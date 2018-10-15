ЦАГИ разрабатывает транспортник «интегральной схемы»
В Центральном аэрогидродинамическом институте им. Жуковского (ЦАГИ) приступили к испытаниям модели тяжелого транспортного самолета, создаваемого по интегральной схеме, сообщает пресс-служба предприятия.
Нетрадиционная компоновка – соединение крыла с фюзеляжем – позволит оптимально использовать внутренние объема самолета и повысить его аэродинамическую эффективность.
На данном этапе испытаний специалисты провели исследование аэродинамических характеристик модели на «внеэкранных» режимах, то есть при движении на больших высотах вдали от водной поверхности. Было изучено влияние основных элементов самолета на летные характеристики. Полученные данные будут использованы для совершенствования аэродинамической компоновки.
В скором времени начнутся испытания в присутствии экрана, имитирующего земную поверхность. Следующий этап – визуализация обтекания поверхности летательного аппарата.
Сообщается, что перспективный транспортник предназначен для межконтинентальной (до 6 тыс. км) транспортировки грузов массой до 500 тонн, в том числе в стандартных контейнерах. Их будут размещать внутри крыла через откидные люки, расположенные в центральной части самолета.
Предполагается, что летательный аппарат будет использовать существующие взлетно-посадочные полосы. Большую часть времени он летит на высоте от 3 до 12 метров от земли, воды или льда. За счет экранного эффекта, который создают эти поверхности, происходит значительный рост аэродинамического качества. В итоге снижается расход топлива (сжиженного газа) и увеличивается дальность полета.
По данным пресс-службы, такой самолет может использоваться в будущем для транспортных перевозок как внутри страны, так и на международных направлениях.
Нетрадиционная компоновка – соединение крыла с фюзеляжем – позволит оптимально использовать внутренние объема самолета и повысить его аэродинамическую эффективность.
На данном этапе испытаний специалисты провели исследование аэродинамических характеристик модели на «внеэкранных» режимах, то есть при движении на больших высотах вдали от водной поверхности. Было изучено влияние основных элементов самолета на летные характеристики. Полученные данные будут использованы для совершенствования аэродинамической компоновки.
В скором времени начнутся испытания в присутствии экрана, имитирующего земную поверхность. Следующий этап – визуализация обтекания поверхности летательного аппарата.
Сообщается, что перспективный транспортник предназначен для межконтинентальной (до 6 тыс. км) транспортировки грузов массой до 500 тонн, в том числе в стандартных контейнерах. Их будут размещать внутри крыла через откидные люки, расположенные в центральной части самолета.
Предполагается, что летательный аппарат будет использовать существующие взлетно-посадочные полосы. Большую часть времени он летит на высоте от 3 до 12 метров от земли, воды или льда. За счет экранного эффекта, который создают эти поверхности, происходит значительный рост аэродинамического качества. В итоге снижается расход топлива (сжиженного газа) и увеличивается дальность полета.
По данным пресс-службы, такой самолет может использоваться в будущем для транспортных перевозок как внутри страны, так и на международных направлениях.
- Использованы фотографии:
- ЦАГИ, http://tsagi.ru
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