Чему поучиться у сирийцев? Народная поддержка Асада добила американцев в САР

«National Interest» признаёт поражение США в Сирии. Продолжение американского вмешательства в САР станет пустым расходованием ресурсов Штатов, а с ними у США в последние годы большая напряжёнка.Статья NI очевидно подготавливает информационное поле в Штатах под вывод американского военного контингента из Сирии. Данное издание обычно поддерживает посягательства империалистического белоголового орлана во всём мире. До последнего авторы NI отстаивают экспансионизм США, а тут вдруг подняли лапки. По всей видимости, кампания в Сирии для Вашингтона стала исключительно невыгодным мероприятием.Автор «National Interest» Дуг Бэндоу даже посетил Дамаск, чтобы доложить американским обывателям о пропащем характере миссии США в САР. По словам Бэндоу, в столице Сирии каждая стена украшена изображениями Башара Асада. Местные жители уверены в скором завершении войны и полны оптимизма.Помимо народной поддержки, крепнет также и «элитная» поддержка президента Сирии. Если в 2011 году правилом хорошего тона у местных "князей" считалось в пух и прах раскритиковать политику сирийского лидера, то теперь большинство из них единодушно присягнули ему на верность.Дальнейшее содержание военных баз США в Эт-Танфе и на курдских территориях бесперспективно. Лучшее, что сейчас могут сделать янки с точки зрения своей типичной колониальной стратегии – это эвакуировать игиловцев в Афганистан и закрыть свои военные базы в САР. Собственно, как раз этим, если верить агентству SANA, американцы и занимаются.Кстати, сирийский народ преподал всему миру очень важный урок, который, без сомнения, изменит архитектуру современного мира. Без сомнения, Россия внесла неоценимый вклад в победу над международным терроризмом в САР, однако, оставить республику американцы решили только после того, как поняли, что они ничего не могут сделать с народной поддержкой Асада.Да, мы смогли победить террористов на дальних рубежах, не пропустили боевиков на свою территорию, тем не менее, нам стоит оказывать национальному лидеру больший уровень поддержки: тогда американцы бы поняли, что воздействовать на Россию изнутри через своих агентов бесперспективно. Тут нам есть чему поучиться у сирийцев. Другой вопрос, готов лидер опираться именно на нас, а не на узкий круг небезызвестных лиц.