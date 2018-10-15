Стала известна стоимость ледокола «Лидер»
Предельная стоимость первого ледокола «Лидер» (без дополнительных расходов и НДС) составляет 98,6 млрд. рублей, сообщает Коммерсантъ.
Деньги будут выделяться из бюджета с 2020 года.
По данным газеты, контракт на первое судно должен быть подписан до конца 2019 года, закладка осуществлена не позднее февраля 2020 года. Передача судна заказчику запланирована на 2027 год. Строительство будет полностью профинансировано из федерального бюджета. Сообщается, что такая позиция поддержана президентом России.
Закладка остальных двух ледоколов планируется на 2023 год. Источники финансирования пока не определены.
Все три судна будут построены на верфи «Звезда». Чтобы не сорвать закладку первого ледокола «Роснефть» (основной участник консорциума верфи) намерен выдать судостроителям аванс в размере 3,5 млрд. руб., который позднее будет возмещен из бюджета.
Источник газеты оценил стоимость головного корабля с учетом всех дополнительных расходов в 115 млрд. рублей, серийных – на 10 процентов дешевле.
К декабрю этого года «Росатом», «Роснефть», «Звезда» и Минпромторг проработают сценарий финансирования госконтракта (стоимость сделки может корректироваться в зависимости от инфляции).
Напомним, мощность «Лидера» составит 120 МВт. Он должен стать единственным в мире ледоколом, способным круглогодично осуществлять проводку судов по Северному морскому пути, преодолевая лед толщиной более 4 метров. Коридор шириной до 50 метров он будет прокладывать со скорость 10-12 узлов.
Деньги будут выделяться из бюджета с 2020 года.
По данным газеты, контракт на первое судно должен быть подписан до конца 2019 года, закладка осуществлена не позднее февраля 2020 года. Передача судна заказчику запланирована на 2027 год. Строительство будет полностью профинансировано из федерального бюджета. Сообщается, что такая позиция поддержана президентом России.
Закладка остальных двух ледоколов планируется на 2023 год. Источники финансирования пока не определены.
Все три судна будут построены на верфи «Звезда». Чтобы не сорвать закладку первого ледокола «Роснефть» (основной участник консорциума верфи) намерен выдать судостроителям аванс в размере 3,5 млрд. руб., который позднее будет возмещен из бюджета.
Источник газеты оценил стоимость головного корабля с учетом всех дополнительных расходов в 115 млрд. рублей, серийных – на 10 процентов дешевле.
К декабрю этого года «Росатом», «Роснефть», «Звезда» и Минпромторг проработают сценарий финансирования госконтракта (стоимость сделки может корректироваться в зависимости от инфляции).
Напомним, мощность «Лидера» составит 120 МВт. Он должен стать единственным в мире ледоколом, способным круглогодично осуществлять проводку судов по Северному морскому пути, преодолевая лед толщиной более 4 метров. Коридор шириной до 50 метров он будет прокладывать со скорость 10-12 узлов.
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- Росатом
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