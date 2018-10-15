Националисты выдвинули кандидата на кресло президента Украины. Так кого же?

На Украине определился кандидат от националистов на кресло президента Украины. Вместо Олега Тягнибока, являющегося лидером украинской националистической партии "Свобода", на роль украинского лидера будет баллотироваться его заместитель Руслан Кошулинский, сообщает "РБК-Украина".Как пишет издание, лидер националистов Тягнибок отказался баллотироваться на пост президента Украины, выставив вместо себя кандидатуру своего зама Кошулинского. При этом лидер "Свободы" обратился ко всем националистическим организациям Украины с призывом поддержать кандидатуру Кошулинского, но не исключил и поддержку другого кандидата от любой организации националистического толка, но при условии единства всех националистов страны. Свой отказ от участия в выборах Тягнибок объяснил "поиском компромиссной кандидатуры на фоне сложнейших президентских выборов".Предполагается, что о начале президентской и парламентской кампании, лидер "Свободы" объявит 1 января, в день рождения кумира "нациков" Украины - Степана Бандеры.Ранее украинские СМИ сообщали, что выдвижение единого кандидата от националистов на президентское кресло откладывается на неопределенный срок, так как представители "Свободы", "Национального корпуса" и запрещенного в России "Правого сектора" никак не могут договориться.