издалека.Вообще, полиции было. И она не просто стояла, демонстрируя свое присутствие, а работала. Видимо, грядущие выборы стали тому причиной.Думаю, генерал был бы доволен таким количеством охраны.Теперь о "семинаристах". Полиция сообщила, что задержала возле Киево-Печерской лавры 122 человека. Группа мужчин спортивной внешности разного возраста с утра сосредоточилась на территории монастыря.Задержанные не сопротивлялись и добровольно сели в автозаки. Некоторые из них говорили правоохранителям, что они семинаристы.На территории Министерства обороны открыт мемориал погибшим в войне с Россией. Комплекс состоит из Зала памяти, в котором находится книга памяти с именами погибших военнослужащих, и стелы с колоколом.В дни, когда погибали защитники Украины, колокол будет бить столько раз, сколько воинов погибло. Четыре дня в году, когда на фронте не было потерь, колокол будет молчать. В день открытия Мемориала колокол ударил один раз.Ну и самое интересное. Праздничное шествие наших обожаемых националистов.Представители националистических и праворадикальных сил днем собрались у парка Шевченко в центре Киева. Перед собравшимися выступили лидеры Национального корпуса, Правого сектора, Свободы, ОУН, Конгресса украинских националистов. Также перед участниками выступил ветеран УПА 92-летний Теодор Дячун.А перед маршем участники АТО устроили футбольный турнир. Отмечаю сам факт, кто победил, честно говорю, не интересовался. Там все "победители".Марш националистов собрал около пятнадцати тысяч участников. Колонну возглавили участники АТО, за ними шли лидеры националистических сил. Я специально рассматривал лозунги на марше. "Слава Украине! Героям слава!", "Москаляку на гіляку", "Одна единая соборная Украина", "Бандера наш герой!", "Ганьба!", "На ножи", "Буде Украина вільна", "Пам'ятай, чужинець — тут господар українець".Уже на марше был замечен транспарант: "Повернемо Україну українцям". Марш закончился на Европейской площади, где запланирован концерт ко Дню защитника Украины. Позже на Европейской площади спели гимн Организации украинских националистов (ОУН) "Зродились ми великої години".Несколько личных наблюдений. В начале материала я написал о большом количестве праздников 14 октября. А в праздники люди радуются. Обратите внимание на лица празднующих. Ни одной счастливой, улыбающейся физиономии. Это лица бойцов перед атакой. Или лица преступников перед началом "дела". На ваш выбор. Поехали.Да, пиротехники было очень много, файеры ящиками раздавали, как гранаты на передовой. Но — характерно — ни один не полетел в окно или куда еще. Все было весьма четко организовано.На некоторых фото вы увидите детей с синими флагами с надписью "Национальный корпус". Не смотрите, что большинство из демонстрантов в детском возрасте. Это не ваша «Юнармия». Это ультраправая, ультрарадикальная организация, ставшая партией и даже имеющая 2 места в Раде.Создан Корпус был известным вам Андреем Билецким из батальона «Азов» на базе общественной организации «Гражданский корпус «Азов». Со всеми вытекающими отсюда последствиями.Своеобразная школа для боевиков Авакова из Национальных дружин, которые являются следующей ступенью. Сравните на фото лица представителей корпуса и дружин. Волчата и волки! Честно скажу, подходить к этим "сверхчеловекам" не хотелось...Милашка, правда? Тут даже такой скептик, как я не сомневается ни на грош, что такие, как этот сотник, приведут нас туда, куда надо. В смысле, в светлое будущее. У меня только один вопрос тут возник: в будущем чем светить-то станут?Полицейский спецназ находился как обычно, за Радой. Но, в отличие от предыдущих сборищ, работала полиция вчера выше всяких похвал. И это почувствовали все. От всех этих боевиков до простых зевак. Неплохая тренировка перед выборами...Кстати, о символике. Не знаю, обратили ли вы внимание на обилие разнообразных флагов, форменных курток, шевронов, униформ. Даже «Правый сектор» (запрещён в России) в этой массе не слишком заметен. Но заметен.Кстати, обратите внимание на возраст правосеков. Это не футбольные фанаты, не дети, у которых пока с мозгами сложности. Это мужики 40 плюс. Те, что уже должны уметь думать. И иметь убеждения!Обратите внимание. Флаги ветеранской организации участников АТО, шевроны одного из батальонов «Правого сектора».И последнее. Некоторые флаги выражают даже не символику организации, а её основные идеи. Обратите внимание на флаг ЕС в руках сторонников Яроша. Флаг ЕС перечеркнутый красным крестом.Знаете, что это означает? У нас свой путь и с ЕС нам не по пути. В отличие, например, от той же Тимошенко, предвыборная платформа которой гласит теперь, что «Наше будущее в ЕС, наша защита в НАТО».И теперь еще раз предлагаю всем посмотреть на радостные лица празднующих людей. Не видите? Ладно, я тоже не вижу. Вижу людей, которые пришли заявить о том, что они есть. И с этим не поспоришь. Можно только внимательно смотреть на лица и эмблемы. И делать выводы.Правда, вы подумали то же, что и я? Ладно, продолжаю.Одухотворенное лицо, да?А так?Лица, повторяю, в лица смотрите!Мило, правда? Украинские жинки тоже объединились во имя... Ой, промолчу. Сами знаете, кто у меня дома редактор. Единственное, что замечу, что оные здесь совершенно к месту. И дело не только в кепочках от ОУН-УПА (хотя хорошо сшили), а в уставе организации "Яворина", который кто-то по лени своей просто скопировал с устава одной женской организации, которая называлась NSF... И действовала в Третьем рейхе...А закончить материал хочу не совсем праздничным выводом. Националисты и все эти ультрас уже давно не дети. Это не волчата. Это матерые, отведавшие в боях на Донбассе крови волки.И если мы говорим о драке (ну вы часто говорите в своих комментариях), драться с ними надо по-взрослому. Жестоко и без оглядки на гуманизм и прочие "демократические ценности". Власти они не отдадут. Мне очень жаль это говорить, но наш "праздник" показал именно это.Сравните фото корпуса и дружины… Школьники и бойцы. Причем уже обученные и готовые в бой по приказу сотника. Прямо Германия 30-х годов прошлого века.Единственное, что утешает, так это то, что 15 тысяч из 3 000 000 — это все-таки не так много. И основная часть киян не шарахнуты по голове свободовским прапором и не колотятся головой об икону с Бандерой. Это тоже факт.