Как пирожки печёт. Китай запустил ещё два навигационных спутника

Китайская группировка спутниковой навигации Beidou-3 пополнилась еще двумя космическими аппаратами. Ракета-носитель "Чанчжэн-3B" с двумя навигационным спутниками успешно стартовала с космодрома "Сичан", передает ТАСС со ссылкой на Китайскую корпорацию аэрокосмической науки и техники (CASC)Как заявили в Китае, навигационные спутники Beidou-3, запущенные с космодрома "Сичан" в провинции Сычуань на юго-западе страны, стали 39-м и 40-м по счету в глобальной навигационной системе Beidou, создаваемой КНР. Оба спутника, спустя три часа после старта, вышли на заданную орбиту и готовы к проведению серии тестов, после которых начнут работать во взаимодействии с остальными аппаратами сети. На настоящий момент система Beidou-3 (глобальная, создается одновременно с национальной Beidou-1 и региональной Beidou-2 ) насчитывает 16 спутников. В планах CASC до конца года довести их количество до 18, а к концу 2020 года - до 30.Напоминаем, что 37 и 38 спутники навигационной системы Beidou были запущены 20 сентября, а прошедший запуск для ракет-носителей "Чанчжэн" стал 287-м. Предыдущий старт состоялся 9 октября этого года , когда на орбиту были выведены два спутника дистанционного зондирования Земли "Яогань-32".Глобальная сеть Beidou-3 покрывает всю территорию Китая и часть Азиатско-Тихоокеанского региона, а к концу 2020 года услуги китайской навигационной системы планируется предоставлять по всему миру.