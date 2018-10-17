Кто затянет нефтяную петлю? Не 100, а 200 долларов за баррель!

Нефтяной рынок может взорваться из-за трудностей, с которыми столкнулись две крупнейших нефтедобывающих страны мира: Россия и Саудовская Аравия.России и Саудовской Аравии, при всех политических разногласиях и острой конкуренции на рынке углеводородов, в последние годы удавалось поддерживать хотя бы относительно приемлемый баланс уровней добычи и цен на нефть и вследствие этого на газ. Небезызвестное соглашение ОПЕК+ стало ещё одним подтверждением того, что нефтяные лидеры не разучились договариваться.Сторонние наблюдатели отмечают: мало кто обратил внимание на ту роль, которую сыграла Россия в том, чтобы затяжной, но теперь уже вялотекущий конфликт Саудовской Аравии с Ираном не переходил в горячую стадию. После того, как ОПЕК в конце 2016 года, договорившись с Россией и ещё десятью добывающими странами о сокращении добычи, остановила падение цен на нефть, именно с подачи Эр-Рияда в начале нынешнего лета добыча вновь несколько выросла. И тут дело ещё и в том, что одним из основных факторов роста цен на нефть стали как раз санкции США против Ирана.Однако нельзя исключать, что ряд последних событий, касающихся двух стран, может нарушить хрупкое равновесие, причём на многие годы. СМИ активно тиражировали язвительные комментарии наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда Аль Сауда о том, что Россия уже в ближайшие годы перестанет быть одним из ведущих игроков нефтяного рынка из-за исчерпания собственных запасов. Российские эксперты довольно вяло отвечали, что найдут способы задействовать новые месторождения, пусть и с более тяжёлыми условиями добычи.Поэтому и начнём с проблем нашего конкурента. Буквально на днях Саудовское королевство, этот неформальный лидер организации стран экспортёров нефти ОПЕК, а также традиционный союзник США на Ближнем и Среднем Востоке, нарвалось на чудовищный по европейским меркам «политический скандал». Скандал, казалось бы, совершенно неожиданный, так как в Эр-Рияде категорически отвергают все версии о возможной причастности к убийству оппозиционного журналиста Джамала Хашкаджи в Стамбуле.Колумниста Washington Post Джамала Хашкаджи, которого в некоторых СМИ называют Хашогги, вполне можно отнести к числу тех, «кто слишком много знал». Он когда-то работал медиасоветником Турки ибн Фейсала, бывшего посла в Великобритании и США, а до этого — главы Службы общей разведки Саудовской Аравии. Тот был знаком с Бен-Ладеном, лихо говорил о готовности Саудовского королевства отказаться от безъядерного статуса, ушёл из разведчиков в дипломаты после 11 сентября 2001 года. Некоторые источники даже утверждают, что Турки ибн Фейсал находился в Москве, когда случился теракт на Дубровке.Хашкаджи ушёл от него в журналистику, став одним из самых ярых критиков саудовских властей и политики наследного принца Мухаммеда бен Салмана. Но ведь это вовсе не делает его бывших хозяев сразу же теми, кто был напрямую заинтересован в его гибели (или пропаже. – Авт.). Более того, сам факт пропажи журналиста именно в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле выглядит как нарочитая «подстава». Да и для Турции, занятой сегодня мучительным процессом самоопределения, случившееся – весьма неприятный сюрприз.Однако не только западная пресса, но и политики сегодня, кажется, готовы действовать, исходя из известного по детективным романам принципа «кому выгодно». Его ведь уже опробовали их британские коллеги в деле Скрипалей. В США и Европе сейчас всерьёз обсуждается, какие санкции могут быть использованы против Саудовской Аравии. В санкционном плане или в списке, который уже появился на печатных и сетевых страницах, большинство пунктов – это не что иное, как прямой экономический, политический и военный шантаж Эр-Рияда со стороны США и их европейских союзников.Понятно, что естественным ответом любого государства, считающего себя независимым, должны стать не только протесты и декларации, но и реальные действия. CNN уже привело поистине роскошный список ответных мер, которые Эр-Рияд может использовать в качестве возмездия. Во-первых, резко снизив объёмы добычи, взвинтить цены на нефть до 200 долларов за баррель. В этом смысле Россия может Эр-Рияду только позавидовать, поскольку у неё с точки зрения свободы маневра объёмами добычи руки связаны. Наращивать их уже почти нечем, но и резко снизив, можно потом уже просто не вернуться на прежние уровни. Просто в силу технологических причин, так как перезапустить многие скважины после «разрыва струи» в ряде случаев просто невозможно. Или же слишком дорого.Кроме того, источники CNN утверждают, что в Эр-Рияде обсуждаются возможности продавать нефть не за доллары, а за юани. Ну а дальше и вовсе идут «ягодки» вроде размещения в городе Табук на северо-западе королевства российской военной базы и полного примирения с Ираном. Примечательно, что, поспешив с давлением на Саудовской Аравию, западные борцы за права человека и свободу прессы как-то не задумались о реакции не таких щепетильных восточных союзников Эр-Рияда, сразу его поддержавших. Завидную солидарность уже продемонстрировали власти Омана, Бахрейна, Иордании, Палестины, Ливана, Объединенных Арабских Эмиратов и Египта.Россия по этому поводу никак официально не высказывается. Хотя после короткой пикировки относительно возможной потери в недалёком будущем значительной доли нефтяного пирога каких-то слов можно было и ожидать. В России сейчас предпочитают говорить о другом – насколько велики её возможности уравновесить негативный эффект от возможных действий Саудовской Аравии и её союзников.Ведь именно с этим и можно связать недавние споры нефтяников с представителями власти, вплоть до главы государства, относительно того, исчерпала ли отечественная нефтянка возможности для наращивания объёмов добычи. Глава «Лукойла» (второй по всем показателям российской нефтяной компании) Вагит Алекперов убеждён, что исчерпала. «Насколько я знаю, российские компании, в том числе и мы, достигли максимальной добычи», — заявил Алекперов в недавнем интервью газете «Ведомости».Тем временем Россия продолжает бить рекорды по уровню добычи нефти. Так, с июля по сентябрь рост составлял около 400 тысяч баррелей в день. А в сентябре 2018 г. добывалось по 11,36 млн баррелей в день — новый абсолютный рекорд за всю историю России. Не потому ли президент Путин в ходе Российского энергетического конгресса достаточно уверенно предположил, что «по мере необходимости, мы можем увеличить добычу на 200-300 тысяч (баррелей)», и его не менее уверенно поддержал министр энергетики Александр Новак. Он сообщал, что запас по добыче в России ещё имеется: «Согласно нашим прогнозам, мы можем нарастить добычу, тем более что уже были разработаны стимулирующие меры».Нельзя исключать, что и сегодня у России есть какие-то неформальные договорённости с Саудовской Аравией и возглавляемым ею клубом ОПЕК об уровнях добычи. Совсем недавно Topwar.ru внёс и свою лепту в число прогнозов, по которым цена на нефть североморской марки Brent может вскоре вырасти до 100 долларов за баррель. Для этого могут и потребоваться ответные меры Саудовской Аравии и ОПЕК. По крайней мере, нынешний тренд с ростом на 20 процентов только с августа подтверждает подобные прогнозы.И всё же сдержать возможный безудержный рост нефтяных цен впоследствии, опираясь только на российские возможности, вряд ли удастся. Исчерпание крупных месторождений, где нефть добывается легко и относительно дёшево, факт, с которым не спорят и в Минэнерго. Есть шанс возродить практику передачи в регионы под сниженные акцизы и НДПИ многочисленные малые месторождения, добыча с которых обходится сейчас на уровне конечной стоимости.Но и это даст весьма незначительную прибавку уровней добычи, и её может оказаться достаточно лишь для удовлетворения растущего внутреннего спроса. К тому же надо ожидать заметного роста инвестиционных расходов на восстановление добычи на ряде месторождений, которые были просто брошены в тот период, когда цены на нефть упали существенно ниже 50 долл. за баррель.